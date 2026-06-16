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زهيرة عادل

لسوء حظ الدوري السعودي .. عندما اتحد كوليبالي وميندي مع ساديو ماني وتيو هيرنانديز لتشويه قمة السنغال وفرنسا!

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فرنسا ضد السنغال
فرنسا
السنغال
كأس العالم
خاليدو كوليبالي
ساديو ماني
إدوارد ميندي
ثيو هيرنانديز
النصر
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الهلال
دوري روشن السعودي

ماذا فعل نجوم دوري روشن في افتتاحيتهم بكأس العالم 2026؟

إن كان العالم الأوروبي الذي كان قد هاجم الثورة الكروية السعودية من قبل يريد تقييم دوري روشن، فلن يجد فرصة أفضل من منتخب السنغال، الذي يضم الثلاثي إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وساديو ماني .. لكن هذا من سوء حظ الدوري العربي!

أسود التيرانجا افتتحوا يوم الثلاثاء، مشوارهم في كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام منتخب فرنسا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات المجموعة التاسعة.

الثلاثية الفرنسية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وبرادلي باركولا في الدقائق 66، 82 و6+90. فيما أحرز البديل إبراهيم مباي هدف المنتخب الأفريقي الوحيد في الدقيقة 5+90.

لكن بعيدًا عن الأداء الجماعي للمنتخبين في المباراة، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن ثلاثي دوري روشن السعودي في السنغال؛ إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وساديو ماني..


  • كاليدو كوليبالي .. الطامة الكبرى في الدفاع السنغالي

    قبل انطلاق كأس العالم، عانى السنغالي مدافع الهلال من إصابة بتمزق عضلي وتجمع دموي في عضلة الفخذ الأمامية، كانت تهدد مشاركاته أمام فرنسا الليلة.

    لكن مدربه بابي ثياو راهن على خبراته وشخصيته كقائد داخل المستطيل الأخضر في افتتاحية مشواره بكأس العالم 2026 .. وقد خسر الرهان!

    مستوى صاحب الـ34 عامًا يمكن تقسيمه على جزئين؛ الشوط الأول كان به ابن العشرين، حيث التفوق في المواجهات الثنائية دون مشاكل حقيقية واضحة، وإن كان المنتخب الفرنسي نفسه لم يكشر عن أنيابه في ذاك الشوط بصورة حقيقية، ما ساعد كوليبالي على التألق مع الفرص القليلة التي سنحت أمامه.

    أما في الشوط الثاني، فقد تحول كوليبالي تمامًا، فبدى عامل السن واضحًا عليه، حيث تراجع بدنيًا بشكل واضح .. أو لنكن أكثر واقعية، لم يحسن مجاراة استفاقة الهجوم الفرنسي المفاجأة، إذ كان جيدًا مع الرتم البطئ أما عندما تم تسريعه، فقد ذهب ولم يعد!

    كوليبالي كان ثغرة واضحة في دفاع أسود التيرانجا، بل كان بوابة الهجمات الفرنسية نحو مرمى إدوارد ميندي سواء لبطئه في اللحاق بمهاجمي الديوك أو لرد الفعل السيئ ما ورط زملاءه من حوله في أكثر من هجمة.

    مستوى صاحب الـ34 عامًا في المباراة يلخصه ما فعله في الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، حيث انطلق باركولا من خلفه في لمح البصر، ومن هنا انتهى كل شيء.


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  • إدوارد ميندي .. نجم بلا منازع لولا الهدف الثالث

    مع تراجع مستوى كاليدو كوليبالي في الشوط الثاني – كما ذكرنا سلفًا – برز حارسه إدوارد ميندي من خلفه، حيث تصدى لخمس فرص محققة تقريبًا، جميعا انفرادات وسط البطء الدفاعي.

    ميندي أظهر أداءً يليق ببطل النخبة الآسيوية "الأهلي"، خاصةً في اختياره لتوقيت الخروج من مرماه ومواجهة نجوم فرنسا، فلولاه لخرج بطل إفريقيا 2025 من المباراة بهزيمة ثقيلة أمام الديوك.


    لكن مهما أشدنا بمستوى الحارس السنغالي في المباراة، تبقى التساؤلات حول تعامله مع الهدف الثالث في اللقاء قائمة..

    تسديدة صاروخية بعيدة من كيليان مبابي، سكنت شباك ميندي، بقدر روعة الهدف، بقدر غرابة سلبية السنغالي في التعامل معه، خاصةً وأنه ربما أسهل بكثير من كل الفرص المحققة التى تصدى لها طوال الـ90 دقيقة.



  • ساديو ماني .. مباي أحرجه في 15 دقيقة فقط

    بالانتقال للحديث عن الشق الهجومي، حيث ساديو ماني في الجناح الأيمن، فهو لم يترنح في المستوى كما فعل كاليدو كوليبالي أو إدوارد ميندي، إنما سار على خط واحد؛ من سيئ إلى أسوأ!

    لم يحضر ماني لا في التسديدات ولا في المراوغات، رغم المساحات التي تركها الفرنسي جول كوندي من خلفه وسوء تعامله مع التحولات، لكن جناح النصر لم يفلح في استغلال سرعته للظهور في أي لقطة هجومية حقيقية .. ربما نال سوء مستوى مهاجمه نيكولاس جاكسون من روحه، وإن كان لا أعذار له في كل الأحوال.

    ما زاد من علامات الاستفهام حول حالة ماني داخل المستطيل الأخضر هي قدرة الجناح الشاب إبراهيم مباي على هز شباك فرنسا بهدف السنغال الوحيد في الدقيقة 5+90 بعد نزوله كبديل في الدقيقة 75 بدلًا من إسماعيلا سار.

    لو حصل صاحب الـ18 عامًا على دقائق مشاركة أكبر، ربما كان لشكل الهجوم السنغالي بُعدًا آخر.


  • تيو هيرنانديز .. استكمالًا لسوء نجوم دوري روشن

    في الختام، لنمنحك لمحة كذلك عن تيو هيرنانديز؛ ظهير فرنسا، كونه أحد نجوم دوري روشن السعودي المشاركين في قمة الليلة بين الديوك والسنغال.

    مع تسبب كوليبالي في الأهداف الفرنسية، والثاني على وجه التحديد، وتعامل إدوارد الغريب في الهدف الثالث، كانت التعامل الأغرب من تيو هيرنانديز في الهدف السنغالي الوحيد، إذ ركع بمراوغة بسيطة من إبراهيم مباي، ما فتح الباب للأخير للتسديد في الشباك.

    بشكل عام، هيرنانديز كان حاله كحال كوندي، فكلاهما ترك المساحات من خلفه مع سوء التعامل مع التحولات الهجومية، لكنهما لم يكونا أسوأ حالًا من الهجوم السنغالي، لذا مرت المباراة بسلام على الديوك.