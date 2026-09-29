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أحمد فرهود

السعودية والعراق | من المونديال إلى كأس الخليج.. رقبة يونس محمود في خطر وحان وقت الاعتذار لـ"جورجيوس دونيس التاريخي"

فقرات ومقالات
السعودية
جيورجوس دونيس
العراق
السعودية ضد العراق
كأس الخليج

منتخب السعودية يحلق عاليًا مع دونيس.. والعراق يواصل التراجع

"وجهان مختلفان.. فهُناك منتخب في خط تصاعدي، وآخر يواصل الانهيار"؛ حديثنا هنا عن السعودية والعراق، بعد ليلة الثلاثاء الكروية المثيرة.

منتخب السعودية، بقيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، قدّم مباراة رائعة للغاية؛ ليفوز (2-0) على نظيره العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

ثنائية المنتخب السعودي في الشباك العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، جاءت بواسطة كل من عبدالله السالم وعبدالله الحمدان، في الدقيقتين 54 و69 تواليًا.

أما العراقيون، فقد خيّبوا آمال جماهيرهم مجددًا؛ وذلك بتقديم مستوى سيئ للغاية أمام منتخب السعودية الأول لكرة القدم، انتهى بالخسارة.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026، متصدرًا "المجموعة الأولى" برصيد 9 نقاط؛ بينما تجمد رصيد العراق عند النقطة الرابعة، بالتساوي مع عُمان.

منتخب عُمان وصل إلى نقطته الرابعة في "المجموعة الأولى"، بعد الفوز (3-1) على الكويت في الجولة الثالثة؛ ليتساوى مع العراق في كل شيء، حيث ستحسم "القرعة" هوية الوصيف والمتأهل منهما إلى نصف النهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز السعودية على العراق..

  • Saudi ArabiaSocial gfx/ Goal Arabia

    إنجاز سعودي لأول مرة في بطولة كأس الخليج

    كتب منتخب السعودية، بقيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، تاريخًا جديدًا في بطولة كأس الخليج العربي؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء.

    فوز السعودية على العراق؛ جاء في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة كأس الخليج العربي 2026، التي تستضيفها المملكة على أراضيها.

    وبالتالي.. حقق "الأخضر" الانتصار في مبارياته الثلاث لأول مرة تاريخيًا؛ منذ اعتماد دور المجموعات في كأس الخليج العربي، عام 2004.

    نعم.. منتخب السعودية لم يحقق الانتصار في مبارياته الثلاث تاريخيًا، في "دور المجموعات" من مسابقة كأس الخليج العربي؛ قبل النسخة السابعة والعشرين الحالية، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: السعودية (1-0) الكويت.

    * الجولة الثانية: السعودية (3-0) عُمان.

    * الجولة الثالثة: السعودية (2-0) العراق.

  • Georgios Donis Saudi ArabiaGetty

    منتخب سعودي "رائع" من صناعة جورجيوس دونيس

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نقول إن إنجاز منتخب السعودية الجديد في بطولة كأس الخليج العربي، جاء بفضل المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس في المقام الأول.

    دونيس الذي تعرض لانتقادات عنيفة، بعد مشاركة السعودية في بطولة كأس العالم 2026؛ ها هو بدأ يصنع شكلًا للمنتخب الوطني، على النحو التالي:

    * أولًا: التحكم في رتم اللعب والاستحواذ على الكرة.

    * ثانيًا: صلابة دفاعية من خلال المنظومة التكتيكية.

    * ثالثًا: خطط هجومية متنوعة من الطرف والعمق.

    كل ذلك؛ أدى إلى حفاظ منتخب السعودية على "نظافة شباكه"، في المباريات الثلاث بدور المجموعات من كأس الخليج العربي 2026.

    بل إن المنتخب السعودي تحرر من عيبه الأكبر، والمتمثّل في "العقم التهديفي"؛ بتسجيله 6 أهداف في المباريات الثلاث، مع صناعة العديد من الفرص أيضًا.

  • FBL-OLY-PARIS-2024-MAR-ESPAFP

    طارق السكتيوي.. منتخب السعودية أثبت "نزاهته" أمام العالم!

    الآن.. لننتقل إلى جزئية أخرى في تقريرنا؛ وهي تصريح المغربي طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب عُمان الأول لكرة القدم.

    والبعض قد يتساءل؛ قائلًا: "ما علاقة السكتيوي بتقريرنا عن مباراة منتخب السعودية ضد نظيره العراقي؟"

    الإجابة عن هذا السؤال؛ تتمثّل فيما ذكره السكتيوي قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2026، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

    وأعرب السكتيوي عن أمنيته بأن يتحلى كل من السعوديين والعراقيين بـ"الاحترافية"؛ في إشارة إلى ضرورة عدم الاتفاق على التعادل بين المنتخبين، وهي النتيجة التي كانت تعني إقصاء عُمان رسميًا.

    وفي الوقت نفسه الذي كانت تلعب فيه السعودية ضد العراق؛ كان منتخب عُمان يواجه نظيره الكويتي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج 2026.

    إذًا.. ماذا حدث في اليوم الأخير من مباريات "المجموعة الأولى"؟!

    ما حدث هو أن المنتخب السعودي رد على السكتيوي، وأثبت نزاهته أمام العالم أجمع؛ وذلك بتحقيق الفوز (2-0) على العراق، رغم أنه كان قد ضمن التأهل رسميًا منذ الجولة الثانية أساسًا.

    وبهذا الفوز.. وصل "الأخضر" إلى نقطته التاسعة، في صدارة "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج 2026.

    وفي الوقت نفسه؛ فاز منتخب عُمان (3-1) على نظيره الكويتي، ليتساوى مع العراقيين في كل شيء بـ"المركز الثاني".

    تعادل عُمان والعراق في النقاط، وفي المواجهة المباشرة بينهما، وفي الأهداف المسجلة والمستقبلة، وحتى في البطاقات الصفراء؛ ليتم اللجوء إلى "القرعة" بشكلٍ رسمي، لتحديد المتأهل عن "المجموعة الأولى" مع المنتخب السعودي.

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    يونس محمود.. العراق من نكسة إلى أخرى و"رقبتك في خطر الآن"!

    أخيرًا.. لنتطرق إلى منتخب العراق الأول لكرة القدم؛ الذي قدّم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق ضد السعودية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب بـ"خوف شديد" أمام السعودية.

    * ثانيًا: التحفظ الدفاعي المبالغ فيه من أجل التعادل.

    * ثالثًا: عدم وجود أي حلول هجومية أو رد فعل للعودة في النتيجة.

    ومهما كانت نتيجة "القرعة"، سواء بتأهُل المنتخب العراقي أو نظيره العُماني، في وصافة "المجموعة الأولى"، بعد التساوي في كل شيء؛ فإن ما حدث في بطولة كأس الخليج العربي 2026، هو فشل جديد في عهد الأسطورة يونس محمود.

    يونس الذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد العراقي لكرة القدم، في مايو من عام 2026؛ تعرض لانتكاسة كبيرة للغاية بعد مباريات المنتخب الكارثية في بطولة كأس العالم 2026، كالتالي:

    * الجولة الأولى: العراق (1-4) النرويج.

    * الجولة الثانية: العراق (0-3) فرنسا.

    * الجولة الثالثة: العراق (0-5) السنغال.

    ورفض يونس الهجوم على نجوم المنتخب العراقي وقتها؛ حيث أكد أن نقص الخبرة والمجموعة الصعبة للغاية، هما سببا هذه النتائج.

    وتعهد يونس بتصحيح الأخطاء، والبناء على إيجابيات المشاركة في البطولة العالمية بعد غياب 40 عامًا، خلال الفترة القادمة.

    "لكن ماذا حدث بعد ذلك؟!"؛ الإجابة تتمثّل في بطولة كأس الخليج العربي 2026، حيث ضيّع العراق فرصة التأهل السهل إلى نصف النهائي.

    نعم؛ كان العراق يستطيع حسم التأهُل بسهولة، ولكنه ارتكب كثيرًا من الأخطاء، قادته إلى انتظار نتيجة "القرعة" - التي تحدثنا عنها في السطور الماضية -.

    والآن.. أصبحت "رقبة" يونس محمود في خطر؛ فالشارع الرياضي السعودي لن يقبل أي إخفاق جديد، بعد مونديال 2026 وما حدث في كأس الخليج.

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