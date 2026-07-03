"فازا ببطولات الموسم الماضي وليسا من نفس المنطقة" .. عملاقان من الدوري السعودي ينافسان أتلتيكو على ضم جرينوود

يكثف نادي برشلونة جهوده للتعاقد مع خوليان ألفاريز في إطار استعداداته لمواجهة المستقبل بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «SPORT»، بدأ نادي أتلتيكو مدريد بالفعل في تقييم سوق الانتقالات بحثًا عن بدائل مناسبة. ويركز ألفاريز حاليًا على محاولة الفوز بكأس العالم للمرة الثانية مع منتخب الأرجنتين، ليضيف ذلك إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المذهلة التي تشمل لقبين في كأس أمريكا الجنوبية وكأس دوري أبطال أوروبا.

وقد كان المهاجم شخصية أساسية في صفوف أتلتيكو، حيث سجل 49 هدفاً في 106 مباراة منذ وصوله قادماً من مانشستر سيتي، الذي سجل فيه 36 هدفاً في 103 مباراة. وعلى الرغم من إصرار أتلتيكو العلني على عدم رغبته في بيع اللاعب، فقد أعد النادي قائمة مختصرة بالمرشحين المحتملين، حيث برز ميسون جرينوود كهدف رئيسي.







