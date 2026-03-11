Goal.com
الدوري الإيطالي، تعيينات الحكام: غيدا لميلان، مانغانييلو لإنتر. ماسا في مباراة كومو-روما

تعيينات الحكام في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

تم الإعلان عن تعيينات الحكام لمباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي: إليكم قرارات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

  • تورينو – بارما الجمعة 13/03 الساعة 20:45

    ماريسكا

    تشيكوني – زينغاريلي

    IV: موكيرا

    VAR: غيرسيني

    AVAR: أورليانو

    إنتر – أتالانتا السبت 14/03 الساعة 15:00

    مانغانييلو

    باسيرو – روسي ل.

    IV: كولو

    VAR: غاريغليو

    AVAR: تشيفي

    نابولي – ليتشي السبت 14/03 الساعة 18:00

    أبيسو

    إمبريالي – سيكون

    IV: GALIPO’

    VAR: ناسكا

    AVAR: فابري

    أودينيزي – يوفنتوس السبت 14/03 الساعة 20:45

    مارياني

    بيندوني – تيجوني

    IV: رابوانو

    VAR: ماجيوني

    AVAR: ماريني

    H. فيرونا – جنوة الساعة 12:30

    ماركيتي

    سكاتراغلي – لاوداتو

    IV: ديونيسي

    VAR: ماريني

    AVAR: ميرافيلا

    بيزا – كالياري الساعة 15:00

    لا بينا

    بيرتشيلي – ترينشيري

    IV: فورنو

    VAR: باتيرنا

    AVAR: كامبلوني

    ساسولو – بولونيا الساعة 15:00

    بوناتشينا

    دي جيوديتشي – فونتموراتو

    IV: مارينيلي

    VAR: سيرا

    مساعد الحكم: بيزوتو

    كومو – روما الساعة 18:00

    ماسا

    ميلي – ألاسيو

    IV: سوزا

    VAR: فابري

    AVAR: غاريغليو

    لازيو – ميلان الساعة 20:45

    المرشد

    بيريتي – بيروتي

    IV: أيرولدي

    VAR: تشيفي

    مساعد الحكم: ماجيوني

    كريمونيز – فيورنتينا الاثنين 16/03 الساعة 20:45

    دي بيلو

    لو تشيرو – فيتشي

    IV: SACCHI J.L.

    VAR: أورليانو

    AVAR: بيزوتو

