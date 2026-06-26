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هيثم محمد

السويد واليابان | استمع إلى إبراهيموفيتش يا أنشيلوتي وليلة ميلاد حارس عملاق وحسرة إيلانجا في محلها!

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كأس العالم
اليابان ضد السويد
اليابان
السويد

تعادل مثير فجر الجمعة عبر بالفريقين سويًا للدور القادم

تعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل جانب في مباراة مثيرة بالجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس العالم فجر الجمعة، ليعبر الفريقان رفقة هولندا لدور ال32 رسميًا.

مباراة حفلت بالعديد من الأحداث وإثارة كبيرة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية لمن فاته اللقاء بسبب موعده، أو الانشغال بمتابعة تونس ضد الطواحين الهولندية!

  • ليلة تألق الحراس

    زيون سوزوكي لمن يتابع الدوري الإيطالي ليس بغريب، حارس اليابان يتألق بالفعل بقميص بارما منذ سنوات، وفي إيطاليا تحول ليصبح أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا، وضد السويد أثبت ذلك.

    خمسة تصديات للساموراي الأسمر نصبته من رجال المباراة، ولكن سوزوكي لم يكن بمفرده من تألق بين الثلاث خشبات، فياكوب فيديل زيتيرشتروم حارس السويد هو الآخر كان له نصيب من الكعكة وهو الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم.

    حارس ديربي كاونتي في إنجلترا تصدى للعبتين خطيرتين، وتصدي آخر إعجازي من كرة رُفع فيها الراية لاحقًا، ولكن أثبت أنه قادر على أن ينافس الأساسي في هذا المركز فيكتور يوهانسون، ويبرر التقارير حول اهتمام ليدز وفرانكفورت وولفز بضمه.



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  • استمع إلى إبرا يا أنشيلوتي

    التعادل بين السويد واليابان يعني أن ترتيب المجموعة هو صدارة هولندا وتلاعب المغرب، وصافة اليابان وتلاعب البرازيل، وعبور السويد كأفضل ثالث حسابيًا تأكد بانتظار تحديد هوية خصمها بدور ال32.

    في تحليله للقاء على "فوكس"، أشاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتطور منتخب اليابان تحت مدربه هاييمي مورياسو: "هذا الفريق لم يخسر بعد في كأس العالم ويملك شخصية وعقلية انتصارية، دوان وماييدا لاعبان رائعان ومتفاهمان للغاية، سوزوكي حارس كبير والفريق ككل لا يهاب أحد ويؤمن بنفسه، عندما سجلت اليابان أولًا ظننت بأن المباراة انتهت".

    ضد المغرب، عانت البرازيل كثيرًا وقدم فريق كارلو أنشيلوتي عرضًا لا يليق بالسامبا، إذ واجه صعوبات للاستحواذ وكان اعتماده كبيرًا على المهارات الفردية لخطف النقطة، وضد اليابان سيكون الوضع مشابهًا إذا ظهر الفريق بنفس الشكل البطء والمفكك ضد أسود الأطلس، لأن مباراتي هايتي وإسكتلندا ليست بمقياس بالنظر لضعف الفريقين.

    اليابان في الماضي كانت تعاني في كأس العالم ضد الكبار، في روسيا ودعت ضد بلجيكا رغم التقدم بهدفين نظيفين، وفي قطر تصدرت مجموعة تضم إسبانيا وألمانيا لتُهزم بركلات الترجيح أمام كرواتيا رغم تفوقها بالأداء، ولكن منذ ذلك الحين والفريق يتطور، فاز وديًا على إنجلترا بمارس، وهاهو يتعادل مع هولندا والسويد، بل ويكون الطرف الأفضل ضد الأوروبيين كعادته.

    المنتخب الياباني أصبح يدرك أنه ند وقادر على مقارعة الكبار، ومباراة المغرب ستكون محفزًا له بأن البرازيل يمكن مجاراتها وليست بعبعًا، ولذا لن تكون مهمة فريق أنشيلوتي بالسهلة كما قد يظن البعض الذي يعتقد بأن الإيطالي وكتيبته البرازيلية سعداء بتفادي هولندا.



  • حسرتك في مكانها يا إيلانجا

    عقب اللقاء، ظهر أنتوني إيلانجا صاحب هدف السويد الوحيد حزينًا وكأنه ظن بأن فريقه ودع المنافسات، الأمر الذي أكده مدربه جراهام بوتر بالفعل في تصريحات ما بعد المباراة، وأوضح الأخير بأنهم أكدوا لجناح نيوكاسل بأن المنتخب تأهل، ولكن ليلاعب من؟!

    السويد تأهلت ضمن أفضل ثوالث، وبالنظر للترتيب الحالي، ستلاعب فرنسا، وإذا تغير الترتيب في تلك المجموعة وتصدرت النرويج سيكون ديربي إسكندنافي خالص لُعب في يونيو الماضي وديًا وفازت فيه النرويج 3-1، مع وجود احتمالات للتحول لمقابلة سويسرا أيضًا متصدرة المجموعة الثانية.

    يمكن القول إن إيلانجا من النقاط المضيئة القليلة في تشكيلة السويد بالمونديال حتى الآن، سجل هدفين ضد اليابان وهولندا، وضد الساموراي كان الأفضل في الملعب، ولكن رغم محاولات بوتر المستمرة لإحياء فريق الفايكنج عقب تصفيات صادمة، يبقى الفريق هشًا دفاعيًا ويعتمد بشكل كبير على تألق خط هجومه الناري بوجود يوكيريش، إيساك، العياري، وإيلانجا، مهمة لن تكون سهلة لهم أمام أي من الخصوم المذكورين بالبداية لتحقيق المفاجأة والعبور لدور ال16.



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