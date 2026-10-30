من "الانسحاب بدري" إلى "قلها لا تستحي"!.. الشباب يحوّل ليلة الأهلي لكابوس بـ"سلسلة منشورات ساخرة"

وفي هذا السياق.. قام الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة "إكس"، بنشر بعض المنشورات المثيرة للجدل؛ والتي يسخر فيها من عملاق جدة الأهلي، وذلك بعد الانتصار الكبير عليه (6-1).

البداية كانت مع منشور به صورة جماهير فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ التي حضرت مواجهة الشباب، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذه الصورة كانت للحظة خروج جماهير الأهلي من المدرجات؛ وذلك في الدقيقة 63 تقريبًا من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الشباب (4-1) وقتها.

وعلق الليث الشبابي على الصورة؛ قائلًا بالحرف: "هالمرة الانسحاب بدري".