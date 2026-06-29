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Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
معتز الجمال

منافسة بين السعودية وتركيا وفرنسا.. وجهات "مجانية" محتملة للوكاكو بعد كأس العالم!

نابولي
روميلو لوكاكو
موناكو
انتقالات
دوري روشن السعودي
دوري السوبر التركي

المونديال يعيد القطار البلجيكي..

عاد المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمعانقة الشباك مجددًا بقميص منتخب بلاده، ليفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله.

وشارك مهاجم فريق نابولي الإيطالي كبديل في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعت بلجيكا بنيوزيلندا في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، ليساهم في الفوز العريض لـ "الشياطين الحمر" (5-1) بتسجيله الهدف الرابع، وتقديمه تمريرة حاسمة لزميله أليكسيس ساليماكرس الذي اختتم الخماسية.

وتمثل هذه العودة التهديفية مؤشرًا إيجابيًا للاعب في انتظار حسم مستقبله؛ فرغم ارتباط "بيج روم" بعقد سارٍ مع إدارة نابولي، إلا أن التقارير الصحفية تتوالى حول وجهته المقبلة، مع بروز سيناريو جديد يتمثل في الرحيل بصفقة انتقال حر.

  • من يسعى لضم لوكاكو؟

    سيحتاج حسم الوجهة القادمة للوكاكو إلى بعض الوقت، رغم أن اللاعب لا يفتقر إلى العروض والمهتمين بخدماته، متجاوزًا تداعيات غيابه عن أغلب فترات الموسم الماضي بداعي الإصابة.

    ووفقًا لما كشفه الصحفي ماتيو موريتو عبر قناة خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن المهاجم البلجيكي يحظى باهتمام ملموس من عدة أندية في السعودية وتركيا، حيث بدأت إدارات هذه الأندية تحركاتها الفعلية للتواصل مع ممثلي اللاعب وجمع المعلومات حول إمكانية ضمه.

    وعلى صعيد متصل، طفا على السطح خيار جديد خلال الساعات الماضية متمثلًا في الدوري الفرنسي (ليج 1)، حيث يدرس نادي موناكو التعاقد مع اللاعب تحسبًا لاحتمالية رحيل الثنائي فولارين بالوجون وماجنيس أكليوش خلال الميركاتو الصيفي.

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  • سيناريو الرحيل المجاني

    في المقابل، أشار موريتو إلى وجود سيناريو آخر لا يمكن تجاهله في أروقة نابولي، وهو مغادرة اللاعب بالمجان.

    ويمتد عقد لوكاكو مع النادي الجنوبي حتى 30 يونيو 2027، مما لا يستبعد احتمالية استمراره بالقميص الأزرق في الوقت الراهن، تمهيدًا لتوقيعه مجانًا لأي نادٍ آخر اعتبارًا من شهر يناير للعام المقبل دون الرجوع لإدارة نابولي.