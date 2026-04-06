بعد مباريات الأمس، اختُتمت الجولة الثالثة والثلاثون من دوري الدرجة الثانية الإيطالي اليوم بالمباريات الثماني الأخرى التي أنهت هذه الجولة من البطولة: انتصارات مهمة لـفينيتسيا في سباق الصعود، ولـبيسكارا وسامبدوريا في أسفل الترتيب. فريق ستروبا حصد النقاط الثلاث بفضل فوزه على أرضه 3-1 على يوفه ستابيا، وابتعد عن فروزينوني – الذي كان قد فاز أمس على بادوفا – وهو في الصدارة منفردًا برصيد 71 نقطة، بفارق +3 عن أصحاب القميصين الأصفر والأزرق. وفي المركز الثالث يأتي مونزا الذي تعادل في مباراة اليوم مع كاتانزارو في المواجهة المباشرة على مقاعد البلاي أوف. وفي منطقة النجاة، فاز سامبدوريا في مباراة حاسمة ضد إمبولي، وحقق بيسكارا قفزة مهمة بصعوده إلى المركز قبل الأخير بثلاثة مراكز، على بُعد نقطتين من البلاي آوت، متجاوزًا دفعة واحدة كلًا من ريجّيانا وسبيتسيا.



