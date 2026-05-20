أبطال رغم كل الصعوبات: كي تستمر نجاحات الزمالك.. ليت شائعات كريستيانو رونالدو تتحوّل إلى حقيقة!

إذًا.. "ما هي التعديلات التي يحتاجها نادي الزمالك، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ لضمان عدم التراجع مجددًا، بعد انجاز الدوري المصري الممتاز وسط كل الأزمات سالفة الذكر؟!".

للإجابة على ذلك؛ يجب أن نعود أولًا إلى بعض النقاط التي تطرقنا إليها في تقريرنا، وخاصة الـ18 قضية "إيقاف قيد" وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم بـ"انتظام".

إدارة نادي الزمالك، كانت تعوّل كثيرًا على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ من أجل حل الكثير من المشاكل، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: الحصول على مكافأة البطل؛ التي تبلغ 4 ملايين دولار.

* ثانيًا: استغلال هذا المبلغ لإنهاء القضايا العاجلة وجدولة أخرى؛ كي يستطيع الفريق التعاقد مع صفقات جديدة.

لكن ما حدث؛ هو أن المارد الأبيض خسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد السقوط بـ"ركلات الجزاء" ضد اتحاد العاصمة الجزائري في النهائي.

وبدلًا من أن يتحصل الزمالك على 4 ملايين دولار؛ اكتفى النادي بمكافأة "الوصيف"، التي تُقدر بمليون واحد فقط.

حتى أن الزمالك لن يتحصل على المليون كاملًا؛ حيث هُناك غرامات إفريقية سابقة تم فرضها على النادي، ستُخصم من هذه المكافأة.

وبالتالي.. من المتوقع أن تتواصل أزمة الزمالك المالية، في الفترة القادمة؛ ما يقودنا إلى الآتي:

* أولًا: استمرار إيقاف القيد؛ وبالتالي عدم القدرة على دعم الفريق الأول، وسط نقص في كثير من المراكز.

* ثانيًا: إمكانية قيام لاعبين آخرين بـ"فسخ عقودهم"؛ إذ لم يتحصلوا على رواتبهم، رغم إنجاز الدوري.

* ثالثًا: قد يلجأ مجلس إدارة الزمالك لبيع لاعب كبير ما؛ يجلب مبلغًا ضخمًا، يُساعد على حل القضايا ودفع الرواتب.

وإذا حصل أي من ذلك؛ فإن فريق الزمالك سيضعف في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، بدلًا من تقوية القائمة.

ومن هُنا.. يجب أن تكون التعديلات؛ هي تجنب الطرق السهلة التي تضعف الفريق الأول - مثل بيع لاعبين وفسخ العقود -، وابتكار حلول استثمارية تنعش الخزينة.