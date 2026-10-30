هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

من "الانسحاب بدري" إلى "قلها لا تستحي"!.. الشباب يحوّل ليلة الأهلي لكابوس بـ"سلسلة منشورات ساخرة"

الأهلي
الشباب
يانيك كاراسكو
مارينو بوسيتش
الشباب ضد الأهلي
دوري روشن السعودي

ماذا فعل الشباب؟!..

المباريات التالية
السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

أبها

أبها

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الشباب

الشباب

سخر نادي الشباب من عملاق جدة الأهلي، بسلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ وذلك بعد الفوز الكبير عليه، مساء يوم الجمعة.

الشباب فاز (6-1) على ضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • الشباب يستغل مغادرة جمهور الأهلي للمدرجات!

    وفي هذا السياق.. قام الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة "إكس"، بنشر بعض المنشورات المثيرة للجدل؛ والتي يسخر فيها من عملاق جدة الأهلي، وذلك بعد الانتصار الكبير عليه (6-1).

    البداية كانت مع منشور به صورة جماهير فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ التي حضرت مواجهة الشباب، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذه الصورة كانت للحظة خروج جماهير الأهلي من المدرجات؛ وذلك في الدقيقة 63 تقريبًا من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الشباب (4-1) وقتها.

    وعلق الليث الشبابي على الصورة؛ قائلًا بالحرف: "هالمرة الانسحاب بدري".

  • الهدف السادس.. "عادات وتقاليد شبابية مع الأهلي"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نادي الشباب وضع منشورًا آخر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، به صورة النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، والدقيقة 82 التي سجل فيها الهدف السادس ضد عملاق جدة الأهلي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وعلق حساب الشباب على هذه الصورة؛ قائلًا: "عادات وتقاليد"، في إشارة إلى تسجيل ستة أهداف في شباك الفريق الأهلاوي.

  • 3 منشورات ساخرة.. وأحدهم موجه إلى حساب الأهلي!

    واستكمالًا لسلسلة منشوراته؛ واصل حساب نادي الشباب عبر منصة "إكس" سخريته من عملاق جدة الأهلي، وذلك على النحو التالي:

    - منشور علق عليه؛ بالقول: "تختلف الروايات والضحية نفسها".

    - منشور علق عليه؛ بالقول: "فتحنا الكتاب وسطرنا سداسية جديدة.. مبروك أسهل انتصار يا ليوث".

    ثم ركز الشباب جهوده، للسخرية من حساب الأهلي عبر منصة "إكس"؛ والذي رفض ذكر نتيجة الـ(6-1)، مع الاكتفاء بجملة نهاية المباراة فقط.

    ووجه الشباب رسالة إلى حساب الأهلي؛ مع وضع نتيجة الـ(6-1)، وجملة "عادي قُلها لا تستحي".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سب السخرية.. ما هي قصة الـ(6-1) بين الشباب والأهلي؟!

    ولكي تفهم قصة سخرية نادي الشباب عزيزي القارئ؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها الليث (6-1) على عملاق جدة الأهلي، عبر تاريخهما الكروي الطويل.

    نعم.. نحن نتذكر ليلة 18 أبريل 2008 الشهيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    آنذاك، عاش الأهلي واحدة من أغرب الليالي في تاريخ الكرة السعودية؛ فبعد التأخر بنتيجة (1-6) أمام الشباب، خرج أربعة لاعبين في صفوف "الراقي" من أرضية الملعب في أوقات متفرقة، بداعي عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة، وذلك بالإضافة إلى طرد حارس المرمى ياسر المسيليم في الدقيقة 64.

    وبناءً على ذلك.. لم يتبقَّ داخل الملعب العدد القانوني اللازم لاستمرار المباراة، والمحدد بسبعة لاعبين على الأقل لكل فريق؛ ليقرر الحكم عبدالرحمن العمري إنهاء اللقاء في الدقيقة 89، قبل انتهاء وقته الأصلي.

    والأغرب أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعتمد خسارة الأهلي اعتباريًا (0-3)، بل قررت تثبيت النتيجة الفعلية (6-1)؛ استنادًا إلى المادة "22/9" من لائحة المسابقات والعقوبات، التي تنص على اعتماد النتيجة المسجلة إذا كانت أكبر من نتيجة الخسارة الاعتبارية.

المباريات التالية
السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

أبها

أبها

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الشباب

الشباب