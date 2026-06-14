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Sweden World CupGetty
محمود خالد

طريق الموت: رسالة تحذير لجماهير السويد .. حرب عصابات مكسيكية وقضية اعتداء لم يصدر فيها حكم!

كأس العالم
السويد
تونس

قبل مواجهة تونس في كأس العالم..

طريق محفوف بالمخاطر، هكذا جاءت التحذيرات إلى جماهير منتخب السويد، الذي يستعد لملاقاة تونس، على ملعب بي بي في إي، في مدينة مونتيري المكسيكية، في مستهل مشوار الفريقين في نهائيات كأس العالم 2026.

في بداية مشوار المجموعة السادسة، يلتقي منتخب تونس بنظيره السويد، فيما تقام مواجهة هولندا واليابان، على الطرف الآخر، ضمن الجولة الأولى.

  • "احذروا من طريق الموت"

    في تقرير نشره موقع "expressen" السويدي، كان بمثابة رسالة تحذير للجماهير، من طريق الموت، الذي يؤدي إلى مونتيري، التي تحتضن مباراة تونس.

    الطريق السريع "85"، الذي يمتد كخط مستقيم عبر المساحات من الحدود مع تكساس، وحتى الوصول إلى مونتيري، كل شيء يبدو عاديًا معه في وضح النهار، ازدحام مروري طبيعي، ولكن في الظلام، توقع الأسوأ.

    هذا الطريق شهد العديد من حالات الاختطاف والاعتداءات العنيفة، ما جعل هذا الطريق مرتعًا لـ"الجريمة المنظمة"، مع انتشار الكارتلات "العصابات" على الجانب المكسيكي.

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  • رحلة من المخاطر

    وبحسب تحليل المخاطر، الذي أجراه الاتحاد السويدي لكرة القدم، قبل كأس العالم، فقد جاءت رسالة التحذير من القلق الأمني، في الطريق نحو مونتيري، خاصة وأن بعض مشجعي السويد احتاجوا لاستئجار حافلات للانتقال من تكساس إلى المدينة المكسيكية، لمشاهدة العرض الأول لمنتخب بلادها في كأس العالم.

    بالعودة إلى 2021، اختفى أكثر من 70 شخصًا، خلال النصف الأول من السنة، في إشارة لدرجة الخطورة التي تعكس جرائم الكارتل المستمرة منذ عقود، فيما كان إبريل 2022، شاهدًا على واحدة من أبشع الجرائم على طول "طريق الموت".

  • فتاة اختفت في طريق الموت

    ديبانهي إسكوبار، طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، اختفت بشكل مفاجئ في هذا الطريق، ولم يتم العثور على جثتها إلى بعد ما يقارب أسبوعين، في خزان مياه خارج موتيل، فيما أظهر التشريح الثاني، تعرض الفتاة لاعتداء جنسي، ما أسفر عن احتجاجات واسعة في المكسيك، وسط اهتمام دولي، إلا أنه لم يتم الإشارة بأصابع الاتهام إلى أحد.

    على مسافة قصيرة من مكان اختفاء الطالبة، تتواجد الآن قوات تحمي دولة نويفو ليون، والتي تتكون من 7 آلاف ضابط شرطة، وحوالي 1500 منهم متمركزون في المعسكر على أطراف مونتيري كقاعدة عسكرية.

    شرطة النخبة "فورزا سيفيل"، التي خاضت اشتباكات مع الكارتلات في نويفو ليون، قبل حوال 15 سنة، والذين يتقاضون رواتب أعلى من معظم قوات الشرطة الأخرى، حيث يكرسون حياتهم من أجل محاربة الجريمة المنظمة.

    وفي نهاية العام الماضي، أنشأت فورزا سيفيل، قسمًا خاصًا للطرق السريعة، من أجل تأمين زيارات كأس العالم، فيما قال خورخي رون، رئيس الشرطة، أن هناك سيارة شرطة كل خمس دقائق، مع وجود خطة لجميع الطرق الرئيسة، ونقاط تفتيش ومراقبة.

    وكان المؤلف إيران جريلو قد قال "المشكلة عندما تأتي من تكساس، أنك مضطر للمرور عبر نويفو لاريدو، وهي منطقة مكثفة جدًا للكارتل، أود أن أقول إن الأكثر أمانًا هو الطيران إلى مونتيري من الولايات المتحدة، ولكن إن كنت ستقود، عليك عبور الحدود، والخروج مباشرة إلى الطريق الرئيس من نويفو لاريدو، وألا تتوقف هناك وتلعب في المدينة".

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    البحث عن المفقودين في افتتاحية كأس العالم

    وفي سياق آخر، وبينما يواصل عشاق كرة القدم، تجميع وتبادل ملصقات ألبومات بانيني، الشركة التي ترتبط بكأس العالم منذ نسخة مونديال المكسيك 1970، كان هناك من يلجأ إلى تصميم "بانيني"، ولكن من أجل الكشف عن أسماء المفقودين.

    القصة كشفت عنها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لأناس كان وجودهم قرب البوابة رقم ثمانية لملعب أزتيكا، في ليلة افتتاحية كأس العالم، يشهد تناقضًا صارخًا مع فرق الموسيقى الشعبية التي اصطفت على جانبي الطريق، والتي كانت تحيي الموكب المرح المتجه إلى مباراة افتتاح كأس العالم.

    على النقيض، ظهرت محتجون بوجوه جادة، تعبر عن الألم، عددهم 12 فردًا، يرفعون صورًا لضحايا مفقودين، على طريقة ملصقات ألبوم بانيني.

    134 ألف مفقود قسرًا في المكسيك، وهم في الغالب مهاجرون ونساء، ومعظمهم من ضحايا عصابات المخدرات، لا يتم البحث إلا عن عدد قليل جدًا منهم، وتم العثور على عدد أقل، سواءً أحياءً أم أمواتًا.

    مبادرة أطلقتها عائلات المفقودين، أرادوا استغلال كأس العالم، بنشر ملصقاتهم في مختلف الأماكن في مدينة جوادالاخارا، سواءً على الجدران أو أعمدة الإنارة.

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