الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي
ميلان - تورينو 1-1
الهدافون: بافلوفيتش 37' (م)، سيميوني 45' (ت)
الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي
ميلان - تورينو 1-1
الهدافون: بافلوفيتش 37' (م)، سيميوني 45' (ت)
تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك عبر هذه الروابط، نتلقى عمولة
45' - التعادل لتورينو! تسديدة من فلاسيتش من على حافة منطقة الجزاء، يصدها ماينان لتصطدم بالقائم، ويكون سيميوني الأسرع ليضع الكرة في الشباك ويعدل النتيجة!
40' - تسديدة قوية من بيدرسن من على حدود منطقة الجزاء، وبافلوفيتش يصدها مرة أخرى برأسه. ثم ترفع الراية، تسلل في بداية الهجمة.
39' - زاباتا يستدير داخل منطقة الجزاء، وماينان ينقذ الموقف!
37' - هدف رائع من بافلوفيتش! تسديدة على ارتفاع متوسط تتجاوز بالياري، وتلمس العارضة وتسكن الشباك!
36' - تسديدة قوية من رابيو من مسافة بعيدة، ويرد بالياري بسرعة ليصدها.
30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة منحرفة لكن ماينان لم يفاجأ.
15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي
13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.
9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يوقف هجمة تورينو بإسقاط جينيتيس أرضًا.
6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.
3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع ويصل جينيتيس إلى تسديدة يتم صدها.
1' - تبدأ المباراة!
الشوط الأول
نتيجة المباراة
ميلان - تورينو 1-1
الهدافون: بافلوفيتش 37' (م)، سيميوني 45' (ت)
الإنذارات: توموري 9' (ميلان)
الطرد:
ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، بوليسيتش. المدرب: أليغري.
تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، براتي، جينيتيس، أوبراдор؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا. المدرب: دافيرسا.