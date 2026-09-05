استغل أزمة "الرقابة المالية" بطريقة قاسية!.. الاتحاد يسخر من النصر وكريستيانو رونالدو بعد الكلاسيكو

وفي البداية.. استغل عملاق جدة الاتحاد مشاكل نادي النصر "المالية"؛ للسخرية منه هو والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بشكلٍ قاسٍ.

النصر يخضع حاليًا لـ"الرقابة المالية"، بسبب الديون الضخمة على النادي؛ ما حد من قدرته على إبرام صفقات جديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

واستخدم العميد الاتحادي كلمة "الرقابة" بالذات، في مناسبتين مختلفتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ للسخرية من النصر ورونالدو، بعد نهاية كلاسيكو الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

المناسبة الأولى.. تمثّلت في نشر صورة النيجيري جورج إيلينخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ مع التعليق عليها: "غير قابل للرقابة.. استمتع بمشاهدته".



