وسط أزمته مع الشباب .. الأمير وليد بن بدر إلى عبدالرزاق حمدالله: لا نحمل أي تعاطف لك!

انتقل حمدالله للدوري السعودي في صيف 2018 من بوابة النصر قادمًا من الريان القطري، حتى أعاده لمنصة التتويج بالدوري السعودي بعد غياب سنوات.

لكن نهاية المغربي مع العالمي كانت صادمة، إذ تقرر فسخ عقده في نوفمبر 2021 من طرف واحد، لأسباب انضباطية وقانونية، ما دفعه للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي حكم لصالح اللاعب وأجبر النصر على دفع المستحقات المالية كاملة له.

بعدها انضم الساطي للاتحاد، تحديدًا في يناير 2022، قبل أن يرحل عنه في صيف 2024، في ظل عدم الحاجة الفنية لخدماته في ظل وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفي صيف 2024، انضم حمدالله للشباب، لكن تقرر فسخ عقده بنهاية الموسم المنقضي (2025-26)، لأسباب انضباطية، بعد كثرة خلافاته مع قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو.