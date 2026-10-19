"بـ100 ريال لكل مشجع": الروابط المستأجرة .. احذروا أزمة نيفيش ولهذا نرفع القبعة لبن هاربورج!

وأثار تقرير نشره برنامج "المحور" عبر فضائية ثمانية، ضجة كبيرة، بسؤال أحد المرتبطين بالروابط المستأجرة، والذي عرّف نفسه بأنه مسؤول تواصل بين النادي والجماهير، ويتولى عملية تنظيم المدرجات.

هذا الشخص، الذي لم يُظهر هويته في التقرير، قال إن أجر المشجعين يبدأ من 100 ريال، ويعتمد هذا الأمر على طبيعة المشاركة، مضيفًا أنهم يتواجدون في الرياض، والشرقية والغربية وأيضًا جنوب المملكة، وأن وسيلة التواصل مع الأندية، تأتي عبر مسؤول التواصل أو مسؤول العلاقات، أيًا كان المسمى الوظيفي.

ونوّه الشخص بأن متوسط ما تدفعه الأندية لتلك الرابطة، يصل إلى 30 ألف ريال، وهناك تصنيفات، ما بين استدعاء أعداد بسيطة أو كبيرة، وقد توضع بعض الشروط، مثل استئجار عدد معين من المشجعين، أو كأن يطلب مثلًا بأن يكون الصف "كامل متميز".

وحدد المذكور أسماء أندية تم التعامل معها، بقوله "الشباب والفيصلي والفيحاء، وكذلك السد والعين"، فيما روى قصة مع أحد الأندية، حيث وقع سوء تفاهم بالتواصل مع الإدارة، بسبب وجود أكثر من شخص "يحسب نفسه مسؤولًا" خلال التواصل، ما تسبب في اختلاف الطلبات، كأن أحدهم يقول: أريد 100 مشجعًا لا يجلسون ويظلون واقفين، والآخر يقول: أريدهم جالسين ولكن يرفعون أيديهم، ولم يدفع المبلغ وقتها.

وأضاف أنه يتم توفير ما بين 6 و10 آلاف مشجع، وقد يزداد العدد إلى 15 ألفًا، وفي كل مدينة، هناك أفراد قادرون على استقطاب أعداد من المشجعين، فيما روى قصة خسارة أخرى، بقوله "كانت هناك مباراة مهمة بين ناديين، وطلبوا العدد ذاته بين 4 و5 آلاف مشجع، وأحدهم عيّن وسيطين وآخر عيّن ثلاثة، فكانوا يتفاوتون على السعر، وفي النهاية، تم جلب ألفين مشجع لكلا الناديين.



