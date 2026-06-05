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أحمد فرهود

الشباب يعقد الوضع أكثر: ملف كريم بنزيما في الهلال.. 3 حلول والتصعيد القانوني ممكن

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
الهلال
الشباب
النصر
الاتحاد
الأهلي
كريستيانو رونالدو
إيفان توني
عبد الرزاق حمد الله
دوري روشن السعودي

مستقبل كريم بنزيما يزداد "سخونة"..

بات مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، "لغزًا كبيرًا" في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد أقل من 6 أشهر فقط، على انضمامه إلى عملاق الرياض الهلال.

نعم.. الهلال تعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

لكن.. النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، خيب الآمال المعقودة عليه، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ بدرجة أن جماهير الزعيم الهلالي أطلقت "صافرات الاستهجان" ضده، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ليس هذا فقط، حيث تزايدت الأخبار في الأيام القليلة الماضية، بشأن رغبة الهلال في التخلص من بنزيما؛ مع تأكيدات من موقع "365Scores" على أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي أبلغ رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، أن هذا اللاعب فُرِض عليه ولا يحتاجه فنيًا.

ووسط كل هذا الجدل؛ بات علينا أن نستعرض الآن، السيناريوهات المحتملة في مستقبل كريم بنزيما مع الهلال..

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 احتمالات أمام كريم بنزيما للبقاء في السعودية

    في البداية.. دعونا نُشير إلى أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مثّل اثنين من الرباعي السعودي الكبير؛ وهما: "الاتحاد من صيف 2023 إلى يناير 2026، والهلال من فبراير الماضي وحتى الآن".

    وبالطبع.. نجم بحجم وقيمة بنزيما، لا يُمكن أن يُمثل إلا نادٍ كبير في السعودية؛ سواء كان "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، أو حتى فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    وخالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، كشف في تصريحات سابقة مع برنامج "في المرمى"، عن أنه اتفق مع بنزيما وشقيقه - الذي يتولى وكالة أعماله -، على انضمام النجم الفرنسي إلى قلعة الليوث صيف عام 2023، عندما كان ينشط في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد وقتها؛ قبل أن يتدخل المسؤولين السعوديين لتحويل الصفقة، إلى عملاق جدة الاتحاد.

    والآن وبعد أن مثّل كريم بنزيما الاتحاد، الذي رحل عنه بخلافات عنيفة، ومن ثم الهلال الراغب في التخلص منه - حسب آخر الأخبار -؛ يتبقى أمام اللاعب 3 احتمالات في السعودية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الانتقال إلى النصر.

    * ثانيًا: الانتقال إلى الأهلي.

    * ثالثًا: الانتقال إلى الشباب.

    هذا باعتبار أن بنزيما لا يُمكن أن يلعب في نادٍ سعودي، أقل من الرباعي الكبير - كما ذكرنا -؛ مع انضمام الشباب لقائمة الأسماء، خاصة أنه أول فريق في المملكة كان من المقرر أن ينضم إليه - وفقًا للبلطان -.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الشباب يزيد الأمور تعقيدًا في مستقبل كريم بنزيما

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن الاحتمالات السعودية الثلاثة، إذا رحل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن نادي الهلال رسميًا.

    * أولًا: نادي النصر

    من الصعب أن ينضم إليه بنزيما صيف عام 2026؛ وذلك نظرًا لعدم الحاجة الفنية له، في ظل وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ولا ننسى أن هُناك أحاديث كثيرة ترددت، عن أن علاقة رونالدو وبنزيما غير جيدة أساسًا؛ رغم أن الثنائي لم يؤكدا هذا الأمر، بشكلٍ علني صريح.

    * ثانيًا: النادي الأهلي

    تبدو فكرة تعاقد الأهلي مع بنزيما صيف عام 2026، أشبه بالأمر المستحيل؛ وذلك نظرًا لتواجد المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع الفريق.

    وتواجد بنزيما مع توني إذا حدث، قد يربك الخطط الفنية والتكتيكية للفريق الأهلاوي؛ كما قد يُسبب مشاكل في غرفة الملابس، النادي في غنى عنها أساسًا.

    * ثالثًا: نادي الشباب

    انتقال بنزيما إلى الشباب صيف عام 2026، يبدو الخيار الأكثر واقعية على الورق؛ خاصة مع رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وترحيب النجم الفرنسي نفسه بارتداء قميص هذا النادي سابقًا.

    وترددت أخبار قوية في اليومين الماضيين؛ بشأن اقتراب النجم الفرنسي بالفعل، من الانضمام إلى الليث الشبابي.

    لكن لتنتظر عزيزي القارئ لبعض الوقت؛ فالصحفي الرياضي المُقرب من البيت الشبابي عبدالله الطويرقي، نفى وجود أي رغبة حاليًا من الليث للتعاقد مع بنزيما.

    الطويرقي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة: "ما يُشاع خلال الأيام الماضية، عن قدوم كريم بنزيما من الشباب.. غير صحيح".

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    الهلال.. 3 حلول لحسم مستقبل كريم بنزيما رسميًا

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث يبقى السؤال الآن، هو: "إذًا.. ما هو مستقبل كريم بنزيما بعد غلق الباب أمام الاحتمالات الثلاثة سالفة الذكر؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، يُمكن أن نلخصها في 3 نقاط مهمة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فسخ العقد بـ"التراضي"

    توصُل مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال إلى اتفاق مع بنزيما، لفسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بـ"التراضي"؛ ومن ثم اختيار النجم الفرنسي ناديه الجديد بحرية، والذي سيكون خارج المملكة وقتها.

    * ثانيًا: قيّد اللاعب "آسيويًا" فقط

    اِتخاذ مجلس إدارة الهلال قرارًا، بقيّد بنزيما "آسيويًا" فقط، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك حال الفشل في التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد معه بـ"التراضي"، من أجل توفير مقعد أجنبي في القائمة المحلية.

    * ثالثًا: بقاء اللاعب بشكلٍ طبيعي

    استمرار كريم بنزيما في قائمة الهلال "المحلية والقارية"، بشكلٍ طبيعي للغاية في الموسم الرياضي القادم؛ على أن يرحل عن الفريق رسميًا، بعد انتهاء عقده في 30 يونيو 2027.

  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    التصعيد القانوني ممكن في "ملف" بنزيما مع الهلال

    بعد الحلول التي استعرضناها في السطور الماضية، بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال؛ يجب أن نتطرق إلى نقطة قانونية مهمة للغاية، تحدث عنها الخبراء في أوقاتٍ سابقة.

    هذه النقطة تتمثّل في ضرورة حصول النادي، على موافقة أي لاعب في صفوفه؛ من أجل عدم تسجيله في "القائمة المحلية"، ولعبه مع الفريق في المسابقة القارية فقط.

    بمعنى.. الهلال سيكون مجبرًا للحصول على موافقة بنزيما؛ لرفع اسمه "محليًا" والاستعانة به في دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    أما إذا قامت الإدارة الهلالية بذلك، دون موافقة النجم الفرنسي نفسه؛ سيكون من حق اللاعب هُنا أن يُقاضي النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع الحصول على هذه القرارات:

    * أولًا: تعويض مالي ضخم من الهلال للاعب.

    * ثانيًا: عقوبات ضد الهلال تتراوح بين الغرامات المالية والحرمان من التعاقدات.

    لذا.. فإن بنزيما هو صاحب الكلمة العليا الآن؛ فإما أن يقبل بأي من حلول الهلال سالفة الذكر، أو يستمر حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027.

    والمثير في الأمر أن كل ذلك يأتي وسط تعهُد من الأمير الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال الجديد؛ بثورة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم.