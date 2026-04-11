Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
cm grafica mbappe real madrid 2025 26 16 9
علي سمير

تأثير الديكتاتور باطل أم سحر إسبوسيتو؟ لعنة مبابي الغريبة تضرب ريال مدريد في الوقت الحاسم!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
التحليل الفني
مايوركا ضد ريال مدريد
مايوركا
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد جيرونا
جيرونا
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
ألفارو أربيلوا

تباين واضح في نتائج الميرينجي مع مبابي ومن دونه بعد الإصابة الأخيرة

فخ آخر سقط فيه ريال مدريد أمام جيرونا، وخطوة أخرى ابتعد فيها الميرينجي عن لقب الدوري الإسباني بالتعادل 1/1، بالمباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، وهنا تظهر التساؤلات والشكوك!

الأمر لا يتوقف فقط على ألفارو أربيلوا المدرب المؤقت الذي يفتقد الأفكار والقدرات الفنية اللازمة لقيادة ريال مدريد، ولا حتى الأهداف السهلة المعروفة للجميع من عناصر الميرينجي، بل حان وقت التشكيك في جدية وجود كيليان مبابي كلاعب رئيسي بالفريق.

مبابي تعرض لإصابتين في الركبة هذا الموسم، وخلال فترتي إصابته ظهر هذا السؤال: هل ريال مدريد أفضل به أم من دونه؟

إصابته الأخيرة جعلتنا نواجه تلك الحقيقة الصعبة، ريال قدم مستويات رائعة في غياب مبابي، بينما يتراجع الفريق بشكل حاد في غيابه، لا تصدق؟ إليك الدليل..


    النتائج لا تكذب

    الإصابة الثانية التي تعرض لها مبابي جعلته يغيب عن مباريات خيتافي وسيلتا فيجو وإلتشي في الدوري الإسباني، وخلال تلك المباريات جاءت نتائج ريال كالتالي ..

    خسارة من خيتافي 1/0 في الجولة 26 من الليجا

    فوز على سيلتا فيجو 2/1 في الجولة 27 من الليجا

    انتصار على إلتشي 4/1 في الجولة 28 من الليجا

    ماذا عندما عاد مبابي؟

    ريال مدريد فاز على أتلتيكو في الديربي 3/2 يوم 22 مارس الماضي، وهي مباراة لم يلعب فيها الفرنسي دورًا كبيرًا، ولم يؤثر بشكل من الأشكال على نتيجتها.

    وبعدها سقط ريال ضد ريال مايوركا 2/1 ثم تعادل مع جيرونا، أمس، الجمعة، بهدف لكل فريق، لتقترب آماله في الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم من التلاشي.

    الغريب أن أمر مشابه حدث في دوري أبطال أوروبا، حيث غاب مبابي عن مباراة الإياب ضد بنفيكا في ملحق دور الـ16 وفاز ريال 2/1.

    وغاب أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16، وهي المباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد ضيفه الإنجليزي 3/0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وكما حدث في الدوري، مبابي لعب دورًا فرعيًا في مباراة الإياب التي فاز فيها ريال على سيتي 2/1 بالإياب في ملعب الاتحاد، وشارك لمدة 21 دقيقة فقط.

    ماذا حدث عندما عاد كأساسي؟ سقط ريال مدريد بنتيجة 2/1 يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي.

    والأغرب من ذلك، أن إصابته الأولى في الركبة، أبعدته عن مباراة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني بمنتصف الموسم ضد أتلتيكو، وفاز فيها ريال 2/1.

    وعندما لعب 14 دقيقة ضد برشلونة في النهائي، تعرض ريال مدريد لخسارة دراماتيكية بنتيجة 3/2.

    المؤسف أيضًا أنه قبل قدوم مبابي إلى ريال مدريد، نجح الميرينجي في الفوز بـ3 بطولات "الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي"، وبعد قدومه لم يفز سوى بالسوبر الأوروربي ودخل في موسم صفري، ويبدو أنه يواجه نفس المصير الآن، بعدما أصبح الفارق مع برشلونة على لقب الليجا 6 نقاط، مع إمكانية توسيع هذا الفارق إلى 9 لو فاز الفريق الكتالوني اليوم، السبت على إسبانيول.


    صدفة أم هناك سبب فني؟

    رغم كل هذه الأرقام التي تدين مبابي، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الفرنسي يمتلك موهبة استثنائية، وعلى الصعيد الفردي لا غبار عليه خاصة من ناحية الأرقام، سجل 83 هدفًا في 97 مناسبة بكل البطولات حتى الآن مع ريال مدريد.

    الميرينجي خسر في حضور مبابي بعد عودته كأساسي ضد بايرن ميونخ، ولكن الفرنسي هو من سجل هدف فريقه الوحيد وكان صاحب أخطر فرصة لأصحاب الأرض بجانب هذا الهدف.

    ولكن .. في آواخر مارس الماضي نشر موقع "WYSCOUT" إحصائية عن ما يقدمه ريال مدريد مع مبابي أو بدونه على أرض الملعب، وجاءت كالتالي ..

    الاستحواذ : 57% مع مبابي، 54% من دونه

    كرات مفقودة : 95.3 بوجوده، 87. في غيابه

    تمريرات أمامية : 68.9 في وجوده، 59.3 من دونه

    استرجاع للكرة : 74 في وجوده، 68.7 بغيابه

    وبالحديث عن هذه الأرقام ظهرت بعض الاستنتاجات وأهمها أنه عند تواجد كيليان مبابي بجوار فينيسيوس جونيور، فالأمور لا تكون على ما يُرام، ليبدو أن الملعب يتحمل أحدهما فقط، ومن الناحية التفصيلية تم التوصل لبعض الحقائق:

    ريال مدريد يكون أقل صبرًا في الاستحواذ على الكرة بوجود مبابي، حيث يبحث الفريق عن خيارات التمرير للأمام ويلعب بتسرع لأن الفرنسي يطلب الكرة باستمرار ويتحرك كثيرًا للحصول عليها، مما يعرض الميرينجي لفقدان الكرة كثيرًا.

    هذا الأمر يحرم ريال مدريد من التمرير العرضي للبحث عن خيارات هجومية أخرى عندما يكون مبابي في الملعب.

    غياب مبابي أو فينيسيوس، يجعل ريال مدريد أكثر شراسة من دون كرة، ويقاتل على استرجاعها بشكل أكبر، مما ينعكس على عدد الكرات المستخلصة، وفرص تحقق ذلك مع الفرنسي تبدو أكبر من البرازيلي بسبب طريقة اللعب العمودية في وجوده.

    الفريق أكثر فاعلية مع مبابي سواء مع أربيلوا أو المدرب السابق تشابي ألونسو، بوجوده ترتفع معدلات استرجاع الكرة وكذلك مرات الاستخلاص وحدة الضغط، وفي غيابه لا يتم تنفيذ خطة الضغط العالي، ويلعب الفريق بصورة أكثر حذرًا، مثلما حدث أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

    بعض التفسيرات تبدو منطقية، ولكنها تضع أربيلوا في حيرة، لأنه لا يمكنه التخلي عن مبابي بسبب المميزات الهائلة التي يقدمها للفريق، ونفس الوقت قد يخسر كل شيء في وجوده.

    تأثير الديكتاتور باطل؟

    وفي سياق يبدو أقل جدية، هناك جانب متعلق بالنحس وسوء الحظ، مبابي لٌقب مؤخرًا بالديكتاتور في ريال مدريد وفرنسا، الشخص الذي يستمع له الجميع، بداية من أزمة شارة القيادة في مباراة الديوك مع كولومبيًا، وصولًا بما تحدث عنه صاحب مطعم كباب عن الإنذار الذي تلقاه من محامية مهاجم ريال مدريد لإطلاق اسم اللاعب على مطعمه.

    ولكن يبدو أن تلك الديكتاتورية لا تظهر سوى خارج الملعب فقط أو أمور فرعية، ريال مدريد يخسر في وجوده ويفوز بغيابه، مما يعني أن شخصيته المهيمنة لا تظهر في المستطيل الأخضر.


    أم يتعلق الأمر بالنحس؟ مبابي قرر قضاء فترة الإجازة من إصابته في الركبة بشهر مارس الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ولكنه لم يكن وحده!

    مبابي شوهد بصحبة الممثلة الإسبانية إستر إسبوسيتو بطلة مسلسلة "إيليت" المعروف، ومنذ هذه الفترة بدأت هذه الحالة والصدفة الغريبة بتباين نتائج الفريق بين وجوده وغيابه.

    هل قامت إستر بسحر ما أثر على النجم الفرنسي؟ أمر غريب ووضع لا يريد أن يعيشه مبابي الذي جاء إلى سانتياجو برنابيو لحصد الألقاب الفردية والجماعية، وليس للتشكيك في مدى تأثيره مع الفريق!