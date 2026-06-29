منافسة بين السعودية وتركيا وفرنسا.. وجهات "مجانية" محتملة للوكاكو بعد كأس العالم!

عاد المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمعانقة الشباك مجددًا بقميص منتخب بلاده، ليفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله.

وشارك مهاجم فريق نابولي الإيطالي كبديل في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعت بلجيكا بنيوزيلندا في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، ليساهم في الفوز العريض لـ "الشياطين الحمر" (5-1) بتسجيله الهدف الرابع، وتقديمه تمريرة حاسمة لزميله أليكسيس ساليماكرس الذي اختتم الخماسية.

وتمثل هذه العودة التهديفية مؤشرًا إيجابيًا للاعب في انتظار حسم مستقبله؛ فرغم ارتباط "بيج روم" بعقد سارٍ مع إدارة نابولي، إلا أن التقارير الصحفية تتوالى حول وجهته المقبلة، مع بروز سيناريو جديد يتمثل في الرحيل بصفقة انتقال حر.