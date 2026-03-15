الدوري الإيطالي، السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا بين كومو ويوفنتوس وروما: مقارنة بين الترتيب والجدول الزمني

ستكون المباراة القادمة لفريق كومو على أرضه مرة أخرى، ضد فريق بيزا بقيادة هيليمارك الذي يكافح من أجل تجنب الهبوط، ثم سيتوجه فريق فابريغاس إلى أوديني في 6 أبريل قبل المباراةالكبرى ضد إنتر المقررة على ملعب سينيغاليا في عطلة نهاية الأسبوع 11/12 أبريل. المباراة الأخيرة في الدوري قبل مباراة الإياب في نصف نهائي كأس إيطاليا (مرة أخرى ضد النيراززورو في 21 أبريل الساعة 21:00، حيث ستبدأ المباراة من 0-0 في مباراة الذهاب) من المقرر إجراؤها في ريجيو إيميليا ضد ساسولو، وستقام في عطلة نهاية الأسبوع 18/19 أبريل. إذا تأهل كومو إلى نهائي كأس إيطاليا، فمن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 13 مايو، بين المباراة خارج أرضه في فيرونا والمباراة على أرضه مع بارما.

جدول مباريات كومو

22 مارس الساعة 12:30: كومو - بيزا

6 أبريل الساعة 15:00: أودينيزي - كومو

11/12 أبريل: كومو - إنتر

18/19: ساسولو - كومو

21 أبريل الساعة 21:00: إنتر - كومو (كأس إيطاليا)

25/26 أبريل: جنوة - كومو

2/3 مايو: كومو - نابولي

9/10 مايو: فيرونا - كومو

13 مايو: نهائي كأس إيطاليا (إن وجد)

16/17 مايو: كومو - بارما

23/24 مايو: كريمونسي - كومو