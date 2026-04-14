Goal.com
مباشر
Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

ترجمه

السقوط الدراماتيكي لإسبانيا من القمة - قبل القيامة اللافتة لآمال «لا روخا» في كأس العالم

إرث كأس العالم
كأس العالم
إسبانيا
فقرات ومقالات
لامين يامال
برشلونة

هذا هو «ليغاسي»، بودكاست GOAL الذي يواكب العدّ التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الأمم التي تُشكّل لعبة العالم. في حلقة هذا الأسبوع، نتناول كيف انتقلت إسبانيا من تعريف حقبة كاملة إلى التساؤل عن مكانتها في اللعبة العالمية. نعود إلى تألّق الجيل الذهبي، والانهيار المفاجئ بعد البرازيل 2014، وكفاح المنتخبات التي تلته. ثم نلتفت إلى الحاضر: مدرب جديد، وعقلية جديدة، وموجة من المواهب الشابة يقودها لامين يامال، المعجزة التي يعتقد كثيرون أنها قد تقود إسبانيا نحو الخلاص في 2026. إنها رحلة فريق يحاول أن يعيد اكتشاف نفسه، وما يرافق مطاردة النجمة الثانية من شكّ ووعد وضغط.

بعد أن بلغت قمة المجد أخيراً في عام 2010، شهدت إسبانيا تراجعاً عميقاً في مشاركاتها بكأس العالم، وتسعى لاستعادة اعتبارها في 2026.

على مدار تاريخها، كانت إسبانيا تُعد دائماً منتخباً ينقصه شيء ما. لم تتمكن قط من اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو ترسيخ نفسها قوةً دولية كبرى. وفي البطولات الكبرى، كانت «لا روخا» تنتهي دائماً بالعودة إلى الوطن مثقلةً بالكثير من الندم، وبأسئلة محرجة حول عقليتها.

ارتدى القميص الإسباني أساطير مثل ألفريدو دي ستيفانو، باكو خينتو، ريكاردو ثامورا، راؤول غونثالث وفرناندو ييرو، وغيرهم، ورغم أن أسماءهم محفورة بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، فإنهم جميعاً أخفقوا في رفع كأس العالم. ولم يبدأ العصر الذهبي لـ«لا روخا» إلا مع مطلع القرن الحادي والعشرين...


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    نجاح مستدام

    بدأت مسيرة إسبانيا غير المسبوقة من النجاحات على الساحة الدولية في يورو 2008، عندما هزم فريقٌ بقيادة لويس أراغونيس ألمانيا في النهائي ليرفع اللقب القاري للمرة الأولى منذ 44 عامًا. وكانت الخطوة التالية لجيلٍ زاخرٍ بالمواهب ضم إيكر كاسياس، وكارليس بويول، وسيرخيو راموس، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، وديفيد فيا، وفيرناندو توريس، هي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

    لم يكن طريق المجد مفروشًا بالورود أمام "لا روخا"، الذين خسروا أمام سويسرا في مباراتهم الافتتاحية قبل أن يتجاوزوا بصعوبة معارك ملحمية في ربع النهائي ونصف النهائي أمام باراغواي وألمانيا على التوالي، ليبلغوا النهائي أمام هولندا.

    شهد ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ مباراةً نهائيةً حاسمةً ومثيرة يوم 11 يوليو/تموز 2010، إذ أكد كاسياس مكانته كواحدٍ من أفضل حراس المرمى في التاريخ بتصديه لانفرادٍ حاسم أمام آريين روبن، قبل أن يسجل إنييستا هدف الفوز العاطفي في الوقت الإضافي، لتُتوَّج "لا روخا" أبطالًا للعالم للمرة الأولى على الإطلاق.

    لم يكن هناك ما يوقف إسبانيا خلال تلك الفترة، وقد احتفظت بنجاح بلقب بطولة أوروبا في عام 2012. غير أن تتويجهم في بولندا وأوكرانيا كان أيضًا، على نحوٍ مفاجئ، إيذانًا بنهاية حقبة.

    • إعلان

  • عادوا إلى عاداتهم القديمة

    أحد قوانين الحياة هو أن كل ما يرتفع لا بد أن يهبط، ورغم أنه كان واضحًا أن هذا سيحدث لإسبانيا عاجلًا أم آجلًا، فإن سقوطهم جاء أسرع مما توقعه أيٌّ كان.

    وجاء التراجع الدراماتيكي في مستوى الإيبيريين في أحد أكثر الملاعب أسطورية في العالم، الماراكانا، حيث اكتسحت البرازيل بقيادة نيمار منتخب لا روخا في نهائي كأس القارات 2013.

    ومع ذلك، لم يكن أحد ليتنبأ حينها بأن رجال فيسنتي ديل بوسكي سيُقصَون من دور المجموعات في كأس العالم في العام التالي. والجنون في الأمر أنهم ودّعوا البطولة بحلول الجولة الثانية، إذ مُنيت إسبانيا بهزيمة ساحقة أمام هولندا في مباراتها الافتتاحية قبل أن يُجهَز عليها من تشيلي في ظهورها الثاني.

    وجاء هذا الخروج المبكر على نحو مُخزٍ كضربة مُرّة للغاية للا روخا، إذ لوّح عدة أساطير لاحقًا بالوداع لإفساح المجال أمام جيل جديد حمل على عاتقه العبء الثقيل لمحاولة محاكاة إنجازات من سبقوه.

    وكانت الأسئلة كثيرة: هل تستطيع إسبانيا حقًا إيجاد خليفة جدير لكاسياس؟ وهل سيتمكن أحد من سد الفراغ الذي تركه بويول في الدفاع؟ وأي فرصة ممكنة لاكتشاف إنييستا أو تشافي آخر؟

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    فشل بعد فشل

    على الرغم من حالة عدم اليقين التي أحاطت بـ«لاروخا»، واصلت الأندية الإسبانية الازدهار في المنافسات القارية، إذ فاز برشلونة وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، فيما جعل إشبيلية مسابقة الدوري الأوروبي ملكًا له تقريبًا.

    غير أن المنتخب الوطني عانى للتخلص من آثار «صداع» البرازيل 2014. وقد أوضح الخروج مرتين متتاليتين من دور الـ16 في روسيا 2018 وقطر 2022 أن ما قدمه لاعبو ديل بوسكي في جنوب أفريقيا 2010 لن يكون من السهل تكراره.

    لقد كان أساس الجيل الذهبي هو فريق برشلونة الاستثنائي بقيادة بيب غوارديولا وأسلوبه الشهير «التيكي تاكا». وبناءً على ذلك، تزامن تراجع إسبانيا مع رحيل المدرب الكتالوني عن كامب نو في نهاية موسم 2011-2012.

    كان واضحًا في تلك المرحلة أن إسبانيا ستحتاج إلى شيء استثنائي لدفعها مجددًا نحو قمة كرة القدم العالمية. وربما كان الأمر حتميًا، إذ ظهر عامل الحسم المفقود من «لا ماسيا»، حيث تعلم إنييستا وتشافي وبويول أصول اللعب.

    ومع ذلك، وحتى وفقًا للمعايير المبالغ فيها لأكاديمية برشلونة، فإن لامين يامال يمثل موهبة فريدة.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    أمل متجدد

    يُعدّ 29 أبريل/نيسان 2023 تاريخًا لن ينساه الإسبان، إذ كان ذلك اليوم الذي منح فيه تشافي، أحد رموز الحقبة الذهبية لإسبانيا والمدرب حينها لبرشلونة، يامال أول ظهور احترافي له.

    كان أسلوب لعب المراهق يذكّر بأسلوب ليونيل ميسي، إذ كان يامال يواجه المدافعين بلا خوف ويبدو وكأنه يحمل الكرة وكأنها ملتصقة بقدمه اليسرى. نادرًا ما تُرى موهبة جيلية بهذا العيار، وشعر كلٌّ من برشلونة وإسبانيا بأنهما محظوظان بوجوده في أوقات عصيبة.

    بعد أكثر بقليل من عام على ظهوره الاحترافي، كان يامال لاعبًا محوريًا لإسبانيا وهم يستعيدون أمجادهم السابقة في يورو 2024، حيث هزموا إنجلترا في النهائي. جوهرة جديدة صيغت في لا ماسيا كانت تقود دفعة جديدة مثيرة من اللاعبين، من بينهم نيكو ويليامز، أوناي سيمون، ميكيل أويارزابال، بيدري، غافي، ومارك كوكوريّا.

    هل من الصواب وضع ضغط بلدٍ بأكمله على قدمي شابٍ ساحرتين لم يتم العشرين بعد؟ ربما لا، لكن يامال، بعروضه المذهلة على أرض الملعب، أثبت أنه قادر على تحمّل ذلك — وأكثر بكثير.

    ورغم أنه من المبكر إجراء المقارنة، فإن لاعبًا بهذا العمر يحمل أمةً بأكملها على كتفيه ليس شيئًا رأيناه منذ أن ساعد بيليه، وهو في السابعة عشرة من عمره، البرازيل على الفوز بكأس العالم 1958.

    لا شك أن يامال يمتلك الموهبة اللازمة لاجتياح كأس العالم، وقد أثبت أيضًا أنه قادر على التألق في المحافل الكبرى. لكن لكي تصبح بطلًا للعالم، تحتاج إلى شيءٍ أكثر.

    هل يمتلك يامال صفات القيادة التي تحتاجها إسبانيا؟ وإن لم يفعل، فهل يستطيع أيٌّ من زملائه تولّي ذلك الدور عنه؟ وعلى الرغم من أن هذا الجيل الجديد يملك الكثير من الجودة ويُعدّ أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الكوكب، فإنه لا يُقارن بجيل 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ثقل التاريخ - والتوقّعات

    قبل يورو 2008، كان تاريخ إسبانيا مليئاً بالاقتراب من الإنجاز وبالهزائم القاسية، لكن مع قلب المعادلة في مطلع القرن الحادي والعشرين، تغيّرت أيضاً التوقعات حول المنتخب الوطني. الآن يتوقع العالم منهم أن يكونوا أبطال المشهد ومنافسين على الألقاب في كل بطولة يشاركون فيها.

    يتجه النظر الإسباني نحو أمريكا الشمالية، حيث ستُقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتبقى المهمة نفسها: أن يكونوا أبطالاً. هل سيكون الأمر سهلاً؟ بالطبع لا. هل هم قادرون على تكرار الإنجاز؟ بلا شك.

    ومع ذلك، لا يوجد نقص في المنافسين الموثوقين. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي هم حاملو اللقب. وسيقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال المليء بالمواهب بصورة لافتة. وكيليان مبابي وفرنسا أكثر من قادرين على بلوغ نهائي ثالث على التوالي. وكارلو أنشيلوتي قادر على استخراج أفضل ما لدى البرازيل. وإنجلترا، بقيادة توماس توخيل، تهدد بإنهاء جفافها الطويل من الألقاب الكبرى أخيراً، وعلى الرغم من أن ألمانيا ليست في أفضل حالاتها، فإنها تظل خصماً خطيراً.

    وبالطبع، لا يمكن استبعاد «الخيول السوداء» التي ظهرت في النسخ السابقة أيضاً. فقد صنعت المغرب التاريخ في قطر وستأمل في تكراره في أمريكا الشمالية، واليابان مرة أخرى فريق يستحق المتابعة، بينما سيكون جميع المستضيفين المشاركين واثقين من قدرتهم على تحقيق مفاجأة أو اثنتين - ولا سيما الولايات المتحدة والمكسيك.

    غير أن إسبانيا، بعد ثلاث إخفاقات متتالية في النهائيات، ستضطر أيضاً إلى تجاوز ثقل التاريخ - وكذلك عبء كونها المرشح المفضل لدى كثيرين. وسيعتمد الكثير بطبيعة الحال على تلك القدم اليسرى القاتلة ليامال، الذي يحلم برفع أرفع جائزة في كرة القدم وهو مراهق - تماماً كما فعل بيليه ومبابي قبله.

    قد تكون كأس العالم تتويجه الأكبر، اللحظة التي يثبت فيها نفسه كأفضل لاعب على كوكب الأرض بإنهاء انتظار النجمة الثانية الذي لم يعتقد أحد أنه سيطول إلى هذا الحد منذ عام 2010.

