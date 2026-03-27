السقوط المحزن ليوسوفا موكوكو: من مهاجم شاب متألق إلى لاعب مهمش في بوروسيا دورتموند قبل بلوغه الحادية والعشرين من عمره

لم يكن موكوكو قد خاض أي مباراة مع فريق دورتموند الأول في تلك المرحلة، لكنه كان بالفعل أحد أشهر اللاعبين الشباب في أوروبا. ويرجع ذلك إلى أنه سجل رصيداً مذهلاً بلغ 141 هدفاً في 88 مباراة مع نادي بوروسيا دورتموند على مستوى الناشئين، ووضع لنفسه أهدافاً عالية للغاية منذ بداية مسيرته الكروية.

قال موكوكو في مقابلة مع Sport BILD عندما كان عمره 13 عامًا فقط: "هدفي هو أن أصبح لاعبًا محترفًا في دورتموند، وأن أفوز بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا، وأن أفوز بالكرة الذهبية". حقق الهدف الأول في اليوم التالي لبلوغه 16 عامًا، وكاد أن يحصل على ميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024 تحت قيادة إيدين تيرزيتش.

لكن من الإنصاف القول الآن إن موكوكو لن يفوز أبدًا بجائزة الكرة الذهبية. فقد لعب 18 دقيقة فقط في مسيرة دورتموند نحو نهائي دوري أبطال أوروبا قبل موسمين، وقضى موسم 2024-2025 معارًا إلى نادي نيس، بعد أن اعتبره نوري شاهين، خليفة تيرزيتش، لاعبًا زائدًا عن الحاجة.

لم يجد من يُطلق عليه "ميسي الأفريقي" الفداء في الدوري الفرنسي أيضًا، مما لم يترك لدورتموند خيارًا سوى البحث عن مشترٍ دائم. وهنا دخل نادي كوبنهاغن.

أكمل موكوكو انتقاله إلى الفريق الدنماركي في يونيو مقابل 5 ملايين يورو، منهياً ارتباطه الذي دام تسع سنوات مع بوروسيا دورتموند دون توديع لائق للجماهير. السؤال هو: كيف انهارت مسيرته في سيغنال إيدونا بارك بشكل مذهل إلى هذا الحد؟