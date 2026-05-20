"سنرى ماذا سيفعل المنحوس الأكبر" .. تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري يجلب إسقاطًا ساخرًا على النصر

"المناحيس" .. هكذا أطلق الإعلامي الرياضي السعودي على ناديي الزمالك وآرسنال بعد تحقيق لقبي الدوريين المصري والإنجليزي – على الترتيب – مُسقطًا بطريقته على النصر الذي ينتظر مصيره في دوري روشن.
ما القصة؟
أمس الثلاثاء، توج آرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي 2025-26 رسميًا بعد غياب 22 عامًا، بعدما تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بهدف لكل منهما، في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة).
تعثر السيتي جعل فارق النقاط بينه وبين الجانرز أربع نقاط، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم، ما منح اللقب لكتيبة ميكيل أرتيتا قبل الجولة الختامية.
على جانب آخر، توج الزمالك اليوم الأربعاء، بطلًا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة البطل.
الفوز رفع رصيد الفارق الأبيض للنقطة الـ56 متفوقًا بفارق نقطتين على بيراميدز "الوصيف"، وثلاث نقاط على الأهلي؛ صاحب المركز الثالث.
غدًا .. ليلة الحسم للنصر
يستضيف النصر غدًا الخميس، ضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ويحتاج العالمي للفوز في اللقاء، كي يتوج رسميًا بطلًا لدوري روشن، بعدما كان آخر تتويج له باللقب المحلي في موسم 2018-2019، بقيادة نجميه المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.
أما ضمك فيحتاج للفوز هو الآخر، لكن للهروب من الهبوط، إذ يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن مراكز المؤدية للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.
بتال القوس يعلق ساخرًا
نجاح الزمالك وآرسنال في الموسم الجاري، حظي بتعليق ساخر من الإعلامي السعودي بتال القوس..
مقدم برنامج "في المرمى" ورئيس تحرير صحيفة "الرياضية"، كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "المناحيس نفضوا غبار النحس.. أمس آرسنال واليوم الزمالك".
أحد متابعي القوس مازحه كاتبًا: "ناقص فريق قول لا تخليها بنفسك"، ليرد عليه الإعلامي الرياضي: "نشوف المنحوس الأكبر وش يسوي"، في إسقاط على النصر.
النصر "منحوس"
الكثير من الجماهير وصفت النصر بـ"المنحوس"، بعدما خسر لقب دوري أبطال آسيا 2 مطلع الأسبوع الجاري، بالهزيمة أمام جامبا أوساكا بهدف نظيف.
العالمي كان أقرب للقب القاري، على الورق، لكنه قدم أمام جامبا أوساكا واحدة من أسوأ مبارياته طوال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس.
وقبل الخسارة القارية، أضاع النصر فرصة التتويج بلقب دوري روشن الأسبوع الماضي، بعدما خطف منه الهلال نقطة التعادل (1-1)، في الوقت القاتل، ضمن مؤجلات الجولة الـ32.
في ديربي الرياض كان العالمي في حاجة للفوز لحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، لكنه لم يفلح في الحفاظ على تقدمه.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن حاليًا برصيد 83 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على الهلال "الوصيف"، ويحتاج للفوز أمام ضمك في الغد، لحسم اللقب لصالحه، دون النظر لنتيجة مواجهة الزعيم أمام الفيحاء، التي ستقام في نفس الوقت (التاسعة مساء الغد).