علي رفعت

تحديات فليك: السقف الذي طرد الجماهير.. كيف سيلعب برشلونة أمام 16 ألف مشجع فقط؟

بداية الموسم القادم قد تكون صعبة على برشلونة ماديًا!

يقف نادي برشلونة الإسباني على أعتاب مرحلة تاريخية في مشروع تطوير معقله التاريخي، لكن هذا الطموح يصطدم بواقع مرير سيراه الفريق في عام 2027. 

ومع اقتراب أعمال التشييد من مرحلة تركيب السقف العملاق، يجد النادي نفسه مضطرًا للهجرة من بيته مرة أخرى لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بحسب "موندو ديبورتيفو".

هذه الخطوة تضع المدرب هانزي فليك وكتيبته في مأزق تنظيمي وفني معقد، خاصة مع قرار الإدارة الحاسم بعدم العودة إلى ملعب مونتجويك الأولمبي نظرًا لتكاليفه المرتفعة التي أرهقت ميزانية النادي سابقًا. 

التوجه الحالي يتلخص في اللجوء إلى ملعب يوهان كرويف، وهو الملعب الذي افتتحه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو قبل سنوات ليكون بيتًا لفريق السيدات والشباب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة هذا المرفق الصغير على استيعاب طموحات عملاق كتالونيا.


  • الهروب من فخ التكاليف في مونتجويك


    اتخذت إدارة جوان لابورتا قرارًا شجاعًا ومثيرًا للجدل في آن واحد، وهو تجنب العودة إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في منطقة مونتجويك.

    السبب وراء ذلك لم يكن رياضيًا بحتًا، بل ماليًا في المقام الأول، إذ يرى النادي أن المصاريف التنظيمية والإيجارية هناك كانت باهظة جدًا ولا تتناسب مع العوائد المحققة.

    بدلاً من ذلك، قرر النادي الاستثمار في تطوير ملعب يوهان كرويف وزيادة سعته ليكون ملاذًا مؤقتًا، هذا القرار يعكس رغبة الإدارة في السيطرة الكاملة على مرافقها وتوفير النفقات، لكنه يضع النادي أمام تحدي تحويل ملعب مخصص للمراحل السنية إلى مسرح يستضيف مباريات الدوري الإسباني والمنافسات القارية الكبرى.


    معضلة السعة الجماهيرية المحدودة


    أكبر التحديات التي تواجه النادي هي السعة الجماهيرية الضئيلة للملعب المقترح، فبالرغم من خطة التوسعة التي تستهدف إضافة 10 آلاف مقعد جديد، فإن السعة الإجمالية لن تتخطى 16 ألف مشجع.

    هذا الرقم يبدو هزيلًا جدًا لفريق اعتاد اللعب أمام أكثر من 60 ألف مشجع في المرحلة الحالية من تطوير ملعبه، وأكثر من 90 ألف مشجع في الظروف الطبيعية. ا

    للعب أمام مدرجات شبه خاوية مقارنة بالمعتاد سيؤثر حتمًا على الحماس الجماهيري والضغط الذي يمارسه الأنصار على المنافسين، مما يجعل مهمة فليك في الحفاظ على سجل الانتصارات المتتالية داخل الأرض اختبارًا حقيقيًا لشخصية الفريق.


  • قيود البث والمواصفات القياسية لرابطة الدوري


    لا تتوقف الأزمة عند حدود المدرجات، بل تمتد إلى الشاشات، حيث تفرض رابطة الدوري الإسباني اشتراطات صارمة جدًا فيما يخص البث المرئي.

    ملعب يوهان كرويف صُمم بمواصفات تناسب نقل مباريات الدرجات الأدنى أو كرة القدم النسائية، وهي مواصفات تبتعد كثيرًا عن المتطلبات التقنية للمباريات الكبرى.

    سيحتاج النادي إلى إجراء تعديلات جذرية في زوايا التصوير، وتوزيع الإضاءة، وتوفير مساحات كافية لآليات النقل الخارجي لضمان عدم التعرض لعقوبات مالية أو منع النقل التلفزيوني بجودة عالية، هذه التعقيدات التنظيمية تزيد من الضغط على الإدارة التي تسابق الزمن لإنهاء التجهيزات قبل بدء مرحلة تركيب السقف في كامب نو.


  • نزيف مالي في مدرجات يوهان كرويف


    بعيدًا عن الجوانب الفنية، يمثل الانتقال إلى ملعب صغير ضربة قوية لموارد النادي المالية، فبرشلونة يعتمد بشكل كبير على دخل مبيعات التذاكر والخدمات المقدمة داخل الملعب، والتي تصل في الظروف العادية إلى مبالغ ضخمة تساهم في موازنة الديون.

    مع تقليص السعة إلى 16 ألف مقعد فقط، سيخسر النادي ملايين اليوروهات التي كانت تتدفق من مبيعات تذاكر المباريات الكبرى.

    هذا النزيف المالي يأتي في وقت حساس يحاول فيه النادي استكمال مشروع إسباي بارسا الذي تجاوزت ميزانيته 1500 مليون يورو، مما يضع ضغوطًا إضافية على الخزينة الكتالونية.


    الاختبار الفني والتأقلم مع الأرضية


    من الناحية الرياضية، يواجه هانزي فليك تحديًا متمثلًا في ضرورة تأقلم اللاعبين مع أرضية ملعب جديدة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

    اللعب على ملعب يوهان كرويف يختلف تمامًا من حيث أبعاد العشب وطبيعة تفاعل الكرة مع الأرضية مقارنة بالملعب الرئيسي.

    فليك الذي يبني أسلوبه على السرعة والضغط العالي يحتاج إلى بيئة مستقرة، والاضطرار للعب في حصن فريق السيدات قد يغير من حساباته الخططية.

    كما أن ضغط المباريات في البطولة الأوروبية سيزيد من صعوبة الموقف، إذ أن اللعب في ملعب صغير أمام عمالقة القارة قد يفقد برشلونة ميزة الرهبة التي يفرضها الكامب نو على الزوار.


  • بيت القصيد


    مقامرة برشلونة باللجوء إلى ملعب يوهان كرويف ليست مجرد رحلة هروب من تكاليف مونتجويك الباهظة بل هي رهانًا حقيقيًا على قدرة الكيان الكتالوني على الصمود في وجه العواصف المالية والرياضية معًا.

    فبينما يرتفع السقف العملاق ليغطي مدرجات ملعب النادي في عام 2027 سيجد المشجعون أنفسهم مضطرين للتضحية بمقاعدهم المريحة خلف أسوار ملعب صغير لا يتسع إلا لـ 16 ألف متفرج فقط.

    الحقيقة المرة هي أن الإدارة اختارت المسار الأصعب لضمان مستقبل النادي وهو قرار يضع المدرب في مواجهة مباشرة مع التاريخ حيث يتعين عليه تحويل هذا المعقل المتواضع إلى حصنًا منيعًا يحمي طموحات الفريق حتى العودة الكبرى.

    في نهاية المطاف يبدو أن ثمن الحلم الذي انتظره الملايين لن يكون بالعملات الصعبة فقط بل بلحظات من المعاناة والصبر لعدة أشهر خلف جدران ملعب يوهان كرويف الذي تحول من مشروع للناشئين إلى طوق نجاة لعملاق يبحث عن استعادة عرشه المفقود.


