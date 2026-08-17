الرابطة السعودية ترفض طلب النصر قبل مواجهة الرياض.. و"صفقة القرن" تطبخ مع القادسية

وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي علي العنزي تقديم إدارة عملاق الرياض النصر، طلبًا إلى الرابطة السعودية المحترفة؛ من أجل نقل مباراة الفريق ضد نادي الرياض، إلى ملعب "الأول بارك" بدلًا من "الملز".

ويواجه النصر نظيره الرياض، مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وأشار العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن طلب النصر المقدم للرابطة السعودية؛ جاء بعد الحصول على موافقة الرياض، الذي من المقرر أن يستضيف مباراة الجولة الثانية.

وأراد النصر مواصلة لعب مبارياته الأولى من موسم 2026-2027، على أرضية ملعب "الأول بارك"؛ وذلك بعد مواجهتي الفتح في الدوري، والدرعية في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.