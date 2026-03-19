Goal.com
مباشر
Grafica probabili formazioni Thuram Barella McTominay RabiotCalciomercato
Redazione Calciomercato

ترجمه

الدوري الإيطالي، التشكيلات المتوقعة للجولة الثلاثين من الدوري: هل سيبدأ ماكتوميناي وكيان المباراة من البداية؟ عودة رابيو وباستوني، ومسألة تحديد دور يلدز

البرنامج وآخر الأخبار من مختلف المجالات

تبقى تسع جولات على نهاية الدوري الإيطالي: تبدأ الجولة الثلاثون من أصل 38، وهي الأخيرة قبل فترة التوقف المخصصة لمباريات تصفيات كأس العالم التي تشارك فيها المنتخب الإيطالي. تبدأ الجولة يوم الجمعة 20 مارس بمباراة كالياري ونابولي، تليها مباراة جنوة وأودينيزي، لتختتم يوم الأحد 22 مارس بمباراة فيورنتينا وإنتر.

يستضيف ميلان، الثاني في الترتيب، تورينو، بينما يتعين على كومو ويوفنتوس وروما، في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، تحقيق نتائج إيجابية ضد بيزا وساسولو وليتشي على التوالي.

البرنامج

الجمعة 20 مارس

الساعة 18:30 - كالياري - نابولي - DAZN

الساعة 20:45 - جنوة - أودينيزي - DAZN/Sky

السبت 21 مارس

الساعة 15:00 - بارما - كريمونيزي - DAZN

الساعة 18:00 - ميلان - تورينو - DAZN

الساعة 20:45 - يوفنتوس - ساسولو - DAZN/Sky

الأحد 22 مارس

الساعة 12:30 - كومو - بيزا - DAZN

الساعة 15:00 - أتالانتا - فيرونا - DAZN

الساعة 15:00 - بولونيا - لاتسيو - DAZN

الساعة 18:00 - روما - ليتشي - DAZN/Sky

الساعة 20:45 - فيورنتينا - إنتر - DAZN

تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك في اشتراك عبر هذه الروابط، سنحصل على عمولة


اكتشف أفضل العروضاشترك في SKY Sport


اكتشف أفضل العروضاشترك في DAZN


  • كالياري - نابولي

    كالياري (3-5-2): كابريلي؛ زي بيدرو، مينا، دوسينا؛ باليسترا، أدوبو، غايتانو، سليمانا، زابا؛ فولورونشو، إسبوزيتو. المدرب: بيساكان.

    نابولي (3-4-2-1): ميريت؛ بوكما، بونجورنو، أوليفيرا؛ بوليتانو، ماكتوميناي، أنغويسا، سبينازولا؛ إيلماس، أليسون سانتوس؛ هوجلوند. المدرب: كونتي.


  • جنوة - أودينيزي

    جنوة (3-5-2): بيجلو؛ ماركاندالي، أوستيغارد، فاسكيز؛ نورتون-كافي، فريندروب، مالينوفسكي، ميسياس، إليرتسون؛ كولومبو، فيتينها. المدرب: دي روسي.

    أودينيزي (3-5-2): أوكوي؛ كريستنسن، كاباسيلي، سوليت؛ إيهيزيبو، إيكلينكامب، كارلستروم، أتا، كامارا؛ زانيولو، ديفيس. المدرب: رونجايك.


  • بارما - كريمونيزي

    بارما (3-5-2): سوزوكي؛ سيركاتي، ترويلو، فالينتي؛ بريتشجي، أوردونيز، كيتا، سورنسن، فاليري؛ ستريفزا، بيليجرينو. المدرب: كويستا.

    كريمونيزي (3-5-2): أوديرو؛ تيراشيانو، فولينو، لوبيرتو؛ باربيري، ثورسبي، غراسي، ماله، بيزيللا؛ بونازولي، ديوريتش. المدرب: جيامباولو.


  • ميلان - تورينو

    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ بوليسيتش، ليو. المدرب: أليجري.

    تورينو (3-5-2): بالياري؛ كوكو، إسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، جينيتيس، إيلخان، فلاسيتش، أوبراдор؛ سيميوني، آدامز. المدرب: دافيرسا.


  • يوفنتوس - ساسولو

    يوفنتوس (4-2-3-1): بيرين؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، كوبماينرز؛ كونسيسان، ماكيني، بوغا؛ يلدز. المدرب: سباليتي.

    ساسولو (4-3-3): موريتش؛ والوكيفيتش، إيدزيس، موهاريموفيتش، غارسيا؛ ثورستفيدت، ماتيتش، كوني؛ بيراردي، بينامونتي، لوريانتي. المدرب: غروسو.


  • COMO-PISA

    كومو (4-2-3-1): بوتز؛ سمولسيتش، رامون، كيمبف، فالي؛ بيروني، دا كونها؛ فويفودا، نيكو باز، باتورينا؛ دوفيكاس. المدرب: فابريغاس.

    بيزا (3-4-3): نيكولاس؛ ألبول، كاراتشيولو، كانيستريلي؛ ليريس، لويولا، هوجهولت، أنغوري؛ موريو، ستويلكوفيتش، تراموني. المدرب: هيلجيمارك.


  • أتالانتا - فيرونا

    أتالانتا (3-4-2-1): كارنيسيكي؛ سكالفيني، ديجيمسيتي، كولاسيناك؛ زاباكوستا، دي رون، باساليك، بيرناسكوني؛ ساماردزيتش، زاليفسكي؛ سكاماكا. المدرب: بالادينو.

    فيرونا (3-5-2): مونتيبو؛ إدموندسون، نيلسون، فالنتيني؛ بلغالي، أكبا-أكبرو، غاليارديني، هاروي، فريسي؛ بوي، أوربان. المدرب: ساماركو.


  • بولونيا - لاتسيو

    بولونيا (4-2-3-1): رافاجليا؛ زورتيا، فيتيك، لوكومي، ميراندا؛ سوم، فرويلر؛ أورسوليني، أودغارد، كامبياغي؛ كاسترو. المدرب: إيتاليانو.

    لازيو (4-3-3): موتا؛ ماروسيتش، جيلا، بروفستغارد، نونو تافاريس؛ ديلي-باشيرو، باتريك، تايلور؛ إيساكسن، مالديني، كانشيليري. المدرب: ساري.


  • روما - ليتشي

    روما (3-4-2-1): سفيلار؛ مانشيني، نديكا، هيرموسو؛ رينش، كريستانتي، كوني، تسيميكاس؛ بيسيلي، بيليجريني؛ مالين. المدرب: غاسبيريني.

    ليتشي (4-2-3-1): فالكوني؛ دانيلو فيغا، سيبرت، تياجو غابرييل، غالو؛ نغوم، راماداني؛ بييروتي، غاندلمان، سوتيل؛ ستوليتش. المدرب: دي فرانشيسكو.


  • فيورنتينا - إنتر

    فيورنتينا (4-3-3): دي خيا؛ دودو، بونغراسيتش، رانييري، باريزي؛ ماندراغورا، فاجيولي، بريشيانيني؛ هاريسون، كين، غودموندسون. المدرب: فانولي.

    إنتر (3-5-2): سومر؛ بيسيك، أكانجي، باستوني؛ دومفريس، باريلا، زيلينسكي، سوسيتش، ديماركو؛ ثورام، إسبوزيتو. المدرب: تشيفو.