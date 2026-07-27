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السفير الروسي غاضب بعد إبعاد أندريا بيرلو من السباق على منصب مدرب المنتخب الإيطالي!
توتر دبلوماسي حول منصب «الأتزوري» الشاغر
انتقل السباق لتعيين خليفة للمنتخب الإيطالي من الملعب إلى الساحة السياسية. فقد وجه أليكسي بارامونوف، السفير الروسي لدى إيطاليا، انتقادًا لاذعًا للسلطات الإيطالية بعد أن أكد بيرلو أنه لم يعد مرشحًا لهذا المنصب.
وفي رسالة مفتوحة نُشرت على مدونته على «تيليجرام» ووُزعت عبر القنوات الرسمية للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتردد بارامونوف في تقييمه للوضع. وخاطب بارامونوف الفائز بكأس العالم 2006 مباشرةً، معربًا عن استيائه من الطريقة التي عومل بها هذا الأسطورة من قبل بلده الأم.
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السفير الروسي ينتقد المؤسسة «الزائفة ديمقراطياً»
كانت رسالة بارامونوف مليئة بالعبارات الحادة، حيث اتهم القيادة الإيطالية بالنفاق والمعاملة غير العادلة تجاه صانع ألعاب يوفنتوس وميلان السابق. وكتب السفير: «من المؤسف أنه على الرغم من مساهمتك في الرياضة العالمية وصورة إيطاليا في الخارج، فإنك تتعرض للنبذ هنا في إيطاليا من قبل مؤسستك المزعومة بالديمقراطية، كما حدث بالفعل مع آلاف الرياضيين والموسيقيين والفنانين وقادة الفرق الموسيقية والمخرجين الروس».
وواصل الدبلوماسي إبداء دعمه لبيرلو، واصفاً الوضع بأنه قضية تتعلق بحقوق الإنسان وليس مجرد مسألة اختيار رياضي بسيطة. وقال بارامونوف: «على الرغم من أن هذا قد لا يساعدك، فإننا نقف إلى جانبك بتضامن صادق وإنساني».
بيرلو يوضح علاقاته التجارية
وكان بيرلو نفسه قد تطرق في وقت سابق إلى هذه القضية المثيرة للجدل، معبراً عن استيائه من الطريقة التي تم بها تفسير تعاقداته المهنية. وفي بيان له، أوضح اللاعب البالغ من العمر 47 عاماً موقفه قائلاً: «التعاون المهني الذي كان موضوع الجدل مؤخراً جاء في إطار خبرتي العملية في الإمارات العربية المتحدة، وهو ذو طابع تجاري ورياضي بحت. إن إضفاء معنى سياسي على هذا التعاون يعني نسب قناعات إليّ لم أعبر عنها قط ولا أؤمن بها».
وحرص لاعب الوسط السابق على التأكيد على أن سلوكه كان دائمًا محترفًا وسليمًا من الناحية القانونية. وأوضح قائلاً: «طوال مسيرتي المهنية، أولاً كلاعب ثم كمدرب، كنت أؤدي واجباتي دائمًا في إطار الاحترام التام لقوانين البلدان التي عملت فيها والعقود التي وقّعتها».
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الحكومة الإيطالية ترد على تداعيات الأزمة
وقد وصلت تداعيات هذه القضية إلى أعلى مستويات الحكومة الإيطالية، حيث أعرب وزير الرياضة والشباب أندريا أبودي عن خيبة أمله إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه القضية برمتها.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية عامة عقدت مؤخرًا، تحدث أبودي بصراحة تامة عن الضرر الذي لحق بسمعة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وقال الوزير: "هذه أخبار تتحدث عن نفسها".
ولم يتردد أبودي في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن نظرة الرأي العام لعملية التعيين، التي شهدت ربط أسماء بارزة عديدة بالمنصب ثم استبعادها. واعترف قائلاً: «علينا الآن التخلص من الانطباع السيئ الذي خلفته هذه القضية»، في إشارة إلى «الصورة السيئة» التي أظهرتها الهيئات الإدارية.
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