جدل الحكم وإثبات التوأمة مع النصر وتكرار موسم إنتر المحبط .. الزمالك يخسر بين جماهيره!

الزمالك فاز بمباراة العودة، بهدف سجله عدي الدباغ، من ركلة جزاء، في الدقيقة الخامسة، إلا أن اتحاد العاصمة كان فائزًا في لقاء الذهاب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، مباشرة، ويفوز الفريق الجزائري بنتيجة (8-7).

وسجل للزمالك في ركلات الترجيح، كل من عبد الله السعيد، أحمد إيشو، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، بيزيرا، محمد السيد، بينما أهدر محمد شحاته كرته، بتسديدها في الهواء، على غرار ركلة روبرتو باجيو الشهيرة في نهائي كأس العالم 1994.

في المقابل، أحرز جزائيات اتحاد العاصمة، كل من زكريا دراوي، أحمد خالدي، سعد رضواني، رياض بن عياد، هيثم نصير، إلياس شتي، حسين دهيري، جلودي ليكونزا.