محمود خالد

"لم تنفذ طلبنا الأساسي رغم الموافقة عليه" .. رئيس الشباب يلوم وزارة الرياضة بعد خماسية الأهلي!

تم رفض اثنين من 3 طلبات للشباب..

وجه عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، رسالة عتاب إلى وزارة الشباب والرياضة، عقب الخسارة المريرة للفريق الأول لكرة القدم، أمام الأهلي، بنتيجة (2-5)، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الشباب عاد إلى دوامة الهزائم، محققًا الخسارة العاشرة في 21 مباراة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، محتلًا المركز الرابع عشر من جدول دوري روشن، بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، في وصافة الترتيب.

وأحرز الأهلي أهدافه الخمسة عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).

  • 3 اتفاقيات مع الوزارة

    ونوّه المالك، في حديثه لوسائل الإعلام، عقب المباراة، بأنه يحمل رسالة عتاب مع وزارة الرياضة، بداعي عدم تنفيذ اثنين من ثلاثة اتفاقيات مع إدارة الشباب.

    وأضاف "مثلما شكرت وزارة الرياضة مسبقًا على تدعيم الفريق باللاعبين المحليين، رغم أن التعاقد جاء متأخرًا، ما أضرّ بالفريق، إلا أننا اتفقنا مع الوزارة، قبل قدومي، على ثلاثة بنود".

    وأوضح المالك "البند الأول يتعلق باللاعبين السعوديين، وتم تنفيذ هذا الاتفاق، والثاني خاص بالصفقات الأجنبية، وهي أولوية فنية، وتم رفض هذا الطلب، رغم أن منافسي الشباب في المراكز الأدنى تعاقدوا مع لاعبين أجانب.

    البند الثالث فيتعلق بمعالجة مشكلات فنية، وكنا نرفع بها قبل وبعد كل مباراة دون موافقة".

  • أزمة الشباب

    وأضاف رئيس الشباب أن الوزارة ملزمة بتنفيذ وعودها التي اتفقت عليها قبل قدومه لقيادة دفة شيخ الأندية، مؤكدًا أن الشباب نادي وزارة، وليس نادي عبد العزيز.

    واستطرد "لم آت متمسكًا بكرسي، ونعرف احتياجات الفريق منذ اليوم الأول، والأندية التي تحت الشباب غيرت عناصرها وأنا لم أغير عناصري، والضرر واضح في نتائج اليوم، بعدما تعبنا ونجحنا في تحسين مراتب الفريق، عدنا مجددًا للهزائم".

    وتابع المالك "هل لا تزال وعود الوزارة قائمة؟ رجائي الخاص أن يتم قبول الطلب الذي أعدنا رفعه اليوم إلى اللجنة، وذلك قبل المباراة المُقبلة".

    ورغم ابتعاده بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، إلا أن ذلك لا يعني إن الشباب يعاني من محاولة الإنقاذ والوصول إلى مراكز الأمان في جدول الدوري، خاصة في ظل الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيقه أي انتصار في دوري أبطال الخليج.

    وودع الشباب كأس الملك، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد، حامل اللقب، بنتيجة (1-4)، فيما يحتل الليث المركز الثالث في المجموعة الثانية، قبل جولة من النهاية، بأربع نقاط من 4 تعادلات وهزيمة.

  • تعاقدات الشتوية

    وكان نادي الشباب قد تعاقد مع "7" لاعبين خلال فترة الميركاتو الشتوي، منهم خمسة لاعبين على سبيل الإعارة، بضم علي البليهي من الهلال، علي الأسمري من نيوم، علي العزايزة من كاظمة الكويتي، فواز الصقور من الاتحاد، هارون كمارا من النصر.

    وتمكن الشباب من ضم الثنائي محمد الثاني وباسل السيالي، بصورة نهائية، من القادسية والحزم، فيما رحل اثنان عن قلعة الليث، وهما نواف الصعدي الذي تمت إعارته إلى ضمك، ونواف الغليميش الذي رحل إلى نيوم.

  • Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أنباء عن مدرب جديد

    وأفادت تقارير إعلامية إلى توصل إدارة نادي الشباب، لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، من أجل قيادة الجهاز الفني، في حالة رحيل إيمانول ألجواسيل عن تدريب الفريق.

    وفي هذا السياق، ذكر برنامج "مان تو مان"، عبر أثير العربية FM، بأن إدارة الشباب تفاوض إيمانول ألجواسيل، بالتوصل لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

    يأتي ذلك بعدما تلقى الشباب عرضًا من برنامج الاستقطاب، خلال الفترة الشتوية، إما أن يكون المبلغ المرصود لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، أو لإنهاء عقد المدرب الإسباني.  

    ويمثل الشباب معادلة متساوية لنور الدين بن زكري، حال إتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث يحقق حلمه بقيادة فريق كبير، دون التخلي عن دوره المعتاد في إنقاذ الفرق من دوامة الهبوط.

  • ما ينتظر الليوث

    ومن المقرر أن يختتم الشباب رحلته في مجموعات دوري أبطال الخليج، بمواجهة التضامن اليمني، الثلاثاء، في الرياض، فيما يخوض مواجهتي ضمك والرياض في 20 و23 فبراير، قبل أن يصطدم بالهلال، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن، في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

