"السحر الأسود وغيرها من الهراء" - إيغور تودور يطالب توتنهام بالتوقف عن التصرف كـ"ضحايا" في معركته ضد الهبوط

عندما سُئل في مؤتمر صحفي عن مدى «صعوبة» هذا الأسبوع عقب هزيمة توتنهام 2-5 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، أجاب تودور: «صعب، بالتأكيد. ليس فقط بسبب المباراة الأخيرة، بل بسبب هذه الفترة والماضي. ليست حالة سهلة، وليست لحظة سهلة، ومن ناحية أخرى، يمثل تغيير الأمور تحديًا كبيرًا. مثل كل شيء في الحياة، يمكنك اختيار كيفية رؤية الموقف. لذا، يمكنك البقاء والبكاء أو يمكنك القتال. يمكنك أن تكون الضحية أو يمكنك أن تقول إنني أستطيع تغيير شيء ما. هذه هي الرسالة التي أريد أن أبدأ بها وما أخبرت به اللاعبين.

"الجميع يتحدث، والجميع لديه آراء، والحياة دائماً كما تراها. الزجاجة دائماً نصف فارغة أو نصف ممتلئة. هنا لا يوجد شيء ممتلئ، هناك الكثير من الأشياء الفارغة، لكن اللحظات الصعبة لا تدوم إلى الأبد. سوف تمر، وأعتقد أن اللاعبين الذين سيأخذون هذا كتحدي، كفرصة، سيقفون بشجاعة لتغيير الأمور، وبعد هذه الفترة سيصبحون أشخاصاً أفضل ولاعبين أفضل.

"لذا، في اللحظات الصعبة، الأمر يتعلق دائمًا بذلك، يتعلق دائمًا بنا. في الفترة الماضية، كان هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالنادي والمشاكل، وكأن لا أحد يستطيع فعل شيء، وكأننا ضحايا. قلت هذا الصباح للاعبين عكس ذلك تمامًا. نحن الفريق ونحن الجهاز الفني. الأمر كله يتعلق بنا. كل الهراء، كل الأشياء الأخرى هراء، وآسف لاستخدام هذه الكلمة، لكن الأمر يقع على عاتقنا."

تم الضغط على تودور لمعرفة ما إذا كان هذا النهج ناجحًا، فرد قائلاً: "كما تعلمون، أقوم بهذا العمل كل يوم. العمل النفسي. من المهم أيضًا منح الشجاعة لزملاء الفريق. بعضهم لا يستطيعون التعامل مع الأمر، بالتأكيد. في مرحلة ما تصل إلى نقطة يمكنك فيها مساعدتهم. هدفي هو معرفة ما إذا كان بإمكاني المساعدة في تحسين أداء 18 لاعبًا من أصل 20، أو 15؟ لا أعرف بالضبط. أحيانًا لا يمكنك فعل أي شيء، لكن في معظم الأحيان يمكنك إجراء تغييرات صغيرة. مساعدة صغيرة، كما تعلم، يمكنك القيام بها، لكن هذا أيضًا ما أحب أن أقوله دائمًا للاعبين - لا تكونوا ضحايا. لا تعتقدوا أن الأمر لا يتعلق بي. تعلمون أن هذا قد يكون المشكلة أكثر من كل هذه الأمور المتعلقة بتوتنهام والنادي، كما تعلمون، مثل السحر الذي يحيط بالنادي، مثل السحر الأسود السيئ وهذه التفاهات الأخرى، كما تعلمون. لذا، هذا هو ما أريد أن أرسل رسالة بشأنه."