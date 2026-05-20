"سنرى ماذا سيفعل المنحوس الأكبر" .. تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري يجلب إسقاطًا ساخرًا على النصر

أمس الثلاثاء، توج آرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي 2025-26 رسميًا بعد غياب 22 عامًا، بعدما تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بهدف لكل منهما، في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة).

تعثر السيتي جعل فارق النقاط بينه وبين الجانرز أربع نقاط، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم، ما منح اللقب لكتيبة ميكيل أرتيتا قبل الجولة الختامية.

على جانب آخر، توج الزمالك اليوم الأربعاء، بطلًا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة البطل.

الفوز رفع رصيد الفارق الأبيض للنقطة الـ56 متفوقًا بفارق نقطتين على بيراميدز "الوصيف"، وثلاث نقاط على الأهلي؛ صاحب المركز الثالث.