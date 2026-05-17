أحداث شغب وإصابة ديمبيلي: أنشيلوتي في ورطة .. سعود يتجاوز الهزة وإندريك "في الجيب" وسقوط فاتي!

وأسدل الستار أخيرًا، على موسم 2025-2026، في الدوري الفرنسي، بتتويج باريس سان جيرمان باللقب، والذي اختتم رحلته، بخسارة أمام باريس إف سي، بهدفين مقابل هدف.

مفاجأة الجولة الأخيرة، بدون منازع، تمثلت في الفوز العريض لفريق لانس، على أولمبيك ليون، بنتيجة (4-0)، بأقدام ويسلي سعيد (هدفين) وفلوريان سوتوكا وفلوريان توفان، في الدقائق 20 و32 و45+1 و53.

وفي قمة كروية، تلقى موناكو خسارة ملحمية أمام ستراسبورج، بنتيجة (4-5)، حيث جاءت الرباعية عن طريق لامين كامارا (هدفين) وأنسو فاتي وإسماعيل دوكوري (بالخطأ في مرماه)، بالدقائق 10 و42 و45+2 و55، بينما رد أصحاب الأرض بخماسية مارتيال جودو (هدفين د34 و84) ودييجو موريرا (د58)، وسيباستيان ناناسي (هدفين د61 و72).

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول منافسات الجولة الختامية من الدوري الفرنسي..