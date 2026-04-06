الصراع الإيطالي على دوري أبطال أوروبا يشتد .. يوفنتوس وروما قد يكونان في "عنق الزجاجة"!

مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم، يتصدر إنتر ونابولي وميلان المراكز الثلاثة الأولى، بينما ستكون المنافسة على المركز الرابع محتدمة حتى النقطة الأخيرة. ولا تنسوا احتمال تعادل فريقين أو أكثر في النقاط.

أدى تعادل كومو في أول مباراة بعد فترة التوقف، وانتصارات أتالانتا ويوفنتوس، وهزيمة روما إلى زيادة تعقيد الصراع على المركز الرابع. ومع بقاء سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026، لم يتضح بعد من سيتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، حيث يبدو أن المراكز الثلاثة الأولى في متناول نابولي وميلان، وبشكل خاص إنتر: والآن بدأت الأمور تصبح جادة.

مع بقاء 21 نقطة فقط على الطاولة، تتقارب الفرق الأربعة المتنافسة على العودة إلى البطولة القارية الكبرى بفارق خمس نقاط، حيث يمكن لكل جولة أن تقلب الأمور رأساً على عقب وتؤدي إلى تشكيل جديد يجب تجاوزه بدوره. ولن تخلو المنافسات المباشرة من المباريات الصعبة للغاية.

في هذا السيناريو، هناك احتمال واضح لرؤية فريقين أو أكثر متعادلين في المركز الرابع، مما يجبر الترتيب المعتاد على التدخل في الأمر لمكافأة من تمكن، بالإضافة إلى النقاط، من التغلب بشكل أكبر على منافسيه الدائمين في موسم 2025/2026.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


  • فريقان متعادلان في عدد النقاط

    في حين أن التعادل في عدد النقاط في المركز الأول أو المركز الثامن عشر — أي المركز المؤدي إلى دوري الدرجة الثانية — يستلزم إجراء مباراة فاصلة، فإن التعادل بين فريقين في المركز الرابع يستلزم اللجوء إلى المواجهات المباشرة التقليدية.

    ستحدد المباريات الأخيرة في الدوري الإيطالي النقاط التي سيحصل عليها كومو وروما وأتالانتا ويوفنتوس في المواجهات مع المنافسين الثلاثة الآخرين: تبدأ الأمور بالجولة 32، حيث تستضيف "الديّا" "البيانكونيري" في محاولة لتقليص الفارق في الترتيب، مع الأخذ في الاعتبار مباراة بين لارياني وإنتر التي قد تقلص الفارق بين فريق فابريجاس وفريق بالادينو.

    في حالة استمرار التعادل في المواجهات المباشرة، يتم النظر إلى فارق الأهداف في تلك المواجهات، ثم، بالترتيب: فارق الأهداف العام، والأهداف المسجلة بشكل عام، وأخيرًا القرعة.

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


    • إعلان

  • المواجهات المباشرة

    أتالانتا - روما 1-0، روما - أتالانتا في 18 أبريل

    يوفنتوس - أتالانتا 1-1، أتالانتا - يوفنتوس في 10 أبريل

    أتالانتا - كومو 1-1، كومو - أتالانتا 0-0

    روما - كومو 1-0، كومو - روما 2-1

    كومو - يوفنتوس 2-0، يوفنتوس - كومو 0-2

    روما - يوفنتوس 3-3، يوفنتوس - روما 2-1


  • الترتيب المستقل

    في حال تعادل ثلاث فرق من بين أتالانتا وروما ويوفنتوس وكومو في عدد النقاط في المركز الرابع، أو في حال انتهت البطولة والأربع فرق متساوية في النقاط، فسيتم عندئذٍ اللجوء إلى ترتيب المواجهات المباشرة.

    وينص هذا الترتيب على أخذ جميع المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية في الاعتبار، وذلك لتحديد الترتيب.

    حاليًا، وبالنظر إلى المركز 32، فإن وصول الفرق الأربعة إلى نفس عدد النقاط سيمنح الأفضلية لكومو، نظرًا لحصوله على 9 نقاط. يليه أتالانتا بـ 6 نقاط، ثم يوفنتوس بـ 5 نقاط. ويختتم روما الترتيب بـ 4 نقاط.


