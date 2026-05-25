لا يوفر البعض أي جهد لانتقاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله حتى وسط أزمته الحالية مع نادي الشباب، إذ خرج الأمير وليد بن بدر؛ العضو الذهبي لنادي النصر، لانتقاد تصرفاته عقب الرحيل عن العالمي، مؤكدًا أنه لا يتعاطف معه قط.
وسط أزمته مع الشباب .. الأمير وليد بن بدر إلى عبدالرزاق حمدالله: لا نحمل أي تعاطف لك!
ما القصة؟
انتقل حمدالله للدوري السعودي في صيف 2018 من بوابة النصر قادمًا من الريان القطري، حتى أعاده لمنصة التتويج بالدوري السعودي بعد غياب سنوات.
لكن نهاية المغربي مع العالمي كانت صادمة، إذ تقرر فسخ عقده في نوفمبر 2021 من طرف واحد، لأسباب انضباطية وقانونية، ما دفعه للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي حكم لصالح اللاعب وأجبر النصر على دفع المستحقات المالية كاملة له.
بعدها انضم الساطي للاتحاد، تحديدًا في يناير 2022، قبل أن يرحل عنه في صيف 2024، في ظل عدم الحاجة الفنية لخدماته في ظل وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وفي صيف 2024، انضم حمدالله للشباب، لكن تقرر فسخ عقده بنهاية الموسم المنقضي (2025-26)، لأسباب انضباطية، بعد كثرة خلافاته مع قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو.
ماذا قال الأمير وليد بن بدر؟
العضو الذهبي لنادي النصر ظهر عبر بودكاست "على بياض" مع فيصل الزيدان، ليسأله عن سبب استبعاد عبدالرزاق حمدالله من قائمة أساطير النادي، رغم أنه أحد أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخه.
الأمير رد بانتقاد تصرفات المغربي عقب الرحيل عن النصر قائلًا: "يعلم الله أنني كنت من محبي حمدالله بشكل شخصي ومُحب للعبه، لأنه أفاد النصر فهو من أفضل اللاعبين وخيرتهم، بجانب أنه رجل مسلم وعربي، لكن مشكلتنا مع حمدالله في جزئين؛ الأول التي تسببت في رحيله عن النصر، والثانية بعد الرحيل والمتعلقة بمحادثاته مع الاتحاد بغير علم إدارة النصر".
وأضاف: "المشكلة التي دفعت النصر لإنهاء خدماته، فيفا حكمت له لصالحه بمنحه حقوقه المالية، والنصر كان جاهزًا، فقد أنهينا خدماته وكنا سنمنحه حقوقه، لكن قضية تسجيلات الاتحاد فقد كان مخطئًا بها وتمت معاقبته".
الأمير وليد اختتم: "مع محبتي له، حتى أنني عرضت خدمة شخصية عليه في أحد المواقف، لكن بعد نهاية المشكلة خرج وقال (الاتحاد به رجال)!، وكأن النصر لم يكن به رجالًا، هذا غير مقبول، على الأقل كان عليه التوضيح بعد غضب الجماهير منه. جميعنا اليوم لا نحمل له أي تعاطف".
الشباب .. الأزمة الأخيرة لحمدالله في الملاعب السعودية
تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.
لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".
أما بالنسبة لنادي الشباب فالصمت سيد الموقف، ولم يصدر أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، حتى ظهر رئيسه عبدالعزيز المالك في حلقة مطلع الأسبوع الجاري من برنامج "أكشن مع وليد"، للحديث وإن كان كلامه حمل بعض الغموض كذلك.
المالك رفض كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.
وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".
ماذا قدم حمدالله مع الشباب؟
مع الشباب.. سجل عبدالرزاق حمدالله 31 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ بعيدًا عن دوري أبطال الخليج، الذي شارك فيه الفريق الموسم الحالي 2025-2026.