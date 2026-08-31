تحذير قبل التوقيع للشباب .. "عودة رياض محرز إلى الدوري السعودي تغضب جماهير الأهلي"!

في هذا الشأن، تحدث الناقد الرياضي فيصل الغامدي مؤكدًا أن جمهور الأهلي سيتساءل عن كيفية عودة محرز للدوري السعودي من بوابة الشباب رغم أن لجنة الاستقطاب طالبت كافة الأندية بتقليل المصروفات، بينما الجزائري واحد ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وهو ما دفع به خارج قلعة الكؤوس.

وقال الغامدي خلال تصريحاته لبرنامج "نادينا": "جمهور الأهلي سيغضب بشكل طبيعي من محرز، لأنه تجمعه باللاعب علاقة وجدانية، هو واحد من أكثر اللاعبين الذين تربطهم علاقة بمدرج الأهلي. لو انتقل لمنافس داخلي، الجمهور سيتعامل بعاطفة مع تلك الخطوة ويغضب".

وأضاف: "محرز كان من أكبر العقود في الأهلي، ولجنة الاستقطاب طالبت النادي بتقليل المصروفات، ومن هذا المنطلق لن يتقبل الجمهور انتقال محرز لنادي منافس، سيشعر أنه كان من المفترض أن يبقى في ناديه، ويجب احترام رأي الجماهير، وعليهم مراعاة هذا الجانب في دورينا".











