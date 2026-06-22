بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي .. تيبو كورتوا يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

ولا يزال اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 34 عامًا في قمة مستواه، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أبرز حراس المرمى في عالم كرة القدم.
وقد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال لدوري روشن السعودي، وإن كان وكيله قد نفى ذلك.
ولا يزال اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 34 عامًا في قمة مستواه، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أبرز حراس المرمى في عالم كرة القدم.
وقد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال لدوري روشن السعودي، وإن كان وكيله قد نفى ذلك.
على الرغم من تقدمه في السن، لا يزال حارس مرمى ريال مدريد كورتوا ركيزة أساسية في صفوف العملاق الإسباني. ويستمر عقد هذا الحارس المخضرم، الذي يمتد حتى يونيو 2027، في التحدث عن مسيرته في العاصمة الإسبانية، والتي بدأت قبل ثماني سنوات عقب انتقاله المثير للانتباه من تشيلسي.
وفي حديثه في المنطقة المختلطة عقب تعادل بلجيكا 0-0 مع إيران خلال تصفيات كأس العالم 2026، تحدث كورتوا بصراحة عن ارتباطه العاطفي بالنادي، قائلًا: "الأمر يعتمد على ما يريده النادي. أكنّ احترامًا كبيرًا لما يفعلونه. آمل أن أتمكن من إنهاء مسيرتي هناك، بعد أربع أو خمس سنوات، سنرى. هذا حلمي، بطبيعة الحال. عندما كنت طفلاً، كنت أحلم باللعب لريال مدريد. أنا هناك منذ ثماني سنوات الآن وأنا سعيد جدًا".
ورغم أن كورتوا واضح في رغبته في اعتزال اللعب في مدريد، إلا أنه يدرك تمامًا الطبيعة الواقعية لصناعة كرة القدم. ففي سن الـ34، يدرك أن الانتقال إلى جيل جديد هو حقيقة لا بد أن يواجهها كل لاعب مخضرم، على الرغم من أن مستواه الحالي يشير إلى أنه لا يزال أمامه عدة سنوات في المستوى الأعلى.
وأكد اللاعب السابق في أتلتيكو مدريد وتشيلسي مجدداً أن مستقبله مرتبط بالتوجه الرياضي لإدارة «الميريني»، معترفاً بأن التخطيط طويل الأمد لنادي ريال مدريد هو الذي سيحدد ما إذا كان سيحصل على التمديد اللازم لتحقيق هدفه في الاعتزال.
لم تكن مسيرة كورتوا مع ريال مدريد سهلة دائمًا. بعد بداية صعبة شكك البعض خلالها في تأثيره، تحول إلى حارس أساسي بلا منازع وبطل نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022. وتُثبت مشاركاته الـ32 في الدوري الإسباني هذا الموسم أنه لا يزال الحارس الأول بلا منازع، كما أن أداءه خلال كأس العالم 2026 عزز مكانته على الساحة العالمية بشكل أكبر.
وبعد أن أمضى ما يقرب من عقد من الزمن في النادي، انضم إلى قائمة أعظم حراس مرمى ريال مدريد. وأمله في اللعب «لأربع أو خمس سنوات» أخرى قد يجعله يصل إلى سن التاسعة والثلاثين وهو يرتدي القميص الأبيض، وهو إنجاز لا يحققه سوى أكثر المحترفين انضباطاً في تاريخ النادي.
في حين يبدو مستقبله مع ناديه مستقرًا، يمر كورتوا حاليًا بفترة صعبة على الصعيد الدولي. فقد عانى «الشياطين الحمر» من تراجع في المستوى خلال كأس العالم 2026، وأدى تعادلهم الأخير أمام إيران إلى إثارة الشكوك حول تأهلهم. وقد شهدت مسيرتهم في كأس العالم بداية متعثرة بعد تعادلين متتاليين (مصر وإيران)، مما أدى إلى انتقادات من شخصيات خارجية مثل زلاتان إبراهيموفيتش.
وكان التعادل أمام إيران مؤلماً بشكل خاص للمنتخب البلجيكي، الذي اضطر للعب الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين. وعلى الرغم من قلة الفرص التهديفية في المرمى الآخر، ظل أداء كورتوا الفردي قوياً، حيث كان عليه أن يكون في أقصى درجات اليقظة للحفاظ على شباكه نظيفة أمام منتخب إيراني مفعم بالحيوية كان يهدد مرمى بلجيكا بشكل متكرر من خلال الهجمات المرتدة.