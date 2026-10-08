العشاء الذي كان سيُغير مجرى التاريخ .. فيرجسون يروي كواليس اجتماعه السري بجوارديولا

يعترف فيرجسون بأنه لو تحرّك في وقت أبكر، لربما بدا تاريخ كرة القدم مختلفًا تمامًا. وقد عبّر المدرب الاسكتلندي عن الأفكار التي ما زالت تراوده بشأن توقيت ذلك اللقاء، مشيرًا إلى أن خططه الخاصة بالاعتزال لم تكن قد اكتملت بعد خلال قمة نيويورك.

وكتب فيرجسون: "على مدى السنوات العشر الماضية، كثيرًا ما تساءلت عمّا كان يمكن أن يحدث لو أن العشاء الذي جمعني ببيب في نيويورك عام 2012 قد جرى قبل شهرين من موعده. في ذلك الوقت، لم أكن قد حسمت أمري بشكل قاطع بأنني سأعتزل. وكان بيب مقتنعًا بأنه، بعد تحقيقه نجاحًا هائلًا في أربع سنوات فقط في الليجا، حيث أحرز ثلاثية قارية إضافة إلى ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا، يريد أن يجرّب الحياة في البوندسليجا مع بايرن ميونخ."

وأضاف المدرب الأسطوري أنه كان سيفعل كل ما في وسعه ليغيّر رأي جوارديولا. وكتب: "لو كان بإمكاني إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، لكنا تناولنا العشاء قبل بضعة أشهر، ولكنت سكبت الكثير من نبيذ تيغنانيلو (نبيذ إيطالي)، ولبذلت قصارى جهدي لإقناعه بأن مستقبله يكمن في مانشستر. ومن سوء حظنا، فقد كان كذلك فعلًا. وهذا يكفي."