الدوري الإيطالي، ميلان - تورينو بث مباشر الساعة 6 مساءً: آخر المستجدات حول التشكيلات

نتيجة المباراة





ميلان - تورينو 0-0





الهدافون:





اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء:





الطرد:





ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، بوليسيتش. المدرب: أليغري.





تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إيسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، براتي، جينيتيس، أوبراور؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا. المدرب: دافيرسا.