تحديات فليك: السقف الذي طرد الجماهير.. كيف سيلعب برشلونة أمام 16 ألف مشجع فقط؟

يقف نادي برشلونة الإسباني على أعتاب مرحلة تاريخية في مشروع تطوير معقله التاريخي، لكن هذا الطموح يصطدم بواقع مرير سيراه الفريق في عام 2027.

ومع اقتراب أعمال التشييد من مرحلة تركيب السقف العملاق، يجد النادي نفسه مضطرًا للهجرة من بيته مرة أخرى لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بحسب "موندو ديبورتيفو".

هذه الخطوة تضع المدرب هانزي فليك وكتيبته في مأزق تنظيمي وفني معقد، خاصة مع قرار الإدارة الحاسم بعدم العودة إلى ملعب مونتجويك الأولمبي نظرًا لتكاليفه المرتفعة التي أرهقت ميزانية النادي سابقًا.

التوجه الحالي يتلخص في اللجوء إلى ملعب يوهان كرويف، وهو الملعب الذي افتتحه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو قبل سنوات ليكون بيتًا لفريق السيدات والشباب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة هذا المرفق الصغير على استيعاب طموحات عملاق كتالونيا.



