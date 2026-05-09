محمود خالد

عين على الحكم | "الإفريقي ينحاز لأصحاب الأرض دائمًا" .. صافرة واحدة تقلب فوز الزمالك إلى خسارة في ذهاب نهائي الكونفدرالية!

الزمالك
اتحاد العاصمة
كأس الكونفيدرالية الإفريقية

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

غريبة هي كرة القدم، في دقيقة كان الزمالك سيعود إلى مصر، مظفرًا بالانتصار، وفجأة تحولت فرحته إلى حزن، بالخسارة أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بموسم 2025-2026.

الهدف أحرزه أحمد خالدي لصالح اتحاد الجزائر من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+8، في لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، انقلبت فيها الأجواء 180 درجة، أمام الجماهير الغفيرة التي ملأت مدرجات 5 جويلية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد استقر على منح إدارة ذهاب النهائي، إلى الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون سانتوس، الكاميروني ألفيس نجوي، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

ويدير تقنية الفيديو، الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الحكم المساعد الكيني ديكينز نيجاروا.

  • من هدف إلى ركلة جزاء للخصم

    وأحرز الزمالك هدفًا عن طريق خوان بيزيرا، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من هجمة مرتدة، انطلق فيها بين الدفاعات، قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس أسامة بنبوت.

    الحكم الموريتاني دحان بيدا، قرر العودة إلى تقنية الفيديو، من أجل مراجعة مخالفة ارتكبها مدافع الزمالك، حسام عبد المجيد، بركبة في ظهر اللاعب ريان عبد المجيد محفوظ، في لقطة الهجمة المرتدة التي آلت إلى الهدف.

    وعاد بيدا ليقرر إلغاء الهدف، بل واحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمود بنتايج، ليحرز أحمد خالدي الهدف.

  • إلغاء هدف للزمالك

    وبخلاف لقطة ركلة الجزاء، فإن الحكم دحان بيدا، قرر إلغاء هدف لصالح الزمالك، في الدقيقة 67، بداعي مخالفة على اللاعب شيكو بانزا.

    الحكم لم يحتسب هدفًا أحرزه عدي الدباغ، بعدما قرر احتساب مخالفة ضد شيكو بانزا بدفع اللاعب تشي مالون، قبل تمرير الكرة إلى الدباغ.

  • "الحكم الإفريقي يتأثر بأصحاب الأرض"

    وفي هذا السياق، وجه المحلل الرياضي هيثم فاروق، عبر الاستديو التحليلي بقنوات بي إن سبورتس، رسالة انتقاد إلى الحكم الموريتاني، مؤكدًا أنه شاهد واقعة حسام عبد المجيد في لحظتها، ولم يصدر أي قرار تجاهها، كما أن لاعب الاتحاد حاول لمس الكرة بيده متعمدًا.

    وأوضح فاروق أن حسام عبد المجيد ارتكب خطأ، ولكن الحكم لم يكن ليحتسبها، إلا بعدما سجل الزمالك هدفًا، مضيفًا "مشكلة الحكم الإفريقي، أن تميل لأصحاب الأرض".

    وأضاف فاروق أن الحكم احتسب عدة قرارات لا علاقة لها بكرة القدم، داخل أرض الملعب، فيما تحدث أيضًا عن إلغاء هدف عدي الدباغ، معلقًا بأن مدافع اتحاد العاصمة، هو من دفع بالكتف أولًا، وإذا كان من أدار المباراة، حكم إنجليزي، لما اعتبرها مخالفة ضد الزمالك.

  • "ركلة جزاء صحيحة"

    في المقابل، كشف المحلل الرياضي رفيق حليش، عن رأيه في لقطة ركلة الجزاء، مؤكدًا صحة قرار الحكم الموريتاني بإلغاء هدف الزمالك، واحتساب الركلة لاتحاد العاصمة، الذي تحسن أداؤه بشكل ملحوظ في الشوط الثاني.

    وأوضح حليش أن الحكم أصاب في ركلة الجزاء؛ كون ركبة حسام عبد المجيد في موقع غير صحيح، وأيضًا لمسة اليد على لاعب اتحاد العاصمة، كانت في حالة غير طبيعية.

  • هدايا حسام عبد المجيد

    ويواصل حسام عبد المجيد هداياه للخصوم، بأخطاء دفاعية، ظهرت بشكل واضح، في ليلة الخسارة أمام الأهلي بثلاثية، في قمة مجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

    أخطاء عبد المجيد عرض مستمر، في أوقات حاسمة، ينافس فيها الزمالك على لقب الدوري المصري، وأيضًا، في نهائي كأس الكونفدرالية.

    ورغم ذلك، إلا أن الأمل لا يزال يراود الزمالك من أجل تحقيق الثنائية، حيث لا يزال في صدارة مجموعة التتويج، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، مع تبقي جولة على النهاية، سيضرب فيها موعدًا مع سيراميكا كليوباترا، في 20 مايو.

    ويتأهب الزمالك لمباراة العودة في نهائي الكونفدرالية، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في السادس عشر من الشهر الجاري.

