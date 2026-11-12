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زهيرة عادل

السنغال ضد السودان | إلى متى يتحملون "الكارثة" كاليدو كوليبالي؟ .. والتجربة السعودية تقول "لا تنخدعوا بديون لوبي"!

فقرات ومقالات
السنغال ضد السودان
السنغال
السودان
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
خاليدو كوليبالي
ديون لوبي
الهلال
الاتحاد

أبرز ملامح انتصار السنغال أمام السودان 4-1..

رغم أن الشوط الأول كان مبشرًا للمنتخب السودان في داكار إلا أن المنتخب السنغالي نجح في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

نيكولاس جاكسون افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 31، لكن محمد أبو عاقلة عادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لصقور الجديان.

فيما أعاد الثلاثي بولاي ديا وإبراهيم مباي وباثي مبوب التقدم من جديد لأسود التيرانجا بثنائية في الدقيقتين 61 و64 و86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السنغالي جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد السودان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وفي انتظار مواجهة موزمبيق وإثيوبيا ضمن الجولة الثالثة، لحسم الترتيب النهائي مع نهاية الجولة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة السنغال والسودان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • "كابوس" 2025 يتكرر مع السودان

    في بداية حديثنا في المقدمة، ذكرنا أن الشوط الأول بالنسبة لمنتخب السودان كان مبشرًا، لكن "حلو البدايات" لم يكتمل بالنسبة لصقور الجديان..

    المنتخب السنغالي رغم سيطرته على وسط الملعب في الشوط الأول إلا أن أخطاءه الدفاعية كانت تحتاج لبعض الجرأة من نجوم السودان للوصول للمرمى، لكنهم لم يتحلوا بالشجاعة إلا قليلًا، فكانت النتيجة هدف وحيد.

    حالة التفاؤل في الشوط الأول تلك أعادتنا لمواجهة المنتخبين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، إذ فاجأ السودانيون جماهيرهم بالتقدم بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق عامر عبدالله، لكن السنغاليون عادوا بثلاثية، أحبطت صحوة صقور الجديان وأطاحت بهم من البطولة القارية.

    واليوم بعد 11 شهرًا من تلك المباراة، تتجدد الهزيمة بسيناريو مقارب.

  • كاليدو كوليبالي .. الاعتزال أصبح ضرورة

    بين شوطين مواجهة الليلة بين السنغال والسودان، نزل حارس أسود التيرانجا المعتزل دوليًا في سبتمبر الماضي؛ إدوارد ميندي، إلى أرض الملعب في داكار، لتحية الجماهير، في لقطة تكريمية بسيطة بعدما حمى عرين منتخب بلده لسنوات.

    ميندي اعتزل دوليًا بعدما قاد المنتخب السنغالي للوصول لدور الـ32 من كأس العالم 2026، في مونديال لم يقدم به الحارس المستوى المأمول، فكان تعليق قفازاته هو الخيار الأمثل رفقة زميله ساديو ماني.

    سوء ميندي وماني في المونديال دفعهما للتفكير في الاعتزال الدولي، لكن رغم أن كوليبالي كان الأسوأ على الإطلاق وارتكب أخطاء كارثية طوال المشوار العالمي إلا أنه لم يتخذ قرار تعليق حذائه بعد بغرابة شديدة!

    والآن لا يزال منتخب السنغال يدفع ثمن أخطاء كوليبالي الكارثية..

    الليلة أمام السودان، سوء تغطية كوليبالي الدفاعية بعدم الضغط على الخصم، بجانب بطء الحركة في الدوران للخلف تسببا في استقبال السنغال لهدف التعادل بأقدام محمد أبو عاقلة في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

    هذا الخطأ أصبح متكررًا من كوليبالي في الفترة الأخيرة، منذ كأس العالم 2026، حتى دفع الهلال السعودي ثمنه كثيرًا في الموسم الجاري .. ومع ذلك لم يتغير شيء.

    والأدهى أن قائد السنغال امتلك الجرأة لتوبيخ زميله ساديبو سانيه على عدم التغطية من خلفه في لقطة الهدف!

    الأكيد حاليًا أن الاعتزال أصبح ضرورة بالنسبة لكوليبالي على المستوى الدولي، وإن لم يفعل، فلا بد من وقفة من الجهاز الفني بقيادة باتريك فييرا بتقليص دوره في المنتخب.

  • ديون لوبي .. لن نتعجل بمدحك!

    بالانتقال للاعب وسط السنغال ديون لوبي، فقد عاد للمشاركة مع منتخب بلاده بعد عامين ونصف تقريبًا، حيث خاض مواجهة السودان أساسيًا ولمدة 75 دقيقة.

    صاحب الـ24 عامًا كان أحد نجوم أسود التيرانجا الليلة في وسط الملعب، من ناحية الضغط في كل كرة، وحتى في سرعة العودة للخلف لتغطية بطء كاليدو كوليبالي في العودة.

    وعلى عكس حاله مع الاتحاد السعودي مؤخرًا، الذي برره البعض بضغط المباريات، لم تظهر علامات الكسل أو الإجهاد على لوبي مع منتخب بلاده، بل تجده يحاول على كل كرة.

    بالأرقام، وصلت دقة تمريرات محترف الاتحاد أمام السودان 86%، مع استرداد الكرة أربع مرات، والقيام بعرقلة وحيدة، فيما تفوق في 7 مواجهات أرضية من أصل 12.

    لكن تلك الحالة الجيدة التي ظهر بها الليلة قد تكون خادعة بالنظر لأمرين: الأول تواضع الخصم خاصةً في الشوط الثاني - كما ذكرنا سلفًا -، والثاني أننا لن ننخدع كما انخدعنا بتلك النسخة التي أظهر في البداية مع الاتحاد.

    السنغالي مع العميد قدم أداءً أكثر من رائع في بداية الموسم الجاري، بعدما انضم له في صيف 2026، ثم بدأ في التراجع تدريجيًا مباراة تلو الأخرى؛ ما بين تراجع فردي وتراجع جماعي للنمور بشكل عام، لكن النتيجة النهائية أن لوبي لم يفلح في الحفاظ على مستواه كما كان يفعل الفرنسي المخضرم نجولو كانتي في الموسم الماضي وسط سوء من حوله.

    بالمختصر، قد يكون ديون لوبي قدم مباراة جيدة أمام السودان، لكننا لن نتعجل بالإشادة به!

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