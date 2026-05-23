بطل بعد غياب وصراع الجولة الأخيرة، سمات اجتمعت في النصر والزمالك، اللذين توجا بلقب الدوري في مصر والسعودية، ويبدو أن ملعبًا واحدًا قد يجمع بين الفريقين على بطولة جديدة.
الزمالك والنصر يلتقيان في بطولة "عائدة بعد غياب" .. مفاجأة خالد الغندور والحسم بعد كأس العالم!
في مصر والسعودية: أكثر من بطل ونفس السيناريو الأليم
من السعودية إلى مصر، تشابه الوضع كثيرًا، فمنذ كأس السوبر في بداية الموسم، إلى بطولة الدوري، كان هناك أكثر من بطل فوق منصات التتويج.
* في السعودية:
بطل كأس السوبر: الأهلي.
بطل كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال.
بطل دوري روشن السعودي: النصر.
* في مصر:
بطل كأس السوبر: الأهلي.
بطل كأس مصر: بيراميدز.
بطل الدوري المصري: الزمالك.
بل إن السيناريو تشابه أيضًا، في تأهل بطل الدوري إلى نهائي البطولة القارية الثانية، قبل خسارة اللقب، والعجيب أن هذا الأمر حدث في ليلة واحدة؛ فالنصر خاض نهائي دوري أبطال آسيا 2، وجامبا أوساكا فاز باللقب، وفي خلال أقل من ساعة، اختتم الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
السوبر بين النصر والزمالك
من جانبه، كشف الإعلامي المصري خالد الغندور، عن مفاجأة، بشأن إقامة مباراة بين النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، والزمالك، على كأس السوبر المصري السعودي.
في المقابل، رفض الغندور الجزم بشأن تلك الخطوة، بقوله إنه سيتم التحديد بعد نهائيات كأس العالم 2026.
وكانت آخر مواجهة جمعت بين الزمالك والنصر، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، بعدما تقدم أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء، في الدقيقة 53، ثم تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87.
كأس السوبر المصري السعودي
وعادت بطولة كأس السوبر المصري السعودي إلى الواجهة، في عام 2018، والتي تحمل تاريخًا من المواجهات بين بطلي الدوري والكأس في البلدين.
وأقيمت مباراة وحيدة، في تلك النسخة، جمعت بين الزمالك والهلال، على ملعب جامعة الملك سعود، وأقيمت باسم كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت فوز الزمالك بنتيجة (2-1)، عن طريق حمدي النقاز وكابونجو كاسونجو، بينما وقع عمر خريبين على هدف الزعيم.
وتجدد اللقاء بين الزمالك والهلال، باسم مباراة "كأس سوبر لوسيل"، في قطر، وحقق الهلال اللقب، بعد الفوز بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، حيث تقدم أوديون إيجالو للأزرق، وتعادل أحمد زيزو للأبيض.
موسم العودة بعد غياب
موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.
أفراح بالإنجازات، لا تكتمل إلا بالسخرية من الخصم، خاصة عندما تُحسم الألقاب في الجولة الأخيرة، هكذا كان الحال مع النصر، الذي توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد إسقاط ضمك برباعية مقابل هدف، ليرفع الكأس، بينما كان الهلال متمسكًا بأمل أخير في تعثر جاره بالرياض، من أجل تحقيق اللقب.
نفس السيناريو شاهدناه في مصر، وإن كان أكثر مشقة، حيث كان الزمالك في منافسة ثلاثية على لقب دوري نايل، مع الأهلي وبيراميدز، إلا أن فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، كان كفيلًا بنقل الطائرة لدرع الدوري إلى استاد القاهرة الدولي.
وماذا عن كأس العالم؟
ومن المقرر أن يشارك منتخبا مصر والسعودية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة السابعة، ليواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يحل الأخضر في المجموعة الثامنة، أمام إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.
وعقب العودة من المونديال، يستعد المنتخب السعودي بعد شهرين، لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، خلال الفترة بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى، في مواجهة العراق وسلطنة عمان والكويت.
وتنتظر المنتخب السعودي روزنامة ثقيلة، حيث يستعد لبطولة كأس آسيا 2027، والتي تنطلق في يناير المُقبل.