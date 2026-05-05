السنغال: من صدمة "اللعب النظيف" إلى منتخب صُنع للمجد!

في الأرشيف الضخم والمليء بالدراما لكأس العالم، كانت هناك حالات خروج قليلة بدت قاسية وهادئة في آن واحد، تماماً مثل خروج السنغال في 2018، حيث لم يكن هناك هدف في اللحظات الأخيرة، ولا ركلات ترجيح، ولا انهيار مفاجئ، بل مجرد "قاعدة"، سطر مدفون في أعماق كتيب قوانين "فيفا"، وإحصاء للبطاقات الصفراء، وبسبب ذلك، غادر أسود التيرانجا، حيث لم يُهزموا في الملعب، بل أقصاهم الانضباط.

كانت تلك المرة الأولى في التاريخ التي يُقصى فيها فريق بقاعدة "اللعب النظيف"، وهي تفصيلة تقنية عاقبت ضبط النفس بدلاً من التهور، والالتزام بدلاً من المصير، لكن بالنسبة للسنغال، لم تكن تلك اللحظة مجرد انكسار قلب، بل كانت نقطة تحول، وخطاً فاصلاً وضحاً بين ما كان وما يمكن أن يكون.

لأن قصة السنغال في كأس العالم ليست قصة فشل، بل هي قصة تطور، فمن الصدمة المدوية في 2002 إلى الحسابات القاسية في 2018، وصولاً إلى تشكيلة 2026 التي قد تكون الأقوى في أفريقيا حتى الآن، زأرت الأسود، ثم تعثرت، ثم أعادت ترتيب صفوفها ونهضت من جديد.

هذه ملحمتهم، المليئة بالمهارة والغضب، بالنجوم والندوب، بالإيقاع والمرونة، قصة فريق يرفض الاختفاء، يرفض أن يُنسى، ويرفض أن يُعرف بأي شيء أقل من العظمة.



