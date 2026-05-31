السنغال | بين الإسلام الخاص لـ"باي فال" وسياسة حولت "صداقة إلى عداوة" .. رفاق ساديو ماني في كأس العالم لتعويض ما محاه المغرب

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد أسود التيرانجا خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب السنغال!

ما يعرفه الجميع أو الغالبية العظمى عن السنغال أنه بلد إسلامي، بل هي واحد من أكبر بلدان غرب أفريقيا من ناحية نسبة المسلمين بها .. ونحن هنا لنتوغل معك أكثر في إحدى جماعات هذا المجتمع؛ "جماعة الباي فال"..

عليك أن تعلم أولًا أنه مهما اختلفت أسماء الجماعات في السنغال، فالجميع يندرج تحت مظلة "التصوف"، لكن "الباي فال" لها طريقتها الخاصة أكثر، والتي تُسمى "المريدية".

جماعة "الباي فال" أسست أواخر القرن التاسع عشر على يد الشيخ إبراهيما فال، تلميذ الشيخ أحمدو بمبا بن حبيب الله أمباكي؛ مؤسسة الطريقة المريدية، ومركزها مدينة "طوبى" ثاني أكبر مدينة سنغالية.

الهدف الأسمى لهذه الجماعة هو "التعبد عن طريق العمل" و"الزهد في الحياة"، فخدمة الشيوخ والمجتمع والعمل بمختلف أشكاله أفضل بالنسبة لهم من قضاء الوقت في الصلاة وقراءة القرآن.

أما عن مظهرهم فلن تجد أي عناء في التعرف عليهم؛ ملابس فضفاضة بالية، ضفائر الشعر طويلة، أحزمة جلدية عريضة على الوسط، قلائد ضخمة حول أعناقهم تحمل صورة إبراهيما فال أو أحمدو بمبا .. هذه علامات تعرف من خلالها على الفور أن الرجل الذي أمامك ينتمي لجماعة "باي فال"، وكل هذا يخدم هدف الجماعة "الزهد في الحياة".

هذه الجماعة لها موسم خاص يحمل اسم "ماجال"، يوافق يوم 18 من شهر صفر الهجري، إذ تحتفل به "باي فال" بذكرى عودة مؤسسها أحمدو بمبا من "المنفى" على يد المستعمر الفرنسي، بعدما قاموا بسجنه في الجابون عدة سنوات ثم نقلوه إلى موريتانيا قبل العودة إلى السنغال من جديد.

لكن رغم الاحترام الكبير الذي تحظى به "باي فال" في السنغال في ظل خدمة المجتمع والفقراء منه بشكل خاص، إلا أن هناك خلاف حول بعض معتقداتها كتقديس الشيوخ بشكل مبالغ به، رقع الطبول والتمايل أثناء الذكر، وتفضيل مناهج أحمدو بمبا أحيانًا على القرآن والسنة.


إلى هنا انتهت سطورنا عن "باي فال"، الآن لننتقل إلى كرة القدم والتعرف عن قرب على المنتخب السنغالي، لكن نزيدك من الشعر بيتًا في البداية، مع نبذة بسيطة عن الحياة السياسية في البلد..

  • الدولة السنغالية .. الصراع السياسي

    السطور السابقة تحدثنا عن جزء من الحياة الدينية في السنغال، فماذا عن الحياة السياسية؟ .. السياسة في بلد أسود التيرانجا لها طابعها الخاص أيضًا، سواء قديمًا أو حتى حاليًا..

    بالحديث عن أول رئيس سنغالي بعد استقلالها عن فرنسا، فهو ليوبولد سيدار سنجور الذي اعتلى كرسي الرئاسة عام 1960، والذي تجلى في مشهد انتخابه مدى ترابط المجتمع السنغالي.

    لكن الغريب في بلد أفريقي أن يقرر رئيس التنحي بكامل إرادته، وهذا ما فعله سنجور عام 1980 بهدف التفرغ للعمل الأدبي، إذ كان شاعرًا في الأساس.

    أما عن آخر الرؤساء السنغاليين فهو الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي؛ أصغر رئيس في تاريخ البلد (44 عامًا)، والذي فاز بالانتخابات بعد خروجه من السجن بأيام قليلة!

    ديوماي فاي كان قد سُجن عام 2023 بصفته رفيق وتابع لأحد أكبر قادة المعارضة في السنغال؛ صديقه عثمان سونكو، حيث أسس الأخير حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" – أو كما يُقال مختصرًا "باستيف" – عام 2014.

    ولأن سونكو مُنع من الترشح في انتخابات 2024، فقد قرر تقديم ديوماي فاي بدلًا منه من داخل السجن، وحث كافة أتباعه على انتخابه، وقد كان حتى اعتلى كرسي الرئاسة بعد أيام قليلة من الإفراج عنهما بعد الضغط الشعبي الكبير الذي تعرض له الرئيس حينها ماكي سال، ثم قرر تعيين الأول رئيسًا للوزراء.

    لكن المثير في تلك القصة هو الوضع الراهن بين الرجلين، حيث قرر ديوماي فاي عزل سونكو من منصبه، بعدما اتهمه الأخير أمام الرأي العام بعدم دعمه في عدد من الملفات المهمة، مدعيًا أنه الرئيس الفعلي للبلاد.



    هذا الصراع لا يزال دائرًا حتى الآن، بل واشتد بعدما تم انتخاب عثمان سونكو رئيسًا للبرلمان السنغالي قبل أيام قليلة .. إن كنت من محبي السياسة، فهذا واحد من أقوى الملفات على الساحة الأفريقية حاليًا، عليك بمتابعة تلك الصداقة التي تحولت لعداوة على خلفية السياسة.

    لنكتفي بهذا القدر من الدين والسياسة في بلد أسود التيرانجا، وننتقل للحديث عن المنتخب السنغالي لكرة القدم..


  • منتخب السنغال .. من ذاق مرارة الهدف الذهبي واللعب النظيف وإنجاز محاه المغرب

    تشهد نسخة 2026 الظهور الرابع لأسود التيرانجا في كأس العالم، والثالث على التوالي، حيث سبق لهم أن شاركوا أعوام 2002، 2018 و2022.

    المفارقة أن الإنجاز الأكبر للمنتخب السنغالي في الثلاث مشاركات السابقة، كان في الظهور الأول لهم، حيث الوصول لربع نهائي مونديال 2002، بفضل فوز تاريخي أمام فرنسا (1-0)، التعادل أمام الدنمارك (1-1)، ثم تعادل آخر أمام أوروجواي (3-3).


    فيما كان العبور حينها من دور الـ16 بالفوز أمام السويد بهدف ذهبي (2-1)، قبل الهزيمة أمام تركيا (0-1) بهدف ذهبي في الشوط الإضافي الأول ومن ثم الوداع من دور ربع النهائي.

    هذا الإنجاز السنغالي كان أبعد مرحلة وصل لها منتخب أفريقي بعد إنجاز الكاميرون 1990، قبل أن يصل المنتخب المغربي لما هو أبعد من ذلك في كأس العالم قطر 2022 بالتأهل لنصف النهائي.

    لكن إن كان الوداع بهدف ذهبي مُرًا، فالخروج لـ"أسباب انضباطية" أكثر مرارة، وهذا ما حدث للسنغال عندما عادت للظهور على الساحة العالمية بعد غياب سنوات، تحديدًا في نسخة روسيا 2018..

    في تلك النسخة، حقق أسود التيرانجا الفوز في المباراة الافتتاحية أمام بولندا (2-1)، ثم تعادلوا أمام اليابان (2-2)، وبينما كان التعادل أمام كولومبيا في الجولة الأخيرة كافيًا لعبور السنغال لدور الـ16، تلقت الهزيمة (0-1)، لتتساوى في النقاط مع الساموراي (4) وكذلك تساوى المنتخبان في فارق الأهداف والأهداف المسجلة، ليقول "اللعب النظيف" كلمته بعبور المنتخب الياباني لدور الـ16، بعدما حصل لاعبوه على أربعة كروت صفراء مقابل ستة للاعبي السنغال.

    بذلك كان أسود التيرانجا أول من يودع كأس العالم في تاريخه لأسباب انضباطية وبطاقة "اللعب النظيف".

    أما في المشاركة الثالثة، حيث نسخة قطر 2022، فقد وصل السنغاليين لدور الـ16 بفضل الفوز أمام الإكوادور (2-1) وقطر (3-1)، قبل الوداع بالهزيمة (0-3) أمام إنجلترا في دور الـ16.

    هذا يعني أن كل ظهور للسنغال في كأس العالم يحمل مفاجأة جديدة، وليس مجرد مشاركة لمنتخب أفريقي في حدث عالمي.

    على الصعيد القاري، لم يحقق المنتخب السنغالي كأس أمم أفريقيا سوى مرة وحيدة عام 2021، بينما احتل الوصافة في نسخ 2002، 2019 و2025، وإن كانت النسخة الأخيرة لا تزال قيد التحقيق بعدما توج أسود التيرانجا باللقب داخل الملعب، فيما حكم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب اللقب منهم ومنحه للمغرب، على إثر الانسحاب لبضع دقائق في النهائي، اعتراضًا على ضربة جزاء مشكوك بها لصالح أسود الأطلس.

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في السنغال؟

    قبل أسبوع تقريبًا، أعلن بابي ثياو قائمته الأولية التي تخوض الاستعدادات لكأس العالم 2026، والتي تمزج بين عناصر الخبرة كساديو ماني، كاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، إدريسا جانا جاي، والشباب كالحاج مالك ضيوف، مامادو سار، لامين كامارا وغيرهم.



    القائمة السنغالية بالكامل تستحق المتابعة، لكن إن كان علينا ترشيح لاعب واحد فقط منها، سيكون المهاجم نيكولاس جاكسون..

    صاحب الـ24 عامًا انتهت إعارته لبايرن ميونخ بنهاية موسم 2025-26، بينما لم يتخذ البافاري خطوة شرائه نهائيًا من تشيلسي، ليعود للبلوز من جديد.

    في الموسم المنقضي، شارك جاكسون في 34 مباراة مع الفريق الألماني في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع أربعة آخرين.



    الآن بحسب التقارير، فإن تشيلسي سيضع نيكولاس جاكسون تحت الاختبار، حتى يحدد المدرب الجديد تشابي ألونسو مصيره .. والبداية بالطبع في قرار تشابي ستكون لمردود اللاعب في كأس العالم 2026، وإن كان قرار النادي هذا على عكس رغبة الجماهير، التي تريد التخلص منه.

  • موهبة تستحق المتابعة

     القائمة السنغالية تضم تسعة مواهب تقريبًا، منهم على سبيل المثال أساني دياو الذي فضل تمثيل أسود التيرانجا على المنتخب الإسباني الذي لعب لمختلف فئاته سواء تحت 18 أو 19 أو 21 عامًا.

    لكن ما نرشحه حقًا للمتابعة هو إبراهيم مباي؛ الذي وُلد لأم مغربية وأب سنغالي، واختار تمثيل بلد والده..

    صاحب الـ18 عامًا يلعب لباريس سان جيرمان، وكان على مقاعد البدلاء في ليلة التتويج بالأمس بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-26 للموسم الثاني على التوالي.



    لكن التقارير الصحفية، وتحديدًا صحيفة "ليكيب" زعمت مؤخرًا أن مباي قام بزيارة سرية لمانشستر سيتي، تمهيدًا للتعاقد معه، وسط أنباء عن عدم تمسك لويس إنريكي؛ المدير الفني لباريس به.

    لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن في هذا الشأن، لكن ما هو أكيد أن كأس العالم 2026 سيلعب دورًا في وجهة مباي بموسم 2026-27 سواء كانت البقاء في باريس أو الرحيل.

    بشكل عام، اعتمد إنريكي على الجناح الأيمن السنغالي في 31 مباراة بمختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

  • حظوظ الستغال في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات فرنسا، النرويج والعراق.

    مواجهة فرنسا؛ وصيف كأس العالم قطر 2022، ستكون هي الثانية بين المنتخبين بعد الفوز التاريخي للسنغال في مونديال 2002.

    وبعيدًا عن مفاجآت الحدث العالمي الواردة، المبارة ليست في متناول نجوم السنغال، على الورق على الأقل.

    أما المنتخب النرويجي، بقيادة إرلينج هالاند، فالبعض يعتبره الحصان الأسود لكأس العالم 2026، خاصةً بعد الانتصارين الكبيرين أمام المنتخب الإيطالي في التصفيات؛ (3-0) و(4-1)، لكنها ربما ستكون مباراة متكافئة – بعض الشيء – بالنسبة لرفاق ساديو ماني.

    أخيرًا مع لقاء المنتخب العراقي، صحيح أنه منتخب آسيوي قوي، لكن فارق الإمكانات والخبرات ستكون لصالح أسود التيرانجا.

    بالمختصر: المنتخب السنغالي قادر بنسبة كبيرة على العبور للدور التالي في كأس العالم 2026.

