بعد مباريات الأمس، اختُتمت الجولة الثالثة والثلاثون من دوري الدرجة الثانية الإيطالي اليوم بالمباريات الثماني الأخرى التي أنهت هذه الجولة من البطولة: انتصارات مهمة لـفينيتسيا في سباق الصعود، ولـبيسكارا وسامبدوريا في أسفل الترتيب. فريق ستروبا حصد النقاط الثلاث بفضل فوزه على أرضه 3-1 على يوفه ستابيا، وابتعد عن فروزينوني – الذي كان قد فاز أمس على بادوفا – وهو في الصدارة منفردًا برصيد 71 نقطة، بفارق +3 عن أصحاب القميصين الأصفر والأزرق. وفي المركز الثالث يأتي مونزا الذي تعادل في مباراة اليوم مع كاتانزارو في المواجهة المباشرة على مقاعد البلاي أوف. وفي منطقة النجاة، فاز سامبدوريا في مباراة حاسمة ضد إمبولي، وحقق بيسكارا قفزة مهمة بصعوده إلى المركز قبل الأخير بثلاثة مراكز، على بُعد نقطتين من البلاي آوت، متجاوزًا دفعة واحدة كلًا من ريجّيانا وسبيتسيا.
الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، النتائج والهدافون والترتيب: إنسيني يقود بيسكارا مجدداً
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، النتائج والمسجلون في الجولة الثالثة والثلاثين
فروزينوني-بادوفا 2-0
25' رايموندو، 29' جيلي
باليرمو-أفيلينو 2-0
12' بالومبو، 82' رانوكيا
تشيزينا-سودتيرول 1-1
3' تايت (S)، 17' هدف عكسي دافي (C)
مانتوفا-إنتيلا 1-0
84' ماراس
كاتانزارو-مونزا 1-1
6' بونتيسو (C)، 96' ركلة جزاء بيسّينا (M)
باري-مودينا 3-1
22' ركلة جزاء مونتشيني (B)، 31' هدف عكسي أدورني (B)، 80' كوني (B)، أمبروزينو (M)
فينيزيا-يوفي ستابيا 3-1
39' هدف عكسي جورجيني (V)، 45' كاريسوني (J)، 48' أدورانتي (V)، 74' أدورانتي (V)
ريجّانا-بيسكارا 1-3
21' أولزر (P)، 50' إنسيني (P)، 68' لامبوردي (R)، 89' مياتسي (P)
سامبدوريا-إمبولي 1-0
58' بييريني
كارّاريزي-سبيزيا 3-1
17' كالابريزي (C)، 23' فينوتّو (C)، 49' فالوتي (S)، 63' أبيوسو (C)