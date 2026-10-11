لم يهدأ الشد والجذب بين جماهير السعودية والإمارات بعد كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بل انتقل ليكون الوعد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث تعرض نادي العين لانتقادات واسعة على إثر تغريدة، اعتبرت استفزازًا للسعوديين.
"ننتظركم بالسعودية والله يعطيكم على قدر نيتكم" .. استياء كبير من منشور "المطار" في رحلة العين من الإمارات إلى العراق
ماذا حدث؟
في خليجي 27، عانى الوسط الرياضي الخليجي من حالة شحن كبيرة بين السعوديين والإماراتيين، على إثر ملف تجنيس الأبيض لعدد من اللاعبين الأجانب.
هذا الشحن انعكس على النهائي الذي جمع الأخضر بالأبيض، ووقعت اشتباكات داخل المستطيل الأخضر، بجانب إلقاء الجماهير لزجاجات المياه من الجانبين على اللاعبين.
والآن مع عودة منافسات الأندية، تسبب العين في غضب سعودي كبير على إثر منشور عبر منصة "إكس"..
منشور العين المثير للجدل
بعثة العين الإماراتي اتجهت اليوم الأحد، إلى مدينة البصرة، استعدادًا لمواجهة القوة الجوية، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وبهذه المناسبة، نشر حساب نادي العين عبر منصة "إكس" فيديو استعراضي لصالات مطار العين الدولي، ولحظة وصول اللاعبين، مع تعليق: "من مطار طحنون الدولي".
هدف المنشور تسليط الضوء على تغيير اسم مطار العين الدولى إلى مطار طحنون الدولي، تخليدًا لذكرى الراحل طحنون بن محمد آل نهيان؛ ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين، الذي رحل عن عالمنا عام 2024.
لكن توقيت المنشور هو ما أغضب الجمهور السعودي، كونه يتزامن مع ضربات الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة "الرياض"، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من جنسيات مختلفة، مع تعليق الرحلات من وإلى المطار.
الغضب السعودي
منشور العين حظى بتفاعل كبير من قبل الجماهير السعودية، التي لم تتقبل توقيت نشر التغريدة، حتى مع توضيح أكثر من مشجع إماراتي أن الهدف هو الاحتفال فقط بتغيير اسم المطار.
الصحفي السعودي خالد الزهراني كان أحد المستائين، إذ كتب: "العين بيلعب ضد الأهلي والاتحاد والهلال في السعودية ... لازم يلقون ترحيبًا حارًا".
فيما سلط المصور السعودي عبدالإله المحارب وأكثر من متابع، الضوء على عدم نشر العين تغييرات حول رحلات الفريق الجوية بالمطار نفسه منذ عام 2024، حيث علق الأول: "يعني من 2024 ما قررت تغرد عنه إلا الحين!!"، وإن لم يكن التاريخ سليمًا، حيث نشر الحساب تغريدة عن المطار نفسه في يوليو 2026.
استمرارًا مع رسائل الغاضبين، أضاف آخر: "الله يعطيك على قد نيتك".
مواجهات العين أمام الفرق السعودية
الزعيم الإماراتي كان قد افتتح مشواره في الموسم الجاري من النخبة الآسيوية في 15 سبتمبر الماضي، محققًا الفوز أمام النصر السعودي برباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يحل العين ضيفًا على اتحاد جدة في الثاني من نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة، فيما يلتقي بالهلال في الرياض، في السابع من ديسمبر بالجولة السادسة، وختام المجموعات بمواجهتي القادسية والأهلي في العين وجدة، يومي 8 و15 فبراير 2027، على الترتيب.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا