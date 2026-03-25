الدوري الإيطالي، قائمة أغلى 30 لاعبًا: لوتارو يتصدر القائمة، حالة ديفيد، قيمة تدر ربحًا جيدًا

تقييمات قيمة لاعبي الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026: 5 لاعبين من إنتر ميلان ضمن قائمة العشرة الأوائل

لا يزال قائد إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، يتصدر قائمة اللاعبين الأغلى في الدوري الإيطالي، وفقاً للأرقام المحدثة من الموقع المتخصص «ترانسفيرماركت»، الذي أعدّ الترتيب الكامل. ويحتل الأرجنتيني، الذي تبلغ قيمته السوقية 85 مليون يورو، المركز الأول متقدماً على كينان يلدز لاعب يوفنتوس، الذي تقدر قيمته بـ 75 مليون يورو، وزميله في الفريق أليساندرو باستوني، الذي تقدر قيمته بـ 70 مليون يورو وفقاً لموقع Transfermarkt.


حالتا ديفيد وفلاهوفيتش

من ناحية سوق الانتقالات، من المثير للاهتمام ملاحظة تقييم لاعبين اثنين كانا محل حديث كثير خلال الأشهر الماضية، وكلاهما من يوفنتوس: جوناثان ديفيد ودوسان فلاهوفيتش. بالنسبة للأول، الذي اشتراه البيانكونيري الصيف الماضي مجانًا، يقدر Transfermarkt قيمته بـ 35 مليون يورو، وهو رقم، إذا تم تحصيله بالفعل في حالة بيع الكندي، سيسمح للسيدة العجوز بتحقيق ربح جيد. نفس القيمة تنطبق أيضًا على فلاهوفيتش، الذي انخفضت قيمته إلىالنصف مقارنة بـ 70 مليون يورو (+10 آلاف يورو مكافأة) أنفقتها يوفنتوس لشرائه في يناير 2022. ينتهي عقد الصربي في يونيو، وهو يتفاوض حاليًا على تجديد عقده مع يوفنتوس.


فيما يلي قائمة بأغلى 30 لاعبًا في الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026 وفقًا لتقديرات موقع Transfermarkt، مع الإشارة إلى التغير، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، مقارنة بالتحديث السابق.

  • من المرتبة 30 إلى المرتبة 21

    30) ماتياس سولي (روما، الجناح الأيمن) - 35 مليون

    29) غليسون بريمر (يوفنتوس، قلب دفاع) - 35 مليون

    28) إيفان نديكا (روما، قلب دفاع) - 35 مليون (+5 ملايين)

    27) جوناثان ديفيد (يوفنتوس، مهاجم) - 35 مليون

    26) مايل سفيلار (روما، حارس مرمى) - 35 مليون

    25) دونييل مالين (روما، مهاجم وسط) - 35 مليون (+10 مليون)

    24) دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس، مهاجم وسط) - 35 مليون

    23) أنجي-يوان بوني (إنتر، مهاجم وسط) - 35 مليون

    22) ستراهينيا بافلوفيتش (ميلان، مدافع وسط) - 35 مليون (+7 ملايين)

    21) تشارلز دي كيتيلاري (أتالانتا، لاعب وسط هجومي) - 35 مليون

  • من المركز 20 إلى المركز 11

    20) أليساندرو بونجورنو (نابولي، مدافع وسط) - 35 مليون يورو (-10 ملايين)

    19) سانتياغو كاسترو (بولونيا، مهاجم وسط) - 35 مليون

    18) ويسلي (روما، ظهير أيمن) - 40 مليون (+5 ملايين)

    17) مويز كين (فيورنتينا، مهاجم وسط) - 40 مليون (-5 ملايين)

    16) يان بيسيك (إنتر، مدافع وسط) - 40 مليون (+5 مليون)

    15) خفرن ثورام (يوفنتوس، لاعب وسط) - 40 مليون

    14) إيدرسون (أتالانتا، لاعب وسط) - 40 مليون

    13) بيو إسبوزيتو (إنتر، مهاجم وسط) - 45 مليون (+10 مليون)

    12) سكوت ماكتوميناي (نابولي، لاعب وسط) - 45 مليون

    11) مانو كوني (روما، لاعب وسط) - 50 مليون

  • أفضل 10

    10) فيديريكو ديماركو (إنتر، ظهير أيسر) - 50 مليون

    9) نيكولو باريلا (إنتر، لاعب وسط) - 50 مليون (-10 ملايين)

    8) ماركوس ثورام (إنتر، مهاجم وسط) - 50 مليون (-10 مليون)

    7) راسموس هوجلوند (نابولي، مهاجم وسط) - 50 مليون (+5 مليون)

    6) كريستيان بوليسيتش (ميلان، جناح أيمن) - 50 مليون (-10 مليون)

    5) رافائيل ليو (ميلان، جناح أيسر) - 65 مليون (-5 ملايين)

    4) نيكو باز (كومو، لاعب خط الوسط) - 65 مليون

    3) أليساندرو باستوني (إنتر، مدافع وسط) - 70 مليون (-10 مليون)

    2) كينان يلدز (يوفنتوس، جناح أيسر) - 75 مليون

    1) لاوتارو مارتينيز (إنتر، مهاجم) - 85 مليون

