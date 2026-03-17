الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، خبر رسمي: إقالة ليفيراني من تيرنانا، وكاتانيا تختار فيالي بدلاً من توسكانو

يعلن نادي تيرنانا كالتشيو عن إعفاء فابيو ليفيراني من منصب مدرب الفريق الأول.
ويود النادي أن يشكر المدرب وطاقمه، المكون من كلاوديو بيلوتشي، وموريزيو كانتاريلي، وفيديريكو فابيليني، على العمل الذي قاموا به بتفانٍ واحترافية طوال الموسم، متمنياً لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية.
وقد تم تكليف باسكوال فازيو، المدرب الحالي لفريق تيرنانا تحت 17 عامًا، بمسؤولية الإشراف الفني على الفريق الأول مؤقتًا، حيث سيقود الفريق بدءًا من حصة التدريب اليوم.
----------
يعلن نادي كاتانيا لكرة القدم عن إعفاء المدير الفني للفريق الأول دومينيكو توسكانو ومساعده ميشيل نابولي من مهامهما: ونوجه الشكر لهذين المحترفين على العمل الذي قاما به ونتمنى لهما كل التوفيق على الصعيدين الشخصي والمهني.
يعلن نادي كاتانيا لكرة القدم عن تعيين السيد ويليام فيالي مدربًا للفريق الأول، حيث وقع عقدًا ساريًا حتى 30 يونيو 2027.
وينضم إلى الفريق الروسازورو مع فيالي المدرب المساعد مارسيلو كوتافافا.
نتمنى لكليهما التوفيق في عملهما من جانب الرئيس روزاريو بيليغرا والنادي بجميع مكوناته.
سيتم تقديم المدرب الجديد لفريق كاتانيا رسمياً للصحفيين والإعلاميين يوم الأربعاء 18 مارس، الساعة 11:00 صباحاً، في قاعة الصحافة.