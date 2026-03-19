الدوري الإيطالي، التشكيلات المتوقعة للجولة الثلاثين من الدوري: هل سيبدأ ماكتوميناي وكيان المباراة من البداية؟ عودة رابيو وباستوني، ومسألة تحديد دور يلدز

تبقى تسع جولات على نهاية الدوري الإيطالي: تبدأ الجولة الثلاثون من أصل 38، وهي الأخيرة قبل فترة التوقف المخصصة لمباريات تصفيات كأس العالم التي تشارك فيها المنتخب الإيطالي. تبدأ الجولة يوم الجمعة 20 مارس بمباراة كالياري ونابولي، تليها مباراة جنوة وأودينيزي، لتختتم يوم الأحد 22 مارس بمباراة فيورنتينا وإنتر.

يستضيف ميلان، الثاني في الترتيب، تورينو، بينما يتعين على كومو ويوفنتوس وروما، في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، تحقيق نتائج إيجابية ضد بيزا وساسولو وليتشي على التوالي.

البرنامج

الجمعة 20 مارس

الساعة 18:30 - كالياري - نابولي - DAZN

الساعة 20:45 - جنوة - أودينيزي - DAZN/Sky

السبت 21 مارس

الساعة 15:00 - بارما - كريمونيزي - DAZN

الساعة 18:00 - ميلان - تورينو - DAZN

الساعة 20:45 - يوفنتوس - ساسولو - DAZN/Sky

الأحد 22 مارس

الساعة 12:30 - كومو - بيزا - DAZN

الساعة 15:00 - أتالانتا - فيرونا - DAZN

الساعة 15:00 - بولونيا - لاتسيو - DAZN

الساعة 18:00 - روما - ليتشي - DAZN/Sky

الساعة 20:45 - فيورنتينا - إنتر - DAZN

تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك في اشتراك عبر هذه الروابط، سنحصل على عمولة












