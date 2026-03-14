الدوري الإيطالي، قيمة القوائم: كومو يتصدر قائمة الارتفاع، ويوفنتوس هو النادي الكبير الوحيد الذي شهد انخفاضاً

تحليل لتطور قيمة لاعبي فرق الدوري الإيطالي الممتاز

يستمر مشروع نادي كومو، الذي يدعمه الأخوان هارتونو باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 390 مليون يورو، في إثارة الاهتمام داخل الملعب وخارجه. والهدف طموح: بناء نموذج كروي متطور في المقاطعة، قادر على دمج الرياضة والسياحة والموضة والإعلام وأسلوب الحياة. نظام بيئي يتطلع إلى ما وراء كرة القدم، لكنه ينطلق حتماً من الملعب.

يبدو أن النتائج الرياضية تؤكد صحة المسار الذي تم اتباعه. ويشكل المركز الرابع الحالي في الدوري الإيطالي بالفعل إشارة أولى. كما أن البيانات المتعلقة بتقييم القيمة السوقية للفرق تعزز هذا التفسير: وفقًا لمعالجة بيانات Football Benchmark، من خلال تحليل متعمق أجرته صحيفة Gazzetta dello Sport، فإن كومو هو الفريق من بين الفرق السبعة الأولى في الدوري الذي سجل أكبر نمو في القيمة الإجمالية للفريق منذ بداية الموسم.

بين سبتمبر وفبراير، ارتفعت القيمة التقديرية للاعبين من 268 إلى 328 مليون يورو، بزيادة قدرها 60 مليون. ويأتي إنتر مباشرة بعده (+50 مليون، من 693 إلى 743)، بينما ارتفع ميلان بمقدار 26 مليون ليصل إلى 534. كما ارتفعت قيم أتلانتا (+18 مليون، إلى 405)، وروما (+17 مليون، إلى 407)، ونابولي (+12 مليون، إلى 436). أما الفريق الكبير الوحيد الذي سجل انخفاضاً فهو يوفنتوس، الذي خسر 15 مليوناً، حيث انخفضت قيمته من 658 إلى 643.

  • كيف يتم تقدير القيم

    تستند هذه التقديرات إلى أداة تقييم اللاعبين (Player Valuation Tool) التابعة لـ Football Benchmark، والتي تعتمد على نموذج انحدار خطي تم تطويره من خلال تحليل آلاف عمليات الانتقال الدولية. يأخذ النظام في الاعتبار متغيرات مثل العمر، والمركز، وموعد انتهاء العقد، والجنسية، والأداء الفردي ومع المنتخب الوطني، والانضباط في الملعب، والإمكانات الإعلامية والتجارية.

    يتم تحديث القيم أربع أو خمس مرات في الموسم وتشمل اللاعبين الذين لعبوا ما لا يقل عن 450 دقيقة في الأشهر الاثني عشر الماضية. تم استبعاد اللاعبين الذين لم يلعبوا دقائق كافية في آخر تحديث في فبراير واللاعبين الذين شاركوا في سوق الانتقالات في يناير من التحليل. بالنسبة للاعبين الذين انتهت عقودهم في يونيو، تم الإبقاء على القيمة التي كانت في بداية الموسم، وذلك لعزل تأثير الأداء الرياضي عن انتهاء مدة العقد فقط.

  • كومو: الشباب واكتشاف المواهب

    يُعزى نمو نادي كومو بشكل أساسي إلى استغلال المواهب الشابة. وأبرز مثال على ذلك هو نيكو باز، الذي ارتفعت قيمته السوقية من 48 مليوناً إلى 74 مليوناً في غضون أشهر قليلة. وكان النادي قد اشتراه في عام 2024 من ريال مدريد مقابل 6 ملايين، مع بند يتيح للنادي الإسباني إعادة شرائه مقابل 10 ملايين هذا العام أو 11 مليوناً في عام 2027.

    وهناك صفقة مماثلة لرامون، الذي تم شراؤه بمبلغ 2.5 مليون يورو وتقدر قيمته اليوم بحوالي 17 مليون يورو. يواصل الملاك الإندونيسيون الاستثمار، ولكن بنهج محدد الأهداف: من خلال شبكة استكشاف منظمة، يتم تحديد اللاعبين الشباب ذوي الإمكانات العالية للنمو. ومن الأمثلة على ذلك باتورينا، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي تم شراؤه من دينامو زغرب مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، وارتفعت قيمته بالفعل إلى 36 مليون يورو.

  • البيغ

    بقيمة سوقية تقدر بـ 743 مليون يورو، يظل إنتر ميلان الفريق الأغنى في الدوري. ويهدف الرئيس بيبي ماروتا على المدى المتوسط والطويل إلى بلوغ العتبة الرمزية المتمثلة في مليار يورو كقيمة إجمالية. لا يزال اللاعبون الأكثر قيمة هم لاوتارو (79 مليون)، باستوني (77)، باريلا (70) وتورام (68)، لكن النمو الأكثر وضوحًا هو الذي حققه بيو إسبوزيتو، الذي ارتفعت قيمته من 17 إلى 51 مليون.

    في ميلان بقيادة ليو (73 مليون) وبوليسيتش (57)، وكلاهما ثابت، يبرز ارتفاع قيمة الحارس ماينان، الذي ارتفعت قيمته من 21 إلى 34 مليون بفضل تجديد عقده أيضًا. كما ارتفعت قيمة سايليمايكرز أيضًا، من 19 إلى 27 مليون بعد أن حجز مكانًا له في الفريق الذي يدربه أليجري.

    يؤكد أتالانتا صلابة مشروعه بوجود أحد عشر لاعباً تزيد قيمتهم عن 20 مليون يورو. يواصل غاسبيريني، الذي يعمل الآن في روما، إثبات قدرته على تعزيز قيمة اللاعبين: ومن بين الحالات الأكثر وضوحاً ويسلي، الذي ارتفعت قيمته من 24 إلى 34 مليون يورو.

    في نابولي، تجاوز ثلاثة لاعبين عتبة 40 مليون يورو — هوجلوند، ماكتوميناي وبونجورنو — بينما تتعلق الزيادات الأكثر أهمية بنيريس (من 20 إلى 31) وميلينكوفيتش-سافيتش (من 9 إلى 17).

    في المقابل، يمثل يوفنتوس الفريق الكبير الوحيد الذي يسير عكس الاتجاه السائد. لم يكن ارتفاع قيمة الموهبة يلدز، من 78 إلى 91 مليون يورو، كافياً لتعويض الانخفاض الحاد في قيمة أوبيندا، من 70 إلى 50 مليون يورو. علاوة على ذلك، خرج زهغروفا من تقييمات فبراير بسبب قلة دقائق اللعب التي حصل عليها هذا الموسم.

