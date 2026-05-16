الأرض لا تبتسم لأصحابها اليوم، اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بموسم 2025-2026، على حساب الزمالك المصري، من قلب استاد القاهرة الدولي.
جدل الحكم وإثبات التوأمة مع النصر وتكرار موسم إنتر المحبط .. الزمالك يخسر بين جماهيره!
ماذا حدث في النهائي؟
الزمالك فاز بمباراة العودة، بهدف سجله عدي الدباغ، من ركلة جزاء، في الدقيقة الخامسة، إلا أن اتحاد العاصمة كان فائزًا في لقاء الذهاب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، مباشرة، ويفوز الفريق الجزائري بنتيجة (8-7).
وسجل للزمالك في ركلات الترجيح، كل من عبد الله السعيد، أحمد إيشو، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، بيزيرا، محمد السيد، بينما أهدر محمد شحاته كرته، بتسديدها في الهواء، على غرار ركلة روبرتو باجيو الشهيرة في نهائي كأس العالم 1994.
في المقابل، أحرز جزائيات اتحاد العاصمة، كل من زكريا دراوي، أحمد خالدي، سعد رضواني، رياض بن عياد، هيثم نصير، إلياس شتي، حسين دهيري، جلودي ليكونزا.
جدل تحكيمي في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
الزمالك حقق المطلوب مبكرًا، وتعادل إجمالًا، بهدف عدي الدباغ، إلا أن سيناريو المباراة كان غريبًا، حيث سيطرة واستحواذًا أكبر من قِبل اتحاد العاصمة، في الوقت الذي اعتمدت فيه كتيبة معتمد جمال، على الدفاع والمرتدّات.
المباراة بدورها شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث طالب لاعبو الزمالك، حكم المباراة، الجابوني بيير أتشو، بإشهار البطاقة الحمراء، للاعب دراماني كاماغات، بسبب تدخله بدون كرة على محمد إسماعيل، ما أسفر عن إصابة دامية، وكذلك إسلام مريلي، الذي تعامل بخشونة مع محمد السيد.
اتحاد العاصمة كان الأكثر تهديدًا لمرمى الزمالك، الذي شهد إصابة مهدي سليمان، حيث سددوا 9 كرات، منها واحدة فقط لما بين الخشبات الثلاث، إلا أن الفريق الأبيض "الدفاعي" قد سدد كرتين على المرمى من أصل ثلاث.
من الرياض إلى القاهرة .. لعنة أصحاب الأرض
المسافة أقل من ساعة، واللعنة ذاتها، ضربت النصر ثم الزمالك، الفريقان خسرا البطولة القارية الثانية على أرضهما وأمام جماهيرهما.
النصر تجرع كأس الهزيمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف نظيف، في الأول بارك بالرياض، والزمالك ينال الخسارة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام اتحاد العاصمة، بركلات الترجيح.
وكنّا قد تحدثنا في مقال بعنوان "ضربة لكبرياء الأهلي والهلال: عندما جمع القدر بين الزمالك والنصر في نفس الألم والأمل.. و"ليفل الفيل" بدأ الآن!"، حول تشابه الوضع للغاية في السعودية ومصر.
واليوم، يتأكد الأمر، النصر والزمالك يخسران اللقب القاري، والآن، باتت المخاوف حول خسارة لقب الدوري المحلي في الأمتار الأخيرة.
انهيار المعبد: سيناريو إنتر وتحذير إلى آرسنال
من الأمل إلى الوجع، رأينا حلمًا كبيرًا ينهار بالتتويج القاري، من قِبل النصر والزمالك، والخوف من هزة لأركان الفريقين، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان، سيناريو إنتر، في الموسم الماضي "2024-2025"، حينما خسر كل شيء في الأمتار الأخيرة.
ولعلّ هذا بمثابة رسالة إنذار أيضًا إلى آرسنال، الذي وصل للأمتار الأخيرة أيضًا، باقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان.
صحيح أن آرسنال لن يمر بتجربة "أصحاب الأرض"، كما هو الحال مع الزمالك والنصر، إلا أنه يواجه منافسة شرسة، سواءً أمام مانشستر سيتي، على لقب البريمييرليج، أو صراع التشامبيونزليج مع باريس سان جيرمان، حامل اللقب.