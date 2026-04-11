الرئيس التنفيذي لليفربول يحثّ الجماهير على أخذ «الحقائق» بعين الاعتبار قبيل الاحتجاجات المخطط لها بشأن ارتفاع أسعار التذاكر
دافع الرئيس التنفيذي لليفربول عن قرار النادي زيادة أسعار التذاكر لموسم 2026-27، موضحًا الضغوط المالية الكامنة وراء هذه الخطوة. وفي رسالة أُرسلت إلى حاملي التذاكر الموسمية، قال الرئيس التنفيذي هوغان إن تكاليف أيام المباريات ارتفعت بنحو 85% خلال السنوات العشر الماضية. لذلك نفّذ النادي زيادة بنسبة 3% في أسعار التذاكر كجزء من خطة لتعويض ما يصفه بـ«التكاليف الخارجة عن السيطرة»، بما في ذلك ارتفاع فواتير المرافق والرسوم التجارية. إلا أن القرار أثار ردود فعل غاضبة من المشجعين.
هوغان يحثّ المؤيدين على أن تستند أي احتجاجات إلى الحقائق
طلب هوجان من الجماهير أن تضع في الاعتبار السياق المالي المحيط بالقرار. كما جادل رئيس ليفربول بأن «الريدز» رفعوا الأسعار بحذر أكبر مقارنةً بالمنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب في رسالته إلى المشجعين: «نود أيضاً أن نطلب شيئاً واحداً في الأيام والأسابيع المقبلة: أن يكون أي احتجاج، وأي نقاش، قائماً على الحقائق — ما الذي يتغير، ولماذا يتغير، وماذا يعني ذلك على أرض الواقع».
وأضاف: «على مدار العقد الماضي، رفعنا أسعار التذاكر بنسبة 4% فقط لإبقاء أي زيادة في أسعار التذاكر عند الحد الأدنى. وعلى هذه الخلفية، نعتقد أن ربط أي زيادات بالتضخم، المؤكد كزيادة بنسبة 3% لموسم 2026/27، هو الطريقة الأكثر عدلاً وشفافية لمحاولة تغطية بعض تلك التكاليف غير القابلة للتحكم.
«كما أننا نعمل أيضاً في دوري قامت فيه أندية أخرى برفع الأسعار بمعدل أعلى بكثير خلال العقد الماضي. فمنذ موسم 2016/17، زاد منافسونا ضمن الستة الأوائل أسعار التذاكر بمتوسط 17%، في حين زدنا أسعارنا بنسبة 4% خلال الفترة نفسها».
المشجعون سيجرّدون أنفيلد من الأعلام
كانت استجابة المشجعين سريعة وواضحة. وقد أكدت مجموعة «سبايون كوب 1906» أن الأعلام واللافتات ستختفي اعتبارًا من عطلة نهاية هذا الأسبوع تعبيرًا عن إحباطها.
وقالت المجموعة، بحسب ما نقلته بي بي سي: «لن تكون أي من أعلام «سبايون كوب 1906» حاضرة بعد الآن في أنفيلد في المباريات المتبقية». وأضافت: «نشعر أننا لم نُترك أمام خيار آخر. عامًا بعد عام، تؤدي التكاليف المتزايدة إلى إبعاد المزيد من المشجعين عن كرة القدم. ما قيمة أنفيلد من دون نبضه؟ افعلوا الصواب من أجل مستقبل لعبتنا. استمعوا إلى نبضها».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يستعد ليفربول حاليًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس، متأخرًا بست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث وبخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ثم سيواجه الريدز باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.