"السحر الأسود وغيرها من الهراء" - إيغور تودور يطالب توتنهام بالتوقف عن التصرف كـ"ضحايا" في معركته ضد الهبوط
توتنهام في حالة مزرية في صراع الهبوط
يدخل توتنهام جولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، وقد يبدأ مباراة الأحد خارج أرضه أمام ليفربول وهو ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة إذا حقق كل من نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد الفوز.
للموسم الثالث على التوالي، يعاني توتنهام من ضعف بسبب عدد كبير من الإصابات التي أصابت لاعبين أساسيين، وعلى الرغم من أن تودور أكد مرارًا وتكرارًا أنه لم يسبق له أن واجه أزمة مثل تلك التي ورثها في شمال لندن، إلا أنه دعا فريقه إلى "تغيير شيء ما" في معركته ضد الهبوط.
تودور يسعى لإنقاذ توتنهام من خلال نهج نفسي
عندما سُئل في مؤتمر صحفي عن مدى «صعوبة» هذا الأسبوع عقب هزيمة توتنهام 2-5 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، أجاب تودور: «صعب، بالتأكيد. ليس فقط بسبب المباراة الأخيرة، بل بسبب هذه الفترة والماضي. ليست حالة سهلة، وليست لحظة سهلة، ومن ناحية أخرى، يمثل تغيير الأمور تحديًا كبيرًا. مثل كل شيء في الحياة، يمكنك اختيار كيفية رؤية الموقف. لذا، يمكنك البقاء والبكاء أو يمكنك القتال. يمكنك أن تكون الضحية أو يمكنك أن تقول إنني أستطيع تغيير شيء ما. هذه هي الرسالة التي أريد أن أبدأ بها وما أخبرت به اللاعبين.
"الجميع يتحدث، والجميع لديه آراء، والحياة دائماً كما تراها. الزجاجة دائماً نصف فارغة أو نصف ممتلئة. هنا لا يوجد شيء ممتلئ، هناك الكثير من الأشياء الفارغة، لكن اللحظات الصعبة لا تدوم إلى الأبد. سوف تمر، وأعتقد أن اللاعبين الذين سيأخذون هذا كتحدي، كفرصة، سيقفون بشجاعة لتغيير الأمور، وبعد هذه الفترة سيصبحون أشخاصاً أفضل ولاعبين أفضل.
"لذا، في اللحظات الصعبة، الأمر يتعلق دائمًا بذلك، يتعلق دائمًا بنا. في الفترة الماضية، كان هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالنادي والمشاكل، وكأن لا أحد يستطيع فعل شيء، وكأننا ضحايا. قلت هذا الصباح للاعبين عكس ذلك تمامًا. نحن الفريق ونحن الجهاز الفني. الأمر كله يتعلق بنا. كل الهراء، كل الأشياء الأخرى هراء، وآسف لاستخدام هذه الكلمة، لكن الأمر يقع على عاتقنا."
تم الضغط على تودور لمعرفة ما إذا كان هذا النهج ناجحًا، فرد قائلاً: "كما تعلمون، أقوم بهذا العمل كل يوم. العمل النفسي. من المهم أيضًا منح الشجاعة لزملاء الفريق. بعضهم لا يستطيعون التعامل مع الأمر، بالتأكيد. في مرحلة ما تصل إلى نقطة يمكنك فيها مساعدتهم. هدفي هو معرفة ما إذا كان بإمكاني المساعدة في تحسين أداء 18 لاعبًا من أصل 20، أو 15؟ لا أعرف بالضبط. أحيانًا لا يمكنك فعل أي شيء، لكن في معظم الأحيان يمكنك إجراء تغييرات صغيرة. مساعدة صغيرة، كما تعلم، يمكنك القيام بها، لكن هذا أيضًا ما أحب أن أقوله دائمًا للاعبين - لا تكونوا ضحايا. لا تعتقدوا أن الأمر لا يتعلق بي. تعلمون أن هذا قد يكون المشكلة أكثر من كل هذه الأمور المتعلقة بتوتنهام والنادي، كما تعلمون، مثل السحر الذي يحيط بالنادي، مثل السحر الأسود السيئ وهذه التفاهات الأخرى، كما تعلمون. لذا، هذا هو ما أريد أن أرسل رسالة بشأنه."
روميرو وبالهينيا وبيسوما يضافون إلى قائمة المصابين
كما أكد تودور أن توتنهام سيخوض مباراة الأحد في أنفيلد بدون كريستيان روميرو وجواو بالينها. فقد تم سحب الثنائي في الثواني الأخيرة من مباراة الثلاثاء التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد عقب اصطدام بين رأسيهما، ويخضع كلاهما للمراقبة وفقًا لبروتوكولات التعامل مع حالات الارتجاج. وكشف أيضًا أن إيف بيسوما سيغيب عن المباراة، وأن كونور غالاغر أصيب بمرض في الأيام الأخيرة.
"إنهما [روميرو وبالهينها] غائبان. ميكي [فان دي فين] غائب أيضًا [بسبب الإيقاف]، وبيسوما غائب بسبب إصابة عضلية. كونور يعاني من بعض الحمى لكنه على الأرجح سيشارك. لذا، نواجه مرة أخرى الكثير من المشاكل في تشكيل التشكيلة الأساسية. هكذا هو الحال في هذا النادي. هذا يحدث طوال الوقت. نبدأ في بناء شيء ما، ثم يحدث شيء ما، أو بطاقة حمراء، أو المباراة الأخيرة، أو ثلاث أو أربع إصابات"، تابع تودور.
"هذا أمر نادر جدًا في مسيرتي المهنية. لم أرَ مثل هذه المواقف من قبل. في كل مباراة، يغيب لاعبان. وفي المباراة التالية، بطاقة حمراء. هذا أمر نادر جدًا، وغير معتاد، لكن علينا تقبله. ومحاولة تغيير ما يمكن تغييره. أما الأمور التي لا يمكننا فعل شيء حيالها، فلا يمكننا فعل شيء".
توتنهام يتطلع إلى كسر النحس في أنفيلد
لم يفز توتنهام خارج أرضه على ليفربول منذ مايو 2011، عندما سجل رافائيل فان دير فارت ولوكا مودريتش هدفي الفوز 2-0 لفريق هاري ريدناب. وترددت أنباء مثيرة عن احتمال عودة ريدناب إلى توتنهام، في حين أقر المدرب البالغ من العمر 79 عامًا أنه منفتح على فكرة العودة إلى مقاعد البدلاء رغم أنه لم يدرب على المستوى الاحترافي منذ عام 2017.
