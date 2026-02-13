"لم تنفذ طلبنا الأساسي رغم الموافقة عليه" .. رئيس الشباب يلوم وزارة الرياضة بعد خماسية الأهلي!

وجه عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، رسالة عتاب إلى وزارة الشباب والرياضة، عقب الخسارة المريرة للفريق الأول لكرة القدم، أمام الأهلي، بنتيجة (2-5)، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الشباب عاد إلى دوامة الهزائم، محققًا الخسارة العاشرة في 21 مباراة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، محتلًا المركز الرابع عشر من جدول دوري روشن، بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، في وصافة الترتيب.

وأحرز الأهلي أهدافه الخمسة عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).