انتابت عائلة النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، حالة من الغضب والحزن الشديد، بعد خروج شائعات حول خورخي ميسي، والد الهداف التاريخي لراقصي التانجو، والذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.
فقدت وظيفتها والرعاة يغادرون القناة .. اعتذار وعقاب رادع لصاحبة شائعة وفاة والد ليونيل ميسي
شائعة مفجعة حول والد ميسي
قبل ساعات، نشرت فلورينسيا بينيا مذيعة قناة Luzu Tv، خبرًا صادمًا، حيث أكدت أن خورخي والد الأسطورة ميسي، فارق الحياة إثر أزمة صحية طارئة، مما أثار غضب شديد لعائلة ميسي التي أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الشائعات.
وأكدت عائلة ميسي في بيان رسمي أرسلته لوسائل الإعلام، أن الوالد خورخي ميسي يمر بوعكة صحية، حيث جاء في نص البيان: "ترغب عائلة ميسي في الإبلاغ بأن خورخي يتعامل حالياً مع مشكلة صحية، وهو تحت الإشراف الطبي ويتعافى، ويظهر تقدمًا إيجابيًا بالنظر إلى حالته".
هذا التصريح جاء لينهي حالة اللغط التي أحاطت بغياب خورخي عن المشهد في الأيام الأخيرة، ويهدئ من روع النجم الأرجنتيني الذي يقود حاليًا حملة منتخب بلاده نحو الحفاظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وأضافت العائلة في بيانها الذي انتشر بشكل موسع: "في ضوء الروايات والشائعات والتكهنات المختلفة المتداولة مؤخراً، تود العائلة أن تعرب عن ضيقها الشديد إزاء الافتقار إلى الحساسية والاحترام والضمير الذي أظهره بعض الأفراد في معالجة مسألة عائلية خاصة بامتياز".
اعتذار وعقاب رادع
أمام هذا الخبر الكاذب، انفجرت التعليقات الغاضبة تجاه القناة وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن عدد كبير من الرعاة وأصحاب الإعلانات قاموا بسحب عقود الرعاية والانسحاب من القناة التي تورطت في هذه القضية.
وعلى الفور، أصدرت إدارة قناة "Luzu Tv"، بيانًا رسميًا، اعتذرت من خلاله عن نشر هذه الشائعة، قائلة: "نأسف بشدة لما حدث على الهواء في برنامج (El Show del Verano)، بالنسبة لقناتنا، من غير المقبول بث معلومات حساسة دون التحقق الواجب مسبقًا".
وأضافت: "لهذا السبب، اتخذت سلطات القناة قرارًا بإنهاء عمل جميع المسؤولين المتورطين، وستتخذ فلورنسيا بينيا قرارًا بالتنحي والرحيل عن القناة. نؤكد مجدداً التزامنا بتواصل مسؤول ومحترم وصارم".
وبالفعل، خرجت فلورينسيا بينيا لتقدم اعتذارها وهي تذرف الدموع عبر الشخصي بمنصة "إكس"، قائلة: "أشعر بحرج شديد للغاية. هذه هي المرة الأولى التي يحدث لي فيها أمر كهذا. أولًا، أود أن أقدّم اعتذاري الصادق واللامحدود".
وأضاف: "كنت على الهواء مباشرة عندما تم إبلاغي عبر سماعة الأذن بذلك الخبر، وهو خبر لا أريد حتى تكراره. طلبوا مني أن أقوله، وكنت في حالة صدمة، لم يكن لدي هاتفي أو حاسوبي لأتحقق بنفسي مما يحدث، ويمكن للجميع التأكد من ذلك".
وتابع المذيعة: "أخبرني فريق الإنتاج أن هذا الأمر يحدث الآن، فقمت بنقله كما وصلني. وفي اللحظة نفسها التي ذكرته فيها، عادوا ليقولوا: انتظري، يبدو أن الخبر غير مؤكد".
وأردفت: "أكرر اعتذاري بشدة. لم أمر بموقف كهذا من قبل، وما زلت أرتجف من شدة التأثر. كنت فقط أنقل ما قيل لي عبر السماعة دون أن أعرف حقيقة ما يجري. تحدثت مع نيكولاس أوكياتو، وستصدر القناة بيانًا رسميًا. وقد تحدثوا بالفعل عن فرض عقوبة، لكنها ليست ضدي، بل تتعلق بفريق الإنتاج".
وواصلت: "مع ذلك، طلبت ألا يتعرض أحد لأي إجراءات انتقامية. أعلم أن ما حدث خطير جدًا، وأكرر اعتذاري. لكن ما جرى على الهواء كان نتيجة معلومة وصلتني من فريق الإنتاج، بعدما اعتقدوا أنها صحيحة بسبب انتشارها الواسع".
وختمت: "الأشخاص المسؤولون عن هذا الأمر يتحدثون حاليًا مع إدارة القناة. وأنا لا أريد أن يفقد أي شخص وظيفته، لكن لا بد أن يتحمل أحد المسؤولية. لقد خرجت وقدمت الاعتذار بنفسي وتحملت المسؤولية أمام الجميع".
- AFP
آخر تطورات حالة خورخي ميسي
شددت عائلة ميسي في بيانها على أن مصادر المعلومات حول حالة خورخي يجب أن تكون رسمية فقط، حيث ذكرت: "علاوة على ذلك، تود العائلة توضيح أن عائلته المباشرة فقط هي التي تمتلك معلومات دقيقة وموثوقة بشأن حالة خورخي. وبالتالي، فإن أي رواية أو بيان أو معلومة لا تصدر عن العائلة نفسها أو قنواتها الرسمية لا ينبغي اعتبارها صالحة أو صادقة".
في المقابل، ذكر الطبيب جييرمو كابويا، المقرب من عائلة النجم الأرجنتيني في تصريحات تلفزيونية أن والد "ليو" نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قائلًا: "تحدثت مع سيليا والدة ليو، وقد سمحت لي بقول هذا: خورخي ميسي نُقل إلى المستشفى لكنه بخير، وسيتم إخراجه قريبًا. نحتاج إلى التحلي بـ الحذر والالتزام بالمسؤولية عند تداول مثل هذه الأمور الصحية".
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ميسي يبكي ويتألق في المونديال
رغم التألق اللافت لليونيل ميسي في افتتاح مشوار الأرجنتين بكأس العالم 2026، إلا أن الجماهير لاحظت دموع النجم الأرجنتيني بعد تسجيله الهدف الأول في شباك المنتخب الجزائري، قبل أن يضيف الثاني والثالث محققًا "هاتريك" تاريخي جعله يتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا لكل منهما.
وعلق ميسي على ذلك، قائلاً: "كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق. مررت ببعض الأيام الصعبة، لكنني ممتن للوفد بأكمله وزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائمًا إلى جانبي، مما منحني الكثير من القوة لمساعدتي على تجاوز تلك المحنة".