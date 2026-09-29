السعودية والعراق | من المونديال إلى كأس الخليج.. رقبة يونس محمود في خطر وحان وقت الاعتذار لـ"جورجيوس دونيس التاريخي"

"وجهان مختلفان.. فهُناك منتخب في خط تصاعدي، وآخر يواصل الانهيار"؛ حديثنا هنا عن السعودية والعراق، بعد ليلة الثلاثاء الكروية المثيرة.

منتخب السعودية، بقيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، قدّم مباراة رائعة للغاية؛ ليفوز (2-0) على نظيره العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

ثنائية المنتخب السعودي في الشباك العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، جاءت بواسطة كل من عبدالله السالم وعبدالله الحمدان، في الدقيقتين 54 و69 تواليًا.

أما العراقيون، فقد خيّبوا آمال جماهيرهم مجددًا؛ وذلك بتقديم مستوى سيئ للغاية أمام منتخب السعودية الأول لكرة القدم، انتهى بالخسارة.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026، متصدرًا "المجموعة الأولى" برصيد 9 نقاط؛ بينما تجمد رصيد العراق عند النقطة الرابعة، بالتساوي مع عُمان.

منتخب عُمان وصل إلى نقطته الرابعة في "المجموعة الأولى"، بعد الفوز (3-1) على الكويت في الجولة الثالثة؛ ليتساوى مع العراق في كل شيء، حيث ستحسم "القرعة" هوية الوصيف والمتأهل منهما إلى نصف النهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز السعودية على العراق..