تحية للصمود السوداني: جاكسون يظهر وجه البايرن رغم تألقه .. الإنقاذ جاء سعوديًا و45 دقيقة تحيي آمال كوليبالي!

ثنائية مبكرة ربما جعلتنا نظن لوهلة بأن الفوز في متناول كتيبة باتريك فييرا، عن طريق نيكولاس جاكسون والحاج ماليك ضيوف، في الدقيقتين 4 و22، إلا أن الشوط الثاني، شهد أداءً سودانيًا مبشرًا، بين استبسال دفاعي وضغط شرس، ليوقع الجزولي نوح وصلاح الدين عادل على ثنائية السودان، بالدقيقتين 52 و75، كما أحرز ياسر المزمل هدفًا آخر، ألغي بداعي التسلل، في الدقيقة 66، إلا أن باتي مبوب أنقذ بلاده من "الفخ" السوداني، بهدف وصناعة لبول ميندي، بالدقيتين 87 و90+1.

على الورق، خسر في ضيافته، ولكن الواقع أن الشوط الثاني "فقط" يجعلنا نتفاءل بقتالية أبناء السودان، وأن تذيل المجموعة العاشرة بثلاث نقاط، لا يعني بأن التأهل لكأس أمم إفريقيا بات مستحيلًا، فلا يزال الأمل موجودًا في مجموعة يتصدرها السنغال بـ10 نقاط، ثم موزمبيق ثانيًا وإثيوبيا "ثالثًا" بـ4 و3 نقاط.

وفيما يلي، يقدم موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء السودان والسنغال في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية..