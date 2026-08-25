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Siep Engelen

"هل تتابع الدوري السعودي حقًا؟" .. تشافي يرد بحدة على صحفي هولندي بعد سؤال عن سامرفيل ورايندرز

هولندا
تشافي هرنانديز
دوري روشن السعودي
الهلال
القادسية
كريسينسيو سامرفيل
تياني ريندرز

لدى تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للمنتخب الهولندي، رأي واضح تمامًا بشأن اللاعبين الهولنديين الذين يلعبون في المملكة العربية السعودية. وعلى عكس سلفه رونالد كومان، لا يستبعد استدعاء لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.

كان كومان واضحًا خلال فترة توليه منصب المدرب، حيث كان اللاعبون الذين يلعبون في السعودية، من حيث المبدأ، خارج نطاق المنتخب الهولندي. أما تشافي فيتبع نهجًا مختلفًا تمامًا في هذا الشأن، كما اتضح خلال مؤتمره الصحفي الأول بصفته مدربًا للمنتخب الهولندي.


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«نعم، لماذا لا؟»، أجاب تشافي بوضوح فوراً على السؤال حول إمكانية اختيار اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في السعودية. وعندما أُشير بعد ذلك إلى أن المستوى والطموح في الدوري السعودي للمحترفين أقل بكثير، رد تشافي بحدة: «هل تتابع هذا الدوري؟ إذا كنت تتابعه، فأنت تعلم أنه دوري جيد. هل هو أفضل من الدوري الهولندي؟ نحن نتابع ذلك الدوري أيضًا باهتمام. إنه دوري جيد أيضًا، لذا ربما نختار لاعبين من السعودية، ومن الدوري الهولندي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني".

وأضاف: "نعم، أنا لا أهتم بالدوريات، بل أهتم بمستوى اللاعبين. هذا هو الأهم بالنسبة لي".

  • وهذه أخبار رائعة لتيجاني رايندرز وكريسينسيو سامرفيل من بين آخرين، إذ لعب كلا اللاعبين دوراً مهماً مع المنتخب الهولندي في كأس العالم الأخيرة، لكنهما اختارا بعد ذلك الانتقال إلى ناديي القادسية والهلال على الترتيب.

    وقد يعني موقف تشافي أيضًا فرصة جديدة لستيفن بيرجفاين، فقد تم تجاهل جناح نادي الاتحاد تمامًا في عهد المدرب السابق للطواحين رونالد كومان، لكنه أظهر قدراته بشكل واضح مساء أمس الإثنين، بتسجيله ثلاثية في شباك الحزم، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-27.










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