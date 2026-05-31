زهيرة عادل

أفضل أداء منذ سنوات ولكن! .. مواجهة السعودية والإكوادور بعيون الإعلام بين الإشادة و"العيب التاريخي" في أول ظهور لجيورجيوس دونيس

الصقور الخضر خاضوا أول مباراة لهم تحت قيادة خليفة المقال هيرفي رينارد؛ جيورجيوس دونيس..

سقط المنتخب السعودي في أول اختبار ودي له استعدادًا لكأس العالم 2026، بالهزيمة أمام الإكوادور بثنائية مقابل هدف وحيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الإكوادوري سجل ثنائيته في الدقيقتين 34 و50 عن طريق جاكسون بوروزو وأنطوني فالنسيا، قبل أن يقلص البديل سلطان مندش الفارق بإحراز هدف الأخضر الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق فقط.

هذه الودية شهدت الظهور الأول للمدرب اليوناني جيورجيوس دونيس على رأس القيادة الفنية للصقور الخضر، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد قبل أسابيع قليلة.

ورغم الهزيمة إلا أن طريقة إدارة دونيس للمباراة نالت إشادات عدد من الإعلاميين رغم الثغرات الواضحة في تشكيل الأخضر .. فكيف تفاعل الإعلاميون مع ودية السعودية والإكوادور؟


  • زيادة الثقة وعودة الأمل

    من جانبه، استبشر الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم خيرًا بالمنتخب السعودي بعد ما قدمه أمام نظيره الإكوادوري، مؤكدًا نجاح دونيس في أول ظهور له كمدرب للأخضر.

    الجوكم كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "دونيس نجح نوعًا ما في أول اختبار له في مباراة السعودية والإكوادور ... لأول مرة منذ زمن طويل المنتخب له هوية خصوصا في الشوط الأول".

    وأضاف: "بصيص من الأمل تشكل للشارع الرياضي السعودي بعد المباراة .. وبإذن الله الأمل يتجدد في منتخب أقوى في المباراتين الوديتين المتبقيتين قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم .. الأهم الثقة تزداد أكثر والأمل يكبر".



  • أفضل أداء منذ سنوات

    اعتبر الإعلامي الرياضي ناصر الجديع أن مواجهة الإكوادور هي أفضل مباراة قدمها المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، خاصةً من ناحية خلق الفرص، رغم تفوق الخصم في التصنيف العالمي.

    ما لفت نظر الجديع هي شخصية الأخضر في المباراة، مع النزعة الهجومية التي أتاحت عديد الفرص للاعبين، لم تُخلق أمام منتخبات أقل في الإمكانات كإندونيسيا واليمن.

    ولم يحمل الجديع مسؤولية هدفي الإكوادور لدونيس، موضحًا لأن أحدهما جاء من كرة عرضية، وهي مشكلة تاريخية يعاني منها المنتخب السعودي، والآخر جاء من خطأ فردي.



  • أفكار تكتيكية واضحة

    عيب آخر كان في عهد رينارد تخلص منه دونيس في أول ظهور له ألا وهو "تغيير المراكز وعدم الوضوح  التكتيكي"..

    بحسب الصحفي حسين البراهيم فإن أفضل ما حدث في مواجهة السعودية والإكوادور هو "وضوح الأفكار التكتيكية الموكلة لكل لاعب"، حتى يتمكنوا أداء مسؤولياتهم داخل الملعب.



  • الهوية عادت ولكن

    أبرز عيوب الفترة الأخيرة للمنتخب السعودي تحت قيادة المُقال هيرفي رينارد كانت غياب "هوية" الصقور الخضر، واللعب بلا أي روح، لكن الإعلامي الرياضي محمد الشيخ يرى أن هذا العيب قد تلاشى في أول ظهور تحت قيادة دونيس.

    ورغم إشادة الشيخ بهوية المنتخب الواضحة أمام الإكوادور إلا أنه عاب على الفريق الدفاع غير المنظم، عدم استثمار الفرص وبطء الأداء.

    أما تقييمه للقاء ككل، فكتب عنه: "من مقبول إلى جيد".


  • نعاني دفاعيًا

    اتفق الصحفي فهد السبيعي مع محمد الشيخ عن معاناة السعودية دفاعيًا أمام الإكوادور، هذا العيب بالأساس حاضر بقوة في السنوات الأخيرة في مختلف مواجهات الأخضر.

    دونيس اعتمد في مواجهة الليلة على محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي نواف بوشل، متعب الحربي، عبدالإله العمري وحسان تمبكتي، لكن توليفته لم تنجح في تقديم أي بادرة بشأن التحسن الدفاعي عما كان عليه الأمر في عهد رينارد.


  • من نال جُل الإشادات .. سلطان مندش

    بالحديث عن المستوى الفردي للاعبين، فقد انهالت الإشادات على سلطان مندش، الذي نزل بديلًا في الدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من محمد أبو الشامات.

    رغم أن لاعب الهلال لم يشارك سوى نصف ساعة فقط من المباراة إلا أنه نجح في خطف الأنظار إليه، تمامًا كما يحدث في الزعيم، إذ تسبب في الهجوم على مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي لتجميده على مقاعد البدلاء مع الاكتفاء بمنحه بضع دقائق في نهاية بعض المباريات، وفي كل مرة يقدم أداءً أفضل من كافة الأساسيين.

    وفي السطور التالية، نستعرض بعض ما كُتب عن مندش بعد مواجهة الإكوادور..





