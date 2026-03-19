سيغيب اللاعبان المخضرمان مانويل نوير وسفين أولريش بسبب إصابات عضلية. أما جوناس أوربيغ فقد تعرض لارتجاج في المخ خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1 في ذهاب المباراة ضد أتالانتا بيرغامو. ولم يكن من الواضح لفترة طويلة ما إذا كان سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الإياب - ولذلك بدا من غير المستبعد في البداية أن يشارك أحد الحارسين الشابين يانيس بارتل (19 عاماً) أو ليونارد بريسكوت (16 عاماً) لأول مرة في حراسة مرمى بايرن ميونيخ.
الزخم الذاتي للنماذج المثالية! بلغت التطورات المذهلة التي حققها نادي بايرن ميونيخ ذروتها المؤقتة في مواجهة بيرغامو
في النهاية، حصل أوربيغ على الموافقة من الأطباء. وقال: «وإلا لكان أحد «الشباب» قد لعب». «وكانوا سيقومون بذلك أيضًا». بدا الأمر لطيفًا بعض الشيء، كيف يتحدث أوربيغ، الذي لا يتجاوز عمره 22 عامًا، عن «الشباب» بهذه الطريقة.
لم يلعب في حراسة المرمى، لكن بدلاً من ذلك - وأيضاً لأن نتيجة المباراة كانت قد حُسمت منذ فترة طويلة - شارك "شابان" آخران في أول مباراة لهما بعد أن تم استبدالهما. الظهير الأيسر دنيز أوفلي (18 عاماً) والمدافع الوسطي فيليب بافيتش. يبلغ بافيتش 16 عاماً وشهر واحد و27 يوماً، وهو أصغر لاعب يلعب مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، وثاني أصغر لاعب بعد بول وانر.
"لقد برر اللاعبان الثقة التي منحت لهما"، أشاد المدير الرياضي ماكس إيبرل. "كلاهما اندمج بشكل قوي للغاية على الفور. لم تلاحظ أي تراجع كبير في المستوى، بل على العكس تمامًا." ساهم أوفلي، باستحواذه على الكرة بعد ثوانٍ قليلة من دخوله، في هدف لينارت كارل الذي رفع النتيجة إلى 3-0. أما بافيتش، فقد نجح في تمرير 33 تمريرة من أصل 33.
يبدو أن لينارت كارل قد انضم لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الألماني
في هذا الموسم الذي يعتبر من وجهة نظر ميونيخ موسمًا مبهجًا بكل المقاييس (في طريقهم لتحقيق الثلاثية!)، لم تعد ظهورات اللاعبين الجدد مثل أوفلي وبافيتش تشكل أخبارًا مثيرة في الواقع. فقد سبق هذين اللاعبين سبعة مراهقين آخرين من أكاديمية النادي في الظهور مع الفريق الأول: كاسيانو كيالا (17 عامًا)، جونا كوسي-أساري (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي فولهام)، فيليبي تشافيز (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي كولونيا)، ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا)، مايكون كاردوزو (17 عامًا)، ويسدوم مايك (17 عامًا) - وبالطبع: لينارت كارل (17 عامًا).
خاض كارل أول مباراة له في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين حقق تطوراً مذهلاً لدرجة أن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان سيستدعيه للمرة الأولى إلى منتخب ألمانيا هذا الخميس، وفقاً لتقارير متطابقة. وقد أظهر الجناح الأيمن السبب مرة أخرى في الفوز 4-1 على أتالانتا. فقد أعد هدف هاري كين 2-0، وسجل الهدف الثالث بنفسه، وأعد هدف لويس دياز 4-0 بتمريرة رائعة من نصف ملعبه. وبذلك يصل رصيد كارل الإجمالي الآن إلى ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة.
وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن بأدائه قائلاً إنه "موسم رائع للغاية". تماماً مثل توم بيشوف (20 عاماً) وأوربيغ، اللذين أصبحا منذ فترة طويلة لاعبين أساسيين في التشكيلة البديلة على الرغم من صغر سنهما، ويقدمان أداءً ثابتاً. وقد تصدى أوربيغ لتسديدة ماريو باساليتش من مسافة قريبة بشكل رائع قبل نهاية الشوط الأول في مباراة أتالانتا. أثبت بيشوف، لاعب الوسط المتدرب، مرونته مرة أخرى في الجانب الأيسر الخلفي. في الدقائق الأخيرة، اضطر إلى الخروج مصاباً، لكن إيبرل طمأن الجميع بعد ذلك.
وكان بيشوف قد خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الألماني في يونيو الماضي. ومن غير المرجح أن يكون ضمن التشكيلة في المعسكر التدريبي القادم الذي يتضمن مباريات ودية ضد سويسرا وغانا. لكن من المفاجئ أن أوربيغ سيكون ضمن التشكيلة للمرة الأولى إلى جانب كارل. أما ألكسندر بافلوفيتش، اللاعب الذي نشأ في صفوف ميونيخ ولا يزال في الحادية والعشرين من عمره، فقد أصبح منذ فترة طويلة لاعباً أساسياً ويمكنه أن يحسب على نفسه فرصاً جيدة للحصول على مكان أساسي في كأس العالم.
نادي بايرن ميونيخ: الزخم الذاتي للقدوات
من المثير للإعجاب مدى الانتظام الذي يتم به حالياً ضم المواهب إلى الفريق الأول في نادي بايرن ميونيخ (ومن ثم انتقال بعضهم إلى منتخب ألمانيا). سواء أكان ذلك من خلال التعاقد مع لاعبين شباب محترفين من أندية أخرى مثل أوربيغ أو بيشوف، أو من خلال اللاعبين الذين نشأوا في أكاديمية النادي، والتي بدأت تؤتي ثمارها الآن بعد تسع سنوات من افتتاحها.
يأخذ المدرب فينسنت كومباني تنمية المواهب الشابة على محمل الجد أكثر من سلفيه ناجلسمان وتوماس توخيل. جزئياً بالتأكيد بدافع الاقتناع. ولكن جزئياً أيضاً لأن التشكيلة أصغر مما كانت عليه في الماضي ولأن العديد من المباريات تُحسم مبكراً، مما يوفر المزيد من فرص المشاركة دون ضغط (وهو ما يُعزى بالطبع إلى كومباني أيضاً).
وهكذا تتطور حالياً في نادي بايرن ميونيخ ديناميكية خاصة بين القدوات والعديد من اللاعبين الشباب في مراحل تطور مختلفة، والذين يبدو أنهم يحفزون بعضهم البعض. تبع بافلوفيتش (لاعب أساسي) أوربيغ وبيشوف وكارل (لاعبون بالتناوب)، وفي الآونة الأخيرة ظهر لاعبون جدد آخرون مثل أوفلي وبافيتش، الذين يحاكيهم الآن جميع المواهب التي تتدرب بالفعل مع المحترفين، ولكنها لا تزال تنتظر مشاركتها الأولى. وهؤلاء بالطبع قدوة لجميع الآخرين في المعسكر.
"عندما يحصل اللاعبون الشباب على الفرص، يمكن دائمًا الاسترشاد بذلك"، كما يرى إيبرل أيضًا. "يمكنك التحدث كثيرًا، وإخبار الأولاد دائمًا: 'عليك أن تعمل.' لا، عندنا يمكنك أن ترى الآن: إذا عملت وكنت مجتهدًا، فستحصل على فرصك. هذا هو الأهم في الأساس. كل لاعب شاب هو نموذج يحتذى به لللاعب الذي يليه."
جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة السبت، 21 مارس 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)