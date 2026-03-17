الدوري الإيطالي، أفضل 11 لاعبًا في الجولة 29: الموهبة تتألق مع بوليتانو وييلدز وغودموندسون. دودو يتألق، وأول ظهور لكاراتشولو

أوكوي 7: أكثر من مجرد تصدي حاسم، إنه الأفضل في فريقه

كاراشيو 8: مباراة سيتذكرها لفترة طويلة. في الجانب الدفاعي، هو بمثابة سد حقيقي، لكنه اليوم يصنع تاريخًا في مسيرته، وربما حتى في الموسم الحالي، داخل منطقة جزاء الخصم، حيث تمكن من تسجيل ثنائية رائعة.

جيلا 7: أقام جدارًا أمام منطقة الجزاء. كان دائمًا متيقظًا في قيادة الخط الأمامي والتقدم على ليو. كان حاسمًا في الدقائق الأخيرة بتصديين رائعين داخل منطقة الجزاء.

أوستيغارد 7.5: قدم مباراة رائعة حقًا. في الدفاع، أوقف أوربان، وفي منطقة جزاء الخصم، فرض نفسه بالرأس ليحسم المباراة نهائيًا.

دودو 7.5: رقصة السامبا في كريمونا. هدف من طراز النجوم من البرازيلي، الذي تجاوز ثلاثة لاعبين من كريمونيزي وتغلب على أوديرو بمهارة. هذا هو دودو الحقيقي: أين كان حتى الآن؟

دا كونها 6.5 – لاعب ديناميكي وغير متوقع، مفيد في الهجوم والدفاع. في الدقائق الأخيرة، سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

تايلور 6.5: كان يستحق حظاً أفضل في الشوط الأول بتسديدته اليسرى من زاوية ضيقة التي ارتطمت بالعارضة. لكنه قدم أداءً رائعاً في كلا المرحلتين.

فالي 7 – عندما يتقدم إلى الأمام، يخلق دائمًا خطورة. في الشوط الأول، أجبر سفيلار على التصدي لتسديدته، وبعد ذلك بوقت قصير أرسل عرضية مثالية لسيرجي روبرتو، لكن ويسلي سبقه إلى الكرة. ثم قدم التمريرة الحاسمة لدوفيكاس.

بوليتانو 7.5: بذل قصارى جهده بحثًا عن هدف الفوز، الذي جاء في الشوط الثاني بتسديدة جميلة من على الطائر بعد ركلة ركنية. وبقية المباراة كانت مليئة بالشخصية، حتى عندما لم يدعمه الفريق كثيرًا في الشوط الأول.

يلدز 7.5: واجه صعوبة بالغة في أول 30 دقيقة من المباراة كمهاجم. ثم قام سباليتي بتغيير مركزه مع بوغا، فظهر يالدز بمظهر مختلف تمامًا: كان حاسمًا دائمًا في المراحل الأخيرة من الهجوم، وقدم تمريرة حاسمة لبوغا، بالإضافة إلى العديد من اللعبات الجديرة بالذكر.

غودموندسون 6.5: سيناريو مباراة الأيسلندي هو نفسه الذي كان في مباراة راكوف: مثابر ثم، فجأة، شرارة البطل. ومع ذلك، لا يزال هذا غير كافٍ لمن يريد أن يكون رقم 10 في فيورنتينا.