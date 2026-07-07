بلجيكا تشكر الولايات المتحدة على الحافز الإضافي وبالوجون يرد: كان قرارًا جدليًا ولا دخل لي به

أطاح «الشياطين الحمر» بالمنتخب المضيف المشارك من البطولة بنتيجة 4-1 وكان بالوجون ضمن التشكيلة الأساسية للولايات المتحدة يوم الاثنين، بعد أن حولت الفيفا عقوبة إيقافه — التي فُرضت عليه إثر طرده في دور الـ16 — إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقب تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار انتقادات في أوساط كرة القدم حول العالم.

وقال لاعب خط الوسط نيكولاس راسكين: «أعتقد أن هناك دائمًا قدرًا من العدالة في الحياة. يمكن للمرء أن يصف ما حدث كما يشاء، لكننا لم نشعر بأن ذلك كان عادلًا». وأضاف أنه يعتقد «أن هذا ربما منحنا القليل من الطاقة الإضافية».

وأشاد تيلمانس بـ«روح القتال الحقيقية» لفريقه. وقال: «أردنا أن نبدأ المباراة بشكل جيد – وهو أمر كان ينقصنا في البطولة حتى الآن. كنا نعلم أنه إذا ضغطنا عليهم، فسيرتكبون أخطاء». وفي ربع النهائي، ستلتقي بلجيكا يوم الجمعة في لوس أنجلوس مع إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا.