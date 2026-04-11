طلب هوجان من الجماهير أن تضع في الاعتبار السياق المالي المحيط بالقرار. كما جادل رئيس ليفربول بأن «الريدز» رفعوا الأسعار بحذر أكبر مقارنةً بالمنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب في رسالته إلى المشجعين: «نود أيضاً أن نطلب شيئاً واحداً في الأيام والأسابيع المقبلة: أن يكون أي احتجاج، وأي نقاش، قائماً على الحقائق — ما الذي يتغير، ولماذا يتغير، وماذا يعني ذلك على أرض الواقع».

وأضاف: «على مدار العقد الماضي، رفعنا أسعار التذاكر بنسبة 4% فقط لإبقاء أي زيادة في أسعار التذاكر عند الحد الأدنى. وعلى هذه الخلفية، نعتقد أن ربط أي زيادات بالتضخم، المؤكد كزيادة بنسبة 3% لموسم 2026/27، هو الطريقة الأكثر عدلاً وشفافية لمحاولة تغطية بعض تلك التكاليف غير القابلة للتحكم.

«كما أننا نعمل أيضاً في دوري قامت فيه أندية أخرى برفع الأسعار بمعدل أعلى بكثير خلال العقد الماضي. فمنذ موسم 2016/17، زاد منافسونا ضمن الستة الأوائل أسعار التذاكر بمتوسط 17%، في حين زدنا أسعارنا بنسبة 4% خلال الفترة نفسها».